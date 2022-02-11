Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русским фигуристам организовали допинг-скандал на Олимпиаде
Русские требует начать трибунал против США. Условия назвал Небензя
Байден публично оскорбил Путина: "Это черта?"
Военкор показал тревожную запись с беспилотника ВСУ: "Случайность?"
Главная / В России

СИЗО вместо свадьбы: в Долгопрудном судят девушку, убившую парня после предложения руки и сердца

11 февраля 2022, 20:05  •  206 • В России
В Долгопрудном суд начал рассмотрение дела об убийстве жителя Украины, которое совершила его соотечественница вскоре после того, как ответила согласием на его предложение руки и сердца. По словам девушки, жених в тот вечер в какой-то момент стал её избивать и она, защищаясь, схватилась за нож. Согласно материалам уголовного дела, на теле мужчины зафиксированы не менее девяти ударов ножом и не менее 11 — рукояткой и тупым предметом. Следователи посчитали, что в данном случае речь идёт не о превышении пределов необходимой самообороны, а именно об убийстве. При этом брат погибшего рассказал, что это не первый случай нападения подсудимой с ножом на человека, но при этом и сам погибший ранее поднимал руку на другую свою сожительницу. Подробности драматичной истории — в материале RT.
 
Gettyimages.ru
 

В подмосковном Долгопрудном городской суд 10 февраля начал по существу рассмотрение уголовного дела по факту убийства жителя Украины, 30-летнего Андрея Соловьёва.

Согласно материалам дела, 3 декабря 2021 года он отмечал со своей девушкой Юлией Куприяновой её 30-летие. В тот вечер мужчина предложил ей стать его женой. После того, как было получено согласие, пара продолжила распивать спиртные напитки. Однако вскоре между Андреем и Юлией произошёл конфликт, завязалась потасовка и Куприянова нанесла Соловьёву несколько ударов ножом. От полученных травм мужчина скончался. А Юлию арестовали и поместили в СИЗО. Её действия следователи классифицировали по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Как рассказал RT брат погибшего Дмитрий Ритиков, Андрей приехал в Россию более трёх лет назад из небольшого города Глухов в Сумской области (Украина). В сентябре 2020 года Куприянова переехала к нему в Подмосковье.

«Они были знакомы давно — учились вместе и в итоге он её пригласил к себе. Такую роковую ошибку совершил. Он был так счастлив, всегда рассказывал об отношениях только хорошее, радовался, что она будет варить ему борщи. Когда всё произошло, они были вместе полгода, — вспоминает Ритиков. — В тот день он отпросился с работы пораньше, сказав, что у Юли день рождения. Вот около 6 вечера я видел его в последний раз».

Убийство в юбилей

По словам мужчины, ночью ему позвонил их общий друг и сообщил, что ему звонила Юлия и сказала, что «Андрей не дышит» — она ударила его ножом. Ритиков приехал на место через полтора часа после звонка и увидел мёртвого брата, который лежал на полу в нижнем белье. По его словам, на его теле было много ножевых ранений.

Согласно обвинительному заключению, ссора произошла в период времени с 00:00 по 2:38 4 декабря 2021 года. Соловьёв начал избивать Куприянову, после чего девушка схватилась за нож. Следователи посчитали, что умысел на убийство возник у Куприяновой после «физического воздействия» со стороны Соловьёва.

«Она нанесла ему не менее девяти ударов предметом, имеющего клинок колюще-режущего оружия в область левого бедра, предплечья, а также в область жизненно-важных органов: головы и туловища, — зачитывал текст обвинительного заключения на суде гособвинитель. — Тем самым подавила волю Соловьева не только к продолжению физического воздействия, но и к какому-либо сопротивлению. А затем, вопреки дополнительно появившейся возможности завершить конфликтную ситуацию, продолжила нанесение телесных повреждений как вышеназванным предметом, имеющим клинок, так неустановленным твёрдым тупым предметом, нанеся не менее 11 ударов в область головы, туловища, верхних конечностей».

В свою очередь, Куприянова в ходе первого судебного заседания признала вину, но согласилась с обвинением лишь частично, указав, что умысла на совершение убийства у неё не было. Также девушка принесла извинения брату погибшего Дмитрию Ритикову.

Не первый случай

В качестве потерпевшего на судебном заседании был допрошен и Ритиков.

Он сообщил, что претензий к Куприяновой не имеет, гражданские иски на возмещение материального ущерба подавать не будет. По его информации, девушка уже была ранее судима на Украине за нападение с ножом на экс-бойфренда.

«На похоронах я разговаривал с родственниками и общими друзьями, и они рассказали, что она была судима за подобную ситуацию с бывшим молодым человеком. Поэтому я за объективное решение и пусть суд разберётся», — заявил Ритиков на заседании.

После судебного заседания мужчина пояснил RT, что никаких подробностей по тому уголовному делу не знает, ему только рассказали, что она «воткнула ему нож в спину по рукоятку».

С его слов, мужчина выжил, а Куприянову приговорили к условному сроку.

Также в деле имеется информация о том, что Соловьёв после употребления спиртных напитков становился агрессивным из-за таблеток, которые он принимает после травмы головы.

  • Gettyimages.ru

Эту информацию Ритиков RT подтвердить не смог. «При мне брат никаких лекарств не принимал никогда. Я знал, что ещё на Украине он упал и сильно ударился. Также, не могу сказать, что он становился агрессивным, когда мы выпивали — я бы сказал, что даже наоборот», — вспоминает мужчина.

Однако, по его словам, после случившегося с ним связалась бывшая девушка Андрея и рассказала, что Соловьёв в состоянии алкогольного опьянения «распускал руки» настолько, что та не могла выйти на работу.

Также она беседовала с адвокатом обвиняемой Эдуардом Алиевым, однако дать показания следствию в итоге отказалась.

В свою очередь, Алиев считает, что умысла на убийство у его подзащитной не было.

«Мы будем пытаться доказать самооборону, так как в деле имеется материал в отношении Соловьёва по ст. 116 УК РФ (Побои), потому что у Юлии так же имелись телесные повреждения, — рассказывает RT адвокат. — Возможно, удастся переквалифицировать статью на ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжких телесных, повлекшее смерть по неосторожности)».

Также Алиев в беседе с RT рассказал, что следствием была проведена экспертиза, которая не показала состояние аффекта со стороны подсудимой. Он будет ходатайствовать о проведении новой экспертизы.

«Будем надеяться, что суд также примет все смягчающие обстоятельства в отношении Юлии — она пыталась оказать погибшему первую помощь, вызвала скорую. Также она обеспечивала свою мать и несовершеннолетних братьев и сестёр, оставшихся на Украине, родственник потерпевшего не имеет к ней претензий, и она признала свою вину и сотрудничает со следствием», — заключил Алиев.

Суд продлил Куприяновой меру пресечения в виде заключения под стражу на 6 месяцев до 31 июля 2022 года включительно. Следующее заседание суда назначено на 24 февраля.

Президент общественной организации «Коллективная защита», адвокат Марат Аманлиев в беседе с RT пояснил, где находится грань между убийством и самообороной. По его словам, имеет значение местоположение ран, их количество, а также одним предметом наносились побои или несколькими.

«Чтобы наглядно пояснить, что такое самооборона и что такое убийство, важно понимать, где именно находятся ранения. Если на спине, то человек явно уже убегал и не представлял опасности. То есть угроза убийства уже пропала. Если раны во фронтальной части и стороны лица, то тут вопрос спорный — было превышение или не было. Также по количеству ранений можно сказать — было превышение или нет», — пояснил RT Аманлиев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


206
Источник
Похожие новости
10 февраля 2022, 07:20
От «Дельфина» к «Стражу»: что собой представляет вторая модификация российского погружающегося гибридного корабля
10 февраля 2022, 08:30
«Оказывается вся необходимая медицинская помощь»: что известно о госпитализации Владимира Жириновского с COVID-19
10 февраля 2022, 22:30
Оружие и $2 млн: что известно о задержании криминальных авторитетов в Турции
10 февраля 2022, 14:20
«Опасный прецедент»: мужчина пытается вернуть ранее проданное родственнице жильё в Москве
09 февраля 2022, 22:00
«Каждое моё слово переврали»: москвичка добивается отмены диагноза, из-за которого она лишилась квартиры
10 февраля 2022, 17:15
Возбуждены уголовные дела: ФСБ задержала 14 причастных к рассылке ложных сообщений о минировании
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 февраля 2022, 20:40
Преемник Путина работает в Госдуме? Интригу раскрыл политолог: "Спокойно может передать страну"
09 февраля 2022, 13:55
НАТО превзошло по хамству даже США. Теперь решение будет принимать лично Путин
09 февраля 2022, 08:40
В Киеве начали паниковать из-за размещения у границ Украины ядерных гаубиц
10 февраля 2022, 06:50
Соратникам Жириновского соврали о его состоянии: Источник выдал правду
09 февраля 2022, 15:40
Военкор показал тревожную запись с беспилотника ВСУ: "Случайность?"
09 февраля 2022, 10:25
Русским фигуристам организовали допинг-скандал на Олимпиаде
07 февраля 2022, 03:00
Байден одной фразой выразил отношение к сближению России и Китая
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.