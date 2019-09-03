Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Хованский назвал Сталина «самым тупым и бездарным полководцем» (Telegram. Обзор)
Целые города – в руинах: Американских аналитиков насторожила скрытая мощь русско...
Надолго ли России хватит нефтепродуктов в случае большой войны?
Рада и правительство Украины приступили к "работе" (Иван Скориков)
Главная / Украина

СК: к обстрелу миссии ОБСЕ в Донбассе причастен командир бригады ВСУ

03 сентября 2019, 11:24  •  88 • Украина
Следственный комитет России заявил о причастности командира бригады Вооружённых сил Украины к обстрелу в Донбассе членов миссии ОБСЕ, а также внештатного фотографа МИА «Россия сегодня».
 
© Следственный комитет РФ
 

Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«На данный момент следователи установили причастность командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины Андрея Гнатова к артиллерийскому обстрелу группы гражданских лиц 1 сентября этого года», — говорится в сообщении официального представителя СК России Светланы Петренко, поступившем в распоряжение RT.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о применении запрещённых средств и методов ведения войны (ст. 356 УК России).

1 сентября украинские силовики открыли стрельбу в Коминтернове на территории ДНР, в зону которой попали члены миссии ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, а также внештатный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Александр Гаюк.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



88
Источник
Похожие новости
02 сентября 2019, 18:39
Опасные воды Мирового Православия
02 сентября 2019, 15:54
Зеленский поручил подготовить проект о легализации игорного бизнеса
03 сентября 2019, 11:24
На Украине оценили встречу советников лидеров «нормандской четвёрки»
02 сентября 2019, 15:54
Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли
03 сентября 2019, 09:39
СК РФ установил причастность украинского военнослужащего к обстрелу сотрудников ОБСЕ
02 сентября 2019, 12:39
В офисе Зеленского подтвердили работу по обмену заключёнными с Россией
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 сентября 2019, 01:54
А за чей счет школа? После скандала с четой Зеленских у украинцев возникли вопросы
03 сентября 2019, 01:54
В Госдуму внесли законопроект по борьбе с "главным кошмаром автовладельца"
03 сентября 2019, 05:09
"Аркашка, ты как там в бункере-то?": Бабченко подняли на смех из-за его &qu...
03 сентября 2019, 08:24
Почему в деле о крушении «Боинга» Малайзия оказалась на стороне России
03 сентября 2019, 05:09
Целые города – в руинах: Американских аналитиков насторожила скрытая мощь русского фл...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 сентября 2019, 03:09
Cosa Nostra – в Литве агонизирует могущественный клан Ландсбергисов
01 сентября 2019, 01:09
Украина подписала себе "газовый приговор"? Что стоит за соглашением с США и Польшей против России
27 августа 2019, 17:09
Танковая атака: украинские силовики бьют по Донбассу
27 августа 2019, 20:24
Парубий попался? Одесская бойня - в центре уголовного дела спикера Верховной рады
29 августа 2019, 01:39
"Провокация с нечеловеческим упорством": Южная Осетия выдвинула Грузии ультиматум по границе
28 августа 2019, 12:39
Эксперт задал только два вопроса по MH17 и разоблачил заговор: Есть человек, который вывел самолёт под выстрел
31 августа 2019, 21:39
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.