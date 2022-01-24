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Ситуацию на Украине расшифровали в Кремле: "Угроза очень высока"
24 января 2022, 15:50 • 93 • Политика
Сложившуюся на сегодняшний день на Украине ситуацию расшифровали в Кремле. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, сегодня "угроза очень высока".
Он отметил, что сейчас Киев концентрирует огромное количество сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе, что говорит о подготовке Украины к наступательным действиям в этом регионе. При этом Песков подчеркнул, что угроза провокаций украинской стороны в Донбассе сейчас очень велика - риск выше, чем был раньше.
Также Дмитрий Песков назвал "фейковой истерией" сообщения о том, что Россия отключит газ Европе в случае эскалации конфликта на Украине.
Отметим, что на фоне паники, которую Запад развёл на Украине, крича на каждом углу о якобы скором нападении России, некоторые "партнёры" Киева начали эвакуировать своих дипломатов. Первыми об эвакуации дипсотрудников заявили США. Госдеп разрешил выезд госслужащих США и обязал выехать членов их семей из посольства в Киеве. Следом вывозить часть сотрудников из Киева начала Великобритания. Эвакуацией семей дипломатов из Киева из-за якобы возможного обострения ситуации также занялись власти Австралии. Простым гражданам Австралии тоже советуют покидать Украину.
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