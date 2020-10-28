«Ситуацию удалось стабилизировать»: в Роспотребнадзоре заявили об «оправдавших себя ограничительных мерах» в Москве

Введённые в Москве из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 ограничительные меры себя оправдали. Об этом заявила глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева. По её словам, на данный момент эпидобстановка в городе стабилизировалась. За последние сутки в России выявили 16 202 случая COVID-19, из них 3670 — в Москве. В общей сложности в стране число зафиксированных случаев коронавируса достигло 1 563 976, выздоровели 1 171 301 пациентов, умерли 26 935 человек.

За последние сутки в России выявлено 16 202 новых случая коронавирусной инфекции. За предыдущие двое суток в стране число зафиксированных случаев COVID-19 составило 16 550 и 17 347. По сообщению оперштаба, в 25,4% новых случаев не наблюдалось клинических проявлений.

Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции с начала эпидемии в стране достигло 1 563 976, выздоровели 1 171 301 пациентов (74,89%), в том числе 12 361 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 26 935 человек (1,72%). За последние сутки зарегистрировано 346 летальных исходов.

Наибольшее число новых заболевших коронавирусом за минувшие сутки было выявлено в Москве (3670), Санкт-Петербурге (727), Московской (505), Нижегородской (377), Архангельской (317) и Ростовской (314) областях.

Заметим, что за неделю с 19 по 25 октября в мире было выявлено наибольшее количество новых случаев COVID-19. Как сообщила Всемирная организация здравоохранения, за эти семь дней было зарегистрировано 2 884 604 новых случаев, самый серьёзный прирост в Европе (1 335 914).

По состоянию на 28 октября, в мире выявлено свыше 43,9 млн случаев коронавирусной инфекции. Это следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса.

Наибольшее число заболевших приходится на США (более 8,7 млн), Индию (7,9 млн), Бразилию (5,4 млн) и Россию (1 260 112, согласно данным оперативного штаба РФ). При этом от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией и другими заболеваниями, во всём мире умерли свыше 1,166 млн человек, в том числе 226 тыс. в США, 157 тыс. в Бразилии и 119 тыс. в Индии.

Согласно информации Роспотребнадзора, на данный момент в России проведено более 58,7 млн тестов на коронавирус. За сутки специалисты провели 506 тыс. тестов на COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются 357 тыс. человек.

Также стало известно, что российский разработчик экспресс-тестов на антитела к коронавирусу «Рапид Био» планирует в 2021 году начать продажи своей продукции на зарубежных рынках. Экспресс-тест за 10-15 минут определяет наличие антител классов IgM и IgG к COVID-19.

«Нам постоянно поступают заявки на поставки в другие страны, в основном из стран СНГ. Мы получили три заявки из разных стран, в том числе одну из Германии. Пока мы рассматриваем их. Мы планируем выходить на зарубежные рынки в следующем году, в том числе и в эти страны», — цитирует РИА Новости сооснователя компании Семёна Покацкого.

В среду, 28 октября, вступило в силу постановление главного санитарного врача РФ и главы Роспотребнадзора Анны Поповой, предписывающее всем находящимся на территории страны лицам носить маски в местах массового пребывания людей. Речь идёт об общественном транспорте, такси, парковках, лифтах.

Также в документе говорится о рекомендациях к главам субъектов по принятию ряда мер в целях борьбы с распространением COVID-19. Среди них — идея о запрете ночной работы (с 23:00 до 06:00) развлекательных заведений и мест общественного питания. Эту меру уже ввели в Калининградской области и в Ямало-Ненецком автономном округе.

Ситуация с COVID-19 в Москве

Как заявила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева в ходе выступления в Мосгордуме, введённые в городе ограничительные меры себя оправдали.

«Я не могу не сделать акцент на том, что на сегодняшний момент у нас ситуация в городе спокойная, и тот прирост заболеваемости и индекс и коэффициент распространения у нас на сегодняшний момент гораздо ниже, чем это было в самом начале октября и даже начиная с середины сентября. По ситуации, которую мы сегодня фиксируем, мы можем сказать, что нам удалось её стабилизировать», — сказала она.

Напомним, что с 28 сентября пожилым людям и страдающим хроническими болезнями было предписано соблюдать домашний режим. С 5 октября столичных работодателей обязали перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников, а также всех сотрудников старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Также с этого дня у школьников в Москве начались увеличенные до двух недель каникулы.

С 9 октября в Москве было временно приостановлено действие льготного проезда для школьников и бесплатного проезда в общественном транспорте для лиц старше 65 лет и для страдающих хроническими заболеваниями.

Риск заболевания COVID-19

По словам врача-инфекциониста Ирины Пикаловой, что коронавирус размножается гораздо быстрее, попадая в организм человека с ослабленным иммунитетом.

«Именно поэтому людям с хроническими заболеваниями и старше 65 лет рекомендуется соблюдать все эпидтребования — существующие заболевания могут значительно повысить риск летального исхода от инфекции, которая при правильно подобранной терапии может быть благополучно вылечена», — добавила она.

Reuters

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В то же время неуязвимость к коронавирусной инфекции у ряда людей даже при контактах с заболевшими COVID-19 может иметь несколько причин, считает директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов.

«Возможно, эффект иммунной системы. Возможно, это низкая вирусная нагрузка. Или сумма этих факторов», — цитирует его портал URA.RU.

В свою очередь, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова также добавила, что возможность заболевания зависит от инфицирующей дозы вируса.

«Вирус должен прикрепиться к клетке, где сможет размножаться, с которой у него есть связь, то есть определённый рецептор. Не везде он сумеет выжить. И не нужно забывать, что у каждого человека всё индивидуально, чётких критериев инфицирующей дозы просто нет», — приводит её слова РИА Новости.