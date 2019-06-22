Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Невиданное прежде уничтожение»: почему Трамп передумал развязывать войну с Иран...
В ответ на предложение вложиться в восстановление Донбасса Коломойский пообещал ...
"Там уже рулетка". Валуев разоткровенничался о своей смертельно опасно...
Спускать российский флаг над Курилами не будем - Путин
Главная / Украина

Сивохо заявил об участии в выборах в Раду от партии Зеленского

22 июня 2019, 18:09  •  96 • Украина
Украинский актёр и телеведущий, бывший игрок КВН Сергей Сивохо заявил, что будет участвовать в выборах в Верховную раду от партии «Слуга народа», лидером которой является действующий президент страны Владимир Зеленский.
 
© wikipedia.org
 

Об этом сообщает украинский телеканал «Громадське».

По его словам, он согласился участвовать в выборах в Раду, так как у него хорошие личные отношения с Зеленским.

«Я видел очень тяжёлую работу по подбору мажоритарщиков именно в Донецкой области, а это мой родной регион, и когда президент обратился ко мне за помощью, я не смог отказать», — заявил он.

Ранее Центризбирком Украины сообщил, что по состоянию на 21 июня было зарегистрировано 1076 кандидатов в депутаты в одномандатных избирательных округах и 1160 — из партийных списков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



96
Источник
Похожие новости
21 июня 2019, 22:39
В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары
21 июня 2019, 19:24
Петиция о сокращении Рады набрала нужное число подписей
21 июня 2019, 19:24
Медведчук заявил, что Порошенко нашёл готовых ему помочь союзников
21 июня 2019, 22:39
Коломойский ответил на слова Зеленского об инвестициях в Донбасс
22 июня 2019, 18:09
Врио главы СБУ прибыл в США для подготовки встречи Зеленского и Трампа
21 июня 2019, 22:39
Гройсман опроверг информацию о приватизации ГТС Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 июня 2019, 02:09
Приговор Зеленскому: Крым оказался туристическим раем для украинцев, а не военной баз...
22 июня 2019, 01:54
«Никто не мешает им покупать газ в США»: почему в Литве «Северный поток — 2» назвали ...
22 июня 2019, 03:39
В Киеве «оттепель» - люди без страха говорят на русском
22 июня 2019, 05:24
Зеленского ударили по "языку" и пообещали новый Майдан
22 июня 2019, 08:39
Первый президент Украины отчитал Зеленского в прямом эфире: "Это падение ниже не...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июня 2019, 11:09
"Ату Россию!": "Сенсация" с крушением МН17 обернулась американскими гонениями
22 июня 2019, 05:24
Зеленского ударили по "языку" и пообещали новый Майдан
19 июня 2019, 09:09
Сенатор Морозов осадил заговорившую о санкциях против России за Донбасс Меркель: "Главное, что может восстановить мир"
22 июня 2019, 03:39
В Киеве «оттепель» - люди без страха говорят на русском
19 июня 2019, 05:54
Грузию, ставшую "перевалочным пунктом" по дороге в Афганистан, уничтожат, как Помпеи - журналист
22 июня 2019, 08:39
Первый президент Украины отчитал Зеленского в прямом эфире: "Это падение ниже некуда"
18 июня 2019, 15:09
Кремль ответил Зеленскому: «Про Донбасс надо говорить не Путину, а его жителям. А про Крым и говорить нечего»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.