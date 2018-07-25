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СК обвинил экс-министра обороны Украины Гриценко в призывах взрывать поезда в РФ
25 июля 2018, 13:09 • 154 • Украина
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Экс-министру обороны Украины заочно предъявлено обвинение в публичных призывах к подрыву железнодорожных поездов в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Речь идет о его выступлении в прямом эфире одного из украинских телеканалов 16 июля 2014 года. Уточняется, что причастность Гриценко к совершению этого преступления установлена "по результатам следственных действий, портретных и лингвистических экспертиз". Против него возбудили уголовное дело.
В июле 2017 года бывший министр обороны также публично призывал к подрыву автомобилей в Москве и Таганроге. Оба дела соединены в одно производство.
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