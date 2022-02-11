СИЗО вместо свадьбы: в Долгопрудном судят девушку, убившую парня после предложения руки и сердца

В Долгопрудном суд начал рассмотрение дела об убийстве жителя Украины, которое совершила его соотечественница вскоре после того, как ответила согласием на его предложение руки и сердца. По словам девушки, жених в тот вечер в какой-то момент стал её избивать и она, защищаясь, схватилась за нож. Согласно материалам уголовного дела, на теле мужчины зафиксированы не менее девяти ударов ножом и не менее 11 — рукояткой и тупым предметом. Следователи посчитали, что в данном случае речь идёт не о превышении пределов необходимой самообороны, а именно об убийстве. При этом брат погибшего рассказал, что это не первый случай нападения подсудимой с ножом на человека, но при этом и сам погибший ранее поднимал руку на другую свою сожительницу. Подробности драматичной истории — в материале RT.

В подмосковном Долгопрудном городской суд 10 февраля начал по существу рассмотрение уголовного дела по факту убийства жителя Украины, 30-летнего Андрея Соловьёва.

Согласно материалам дела, 3 декабря 2021 года он отмечал со своей девушкой Юлией Куприяновой её 30-летие. В тот вечер мужчина предложил ей стать его женой. После того, как было получено согласие, пара продолжила распивать спиртные напитки. Однако вскоре между Андреем и Юлией произошёл конфликт, завязалась потасовка и Куприянова нанесла Соловьёву несколько ударов ножом. От полученных травм мужчина скончался. А Юлию арестовали и поместили в СИЗО. Её действия следователи классифицировали по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Как рассказал RT брат погибшего Дмитрий Ритиков, Андрей приехал в Россию более трёх лет назад из небольшого города Глухов в Сумской области (Украина). В сентябре 2020 года Куприянова переехала к нему в Подмосковье.

«Они были знакомы давно — учились вместе и в итоге он её пригласил к себе. Такую роковую ошибку совершил. Он был так счастлив, всегда рассказывал об отношениях только хорошее, радовался, что она будет варить ему борщи. Когда всё произошло, они были вместе полгода, — вспоминает Ритиков. — В тот день он отпросился с работы пораньше, сказав, что у Юли день рождения. Вот около 6 вечера я видел его в последний раз».

Убийство в юбилей

По словам мужчины, ночью ему позвонил их общий друг и сообщил, что ему звонила Юлия и сказала, что «Андрей не дышит» — она ударила его ножом. Ритиков приехал на место через полтора часа после звонка и увидел мёртвого брата, который лежал на полу в нижнем белье. По его словам, на его теле было много ножевых ранений.

Согласно обвинительному заключению, ссора произошла в период времени с 00:00 по 2:38 4 декабря 2021 года. Соловьёв начал избивать Куприянову, после чего девушка схватилась за нож. Следователи посчитали, что умысел на убийство возник у Куприяновой после «физического воздействия» со стороны Соловьёва.

«Она нанесла ему не менее девяти ударов предметом, имеющего клинок колюще-режущего оружия в область левого бедра, предплечья, а также в область жизненно-важных органов: головы и туловища, — зачитывал текст обвинительного заключения на суде гособвинитель. — Тем самым подавила волю Соловьева не только к продолжению физического воздействия, но и к какому-либо сопротивлению. А затем, вопреки дополнительно появившейся возможности завершить конфликтную ситуацию, продолжила нанесение телесных повреждений как вышеназванным предметом, имеющим клинок, так неустановленным твёрдым тупым предметом, нанеся не менее 11 ударов в область головы, туловища, верхних конечностей».

В свою очередь, Куприянова в ходе первого судебного заседания признала вину, но согласилась с обвинением лишь частично, указав, что умысла на совершение убийства у неё не было. Также девушка принесла извинения брату погибшего Дмитрию Ритикову.

Не первый случай

В качестве потерпевшего на судебном заседании был допрошен и Ритиков.

Он сообщил, что претензий к Куприяновой не имеет, гражданские иски на возмещение материального ущерба подавать не будет. По его информации, девушка уже была ранее судима на Украине за нападение с ножом на экс-бойфренда.

«На похоронах я разговаривал с родственниками и общими друзьями, и они рассказали, что она была судима за подобную ситуацию с бывшим молодым человеком. Поэтому я за объективное решение и пусть суд разберётся», — заявил Ритиков на заседании.

После судебного заседания мужчина пояснил RT, что никаких подробностей по тому уголовному делу не знает, ему только рассказали, что она «воткнула ему нож в спину по рукоятку».

С его слов, мужчина выжил, а Куприянову приговорили к условному сроку.

Также в деле имеется информация о том, что Соловьёв после употребления спиртных напитков становился агрессивным из-за таблеток, которые он принимает после травмы головы.

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Эту информацию Ритиков RT подтвердить не смог. «При мне брат никаких лекарств не принимал никогда. Я знал, что ещё на Украине он упал и сильно ударился. Также, не могу сказать, что он становился агрессивным, когда мы выпивали — я бы сказал, что даже наоборот», — вспоминает мужчина.

Однако, по его словам, после случившегося с ним связалась бывшая девушка Андрея и рассказала, что Соловьёв в состоянии алкогольного опьянения «распускал руки» настолько, что та не могла выйти на работу.

Также она беседовала с адвокатом обвиняемой Эдуардом Алиевым, однако дать показания следствию в итоге отказалась.

В свою очередь, Алиев считает, что умысла на убийство у его подзащитной не было.

«Мы будем пытаться доказать самооборону, так как в деле имеется материал в отношении Соловьёва по ст. 116 УК РФ (Побои), потому что у Юлии так же имелись телесные повреждения, — рассказывает RT адвокат. — Возможно, удастся переквалифицировать статью на ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжких телесных, повлекшее смерть по неосторожности)».

Также Алиев в беседе с RT рассказал, что следствием была проведена экспертиза, которая не показала состояние аффекта со стороны подсудимой. Он будет ходатайствовать о проведении новой экспертизы.

«Будем надеяться, что суд также примет все смягчающие обстоятельства в отношении Юлии — она пыталась оказать погибшему первую помощь, вызвала скорую. Также она обеспечивала свою мать и несовершеннолетних братьев и сестёр, оставшихся на Украине, родственник потерпевшего не имеет к ней претензий, и она признала свою вину и сотрудничает со следствием», — заключил Алиев.

Суд продлил Куприяновой меру пресечения в виде заключения под стражу на 6 месяцев до 31 июля 2022 года включительно. Следующее заседание суда назначено на 24 февраля.

Президент общественной организации «Коллективная защита», адвокат Марат Аманлиев в беседе с RT пояснил, где находится грань между убийством и самообороной. По его словам, имеет значение местоположение ран, их количество, а также одним предметом наносились побои или несколькими.

«Чтобы наглядно пояснить, что такое самооборона и что такое убийство, важно понимать, где именно находятся ранения. Если на спине, то человек явно уже убегал и не представлял опасности. То есть угроза убийства уже пропала. Если раны во фронтальной части и стороны лица, то тут вопрос спорный — было превышение или не было. Также по количеству ранений можно сказать — было превышение или нет», — пояснил RT Аманлиев.