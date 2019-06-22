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Сивохо заявил об участии в выборах в Раду от партии Зеленского
22 июня 2019, 18:09 • 96 • Украина
Украинский актёр и телеведущий, бывший игрок КВН Сергей Сивохо заявил, что будет участвовать в выборах в Верховную раду от партии «Слуга народа», лидером которой является действующий президент страны Владимир Зеленский.
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Об этом сообщает украинский телеканал «Громадське».
По его словам, он согласился участвовать в выборах в Раду, так как у него хорошие личные отношения с Зеленским.
«Я видел очень тяжёлую работу по подбору мажоритарщиков именно в Донецкой области, а это мой родной регион, и когда президент обратился ко мне за помощью, я не смог отказать», — заявил он.
Ранее Центризбирком Украины сообщил, что по состоянию на 21 июня было зарегистрировано 1076 кандидатов в депутаты в одномандатных избирательных округах и 1160 — из партийных списков.
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