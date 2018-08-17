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СК: По факту ранений жителей Донбасса возбуждены еще два уголовных дела

17 августа 2018, 13:54  •  46 • В России

Следователи СК России установили новые факты проведения военнослужащими Вооруженных сил Украины и ее Национальной гвардией артиллерийских обстрелов населенных пунктов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, в результате которых мирные жители получают ранения.

"5 августа 2018 года украинские военнослужащие произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в городе Горловке самопровозглашенной Донецкой Республики. В результате этих преступных действий не участвующий в вооруженном конфликте мирный житель 1981 года рождения получил осколочные ранения. А уже 14 августа этого года украинские военные произвели прицельный артиллерийский обстрел гражданских объектов в селе Коминтерново Волновахского района. В результате обстрела не участвующая в вооруженном конфликте мирная жительница получила осколочное ранение", - сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Представитель СК России отметила, что по перечисленным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению указанного преступления", - подчеркнула Петренко.

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