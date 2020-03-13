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Сивохо избили, а следом и обвинили в госизмене: мир в Донбассе снова споткнулся об украинские реалии

13 марта 2020, 15:35  •  50 • В мире
Попытка соратника Владимира Зеленского, советника СНБО Сергея Сивохо презентовать разработанную его командой "Национальную платформу примирения и единства с Донбассом" спровоцировала нападение украинских националистов. Однако на этом дело не закончилось: против Сивохо выдвинули обвинение в госизмене.
Сивохо с командой решили предложить украинской общественности примириться с Донбассом, вспомнив о том, что из-за гражданского конфликта погибли уже более 150 детей, а также множество взрослых с обеих сторон. Слова советника СНБО были встречены гневными воплями нацистов, среди которых оказались и боевики печально известного батальона "Азов".
Экстремисты кричали в адрес Сивохо "предатель" и "враг Украины", заявив, что в то время, как он говорит о погибших детях Донбасса, погибают украинские военные.
На этом скандал на закончился. Как выяснилось, Нацкорпус, который и был инициатором нападения на Сивохо, обратился в полицию и СБУ с заявлениями, в которых советник СНБУ был обвинён в государственной измене. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.
По мнению представителей Нацкорпуса, идея Сивохо не просто ошибочна, но и противозаконна, поскольку Донбасс - это "временно оккупированные территории, в рамках которой вооруженные формирования РФ и оккупационная администрация Российской Федерации установили и осуществляют общий контроль".
Поэтому, считают националисты, в действиях Сергея Сивохо они усматривают состав преступления, а сама презентация подобных платформ "лишает возможности восстановления целостности Украины".
Напомним, во время презентации Платформы нацисты требовали назвать Россию "агрессором", "освободить Донбасс", а не "предлагать мириться с ними". Кроме того, президент Украины был объявлен "клоуном", а самого Сивохо под крики "сепар" повалили на пол. Все видео произошедших событий были обнародованы в Telegram-канале "Политика Страны".
Главред украинского издания "Страна" Игорь Гужва отметил, что этот случай "предельно наглядно показывает, что никакого национального примирения в Украине" не будет до того момента, "пока с бандами националистов и беспредельщиков не будут поступать так, как это положено по закону".

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