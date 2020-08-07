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СК проверит задержание "наёмников ЧВК" в Минске после откровений Лукашенко

07 августа 2020, 20:35  •  25 • Политика
СК России проверит данные о задержании "наёмников ЧВК" в Минске после откровений главы Белоруссии Александра Лукашенко. Последний рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что граждан России "сдали" украинские спецслужбы.
Следственный комитет России инициировал проверку по факту задержания в Минске 33-х граждан России. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Как пояснила пресс-секретарь Светлана Петренко, после сбора и анализа всей информации в СК дадут правовую оценку инциденту. Странность заключается в том, что проверка началась спустя 10 дней после задержания граждан, которых называют "наёмниками из ЧВК Вагнера".
В пятницу также состоялись телефонные разговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Белоруссии Александром Лукашенко, посвящённые инциденту. А взявший интервью у белорусского лидера журналист Дмитрий Гордон утверждает, что наёмников "сдали" белорусским коллегам украинские спецслужбы.
В интервью изданию Ura.ru писатель Захар Прилепин ранее заявил о том, что среди задержанных в Минске были два или три бойца, которые служили в его батальоне в Донбассе. Однако он сомневается в том, что наёмники прибыли в Минск для дестабилизации обстановки.
Дело в том, что Белоруссия является хабом для переброски бойцов в другие страны. Это подтверждает и известный военкор Семён Пегов, который ссылается на источники в спецслужбах России.
При этом белорусские спецслужбы в курсе происходящего, поскольку были достигнуты определённые договорённости. Более того, Москва вообще не заинтересована в том, чтобы в Минске был реализован "украинский сценарий".

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