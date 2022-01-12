СК Белоруссии начинает масштабное расследование после признания солдата-беглеца

Следственный комитет Белоруссии инициирует масштабное расследование после признания, сбежавшего в эту страну польского солдата Эмиля Чечко.

По данным СК, в ходе расследования уголовного дела польский дезертир рассказал, что с 8 июня 2021 года он совместно с сослуживцами принимал участие в организованных убийствах в приграничной полосе и вблизи населенного пункта Семянувка Республики Польша. По его словам, среди убитых были беженцы, которые пытались попасть в Германию через Польшу. Убивали и женщин, и детей в том числе. По словам беглеца, ему известно о 240 убитых. Он также рассказал о том, что тела погибших польские военнослужащие прятали в лесном массиве.

Исходя из полученных сведений, Следственный комитет Белоруссии инициирует организацию сбора информации и фиксацию фактов исчезновения граждан, следовавших в Германию. Также для установления возможных фактов преступлений соответствующие запросы будут направлены в международные структуры и уполномоченные органы стран Ближнего Востока, Афганистана.

Ранее бежавший в Белоруссию солдат рассказал, что на границе жестоко расправлялись с нелегалами, пытавшимися проникнуть на польскую территорию. Отметим, что после побега солдата в Минске сообщили о готовности предоставить Чечко статус беженца. В Польше солдата обвинили по статье о дезертирстве и объявили в розыск.