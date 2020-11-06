«Ситуацию нельзя назвать стабильной»: заммера Москвы заявила о тревожном тренде распространения COVID-19

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что ситуацию с распространением коронавируса на данный момент нельзя назвать стабильной. Ракова отметила, что впервые с середины мая столица преодолела отметку в 6 тысяч новых выявленных случаев COVID-19 в сутки, и «этот тренд снова вызывает тревогу». В то же время заммэра Владимир Ефимов заявил, что московская система здравоохранения благодаря своевременно принятым мерам справляется с нагрузкой, поэтому нет необходимости вводить жёсткие ограничения, которые действовали весной.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что ситуацию с распространением коронавируса в столице на данный момент нельзя назвать стабильной.

Ракова отметила в интервью ТАСС, что впервые с середины мая Москва преодолела отметку в 6 тыс. новых выявленных случаев COVID-19 в сутки, и «этот тренд снова вызывает тревогу».

«На этой неделе снова фиксируется рост общей заболеваемости и госпитализаций. Если за прошлую неделю прирост за семь дней составлял -0,7% по новым случаям и 1,9% по госпитализациям, то за четыре дня этой недели эти показатели выросли до 24% и 9% соответственно», — рассказала она.

Говоря о ситуации с нагрузкой столиччных больниц, заммэра рассказала, что в Москве развернуто свыше 15 тыс. коек, в настоящий момент занято около 70% этого фонда.

Она также пояснила, что перевод на дистанционное обучение учеников средней и старшей школы позволил сократить долю заболевших за четыре недели вдвое — с 8,9 до 4,3%.

В России за последние сутки было выявлено 20 582 новых случая коронавирусной инфекции, из них наибольшее число в Москве — 6253, Санкт-Петербурге — 1171, Подмосковье — 605, а также Нижегородской и Архангельской областях — 431 и 369 соответственно.

За это время выздоровели 16 955 человек, 378 пациентов скончались.

Таким образом, общее число выявленных в стране случаев COVID-19 достигло 1 733 440, за всё время выздоровели 1 296 124 заразившихся, 29 887 человек умерли.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса уточнили, что за минувшие сутки в Москве госпитализированы 1415 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 359 человек.

Уточняется, что 13,9% среди заболевших составляют дети, 41,6% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,5% — от 46 до 65 лет. Еще 10,2% среди заболевших — это пациенты в возрасте от 66 до 79 лет. Также 3,8% среди заболевших люди старше 80 лет.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя ситуацию с короновирусом в столице, обратил внимание, что наибольшая смертность госпитализированных пациентов наблюдается среди тех, кто своевременно не обратился за медицинской помощью.

«Вы знаете, кто умирает в наших больницах в первую очередь? В первую очередь те, кто занимался самолечением, это 95%», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Градоначальник отметил необходимость консультаций с медиками и использования только прописанных врачами препаратов.

В свою очередь, заммэра Владимир Ефимов заявил, что столичная система здравоохранения благодаря своевременно принятым мерам справляется с нагрузкой, поэтому нет необходимости вводить жесткие ограничения, которые действовали весной. Он отметил, что граждане и организации ответственно отнеслись к требованиям по борьбе с COVID-19.

«Надеемся на то, что строгое соблюдение тех достаточно мягких ограничений, которые введены на сегодняшний момент, позволит не ужесточать те требования, которые предписаны указом», — приводит его слова РИА Новости.

Заммэра уточнил, что в столице всего 2—2,5% предприятий нарушают антикоронавирусные меры, при этом грубые нарушения «являются единичными».

Главврач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко ​в интервью RT высказал мнение, что пандемия коронавируса в России может закончиться в июне 2021 года.

«Очень надеюсь, что в июне, а может, раньше», — сказал он.

Проценко отметил, что это зависит от нескольких условий. В частности, третья волна пандемии может начаться в марте, и к началу лета уже будет подходить к концу. Если к этому моменту появится эффективная вакцина, то мир может выйти из пандемии.

© Виталий Аньков/РИА Новости

Тем временем российские регионы продолжают принимать решения об ужесточении либо ослаблении введённых из-за коронавируса ограничительных мер, исходя из эпидемиологической ситуации. Так, власти Алтайского края сообщили о продлении школьных каникул до 15 ноября.

«Решение принято на основании анализа эпидситуации в крае и перспектив её развития, с учётом позиции Роспотребнадзора, Минобрнауки края, Минздрава», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Там уточнили, что в регионе также планируется запустить систему, при которой школы самостоятельно смогут принимать решение о режиме работы — будет учитываться уровень заболеваемости среди учеников и учителей.

Решение продлить каникулы приняли и власти Забайкальского края.

«Неделя с 9 по 15 ноября: для 1—5-х классов объявлены каникулы, для 6—11-х классов установлен дистанционный режим обучения. С 16 по 22 ноября вводится дистанционный режим для всех классов», — сообщили в правительстве края.

Такие нормы будут действовать для школьников на 14 из 35 территорий Забайкалья, где отмечался самый большой прирост числа новых случаев коронавируса.

В свою очередь, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что в ближайшее время из-за распространения COVID-19 в регионе запретят массовые мероприятия.

При этом в Томской области с 9 ноября школьники всех городов и районов приступят к учёбе в очном режиме, дистанционное обучение будет проводиться только в нескольких образовательных организациях. Об этом сообщается на сайте областной администрации. Там отметили, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в детских коллективах региона в настоящее время неоднородна.

О введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, с 9 ноября приостанавливается работа фудкортов и фудплейсов, за исключением тех, которые расположены на вокзалах, в аэропорту и на АЗС. Кроме того, будут временно закрыты детские игровые комнаты в ТЦ. Также вводится ограничение на проведение массовых мероприятий численностью более 70 человек в зданиях.