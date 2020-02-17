«Ситуация зашла в тупик»: президент Ирана назвал условия для возобновления переговоров с США по ядерной сделке

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что республика не станет вести переговоры с США под давлением. Он отметил, что для возобновления диалога по ядерной сделке Вашингтон должен снять санкции. По мнению экспертов, ситуация с переговорами зашла в тупик, так как ни одна из сторон не хочет идти на уступки.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран не станет вести переговоры с США под давлением. В ходе пресс-конференции иранский лидер отметил, что Вашингтону следует сначала снять санкции.

«Если США вернутся в ядерную сделку, снимут санкции, то они могут в рамках группы «5 + 1» вести переговоры. До тех пор, пока этого не произошло, возможности для переговоров существовать не будет», — цитирует Рухани РИА Новости.

Напомним, СВПД был заключён в июле 2015 года по итогам длительных переговоров с участием представителей России, США, Китая, Великобритании, Франции, Германии (группы «5 + 1») с одной стороны и Ирана с другой. Сделка предусматривает серьёзные ограничения на обогащение Тегераном урана в обмен на снятие с исламской республики значительной части экономических санкций.

В мае 2018 года Вашингтон в одностороннем порядке вышел из СВПД, после чего полностью восстановил санкционный режим в отношении Тегерана. В свою очередь, Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по ядерной программе. 5 января 2020-го, после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в ходе авиаудара американских ВВС, правительство исламской республики сообщило, что государство окончательно выходит из ядерного соглашения.

«Таким образом, иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в части производства, включая мощности по обогащению, процентное соотношение и количество обогащённого урана, а также исследования в этой области и дальнейшее развитие программы», — говорилось в заявлении правительства Ирана.

Старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова в разговоре с RT отметила, что Тегеран жёстко придерживается своей позиции, о чём свидетельствует заявление Рухани.

«Министр иностранных дел и президент Ирана постоянно говорили о том, что они будут готовы к диалогу с США только после того, как те вернутся к ядерной сделке и будут выполнять её условия, а также снимут санкции. США рассчитывают таким давлением вынудить Иран пойти на соглашение. В этом плане ситуация зашла в определённый тупик. Ни одна из сторон не готова пойти на уступки: США — снять санкции, а Иран — начать обсуждение дополнительных условий», — пояснила она.

Эксперт добавила, что всё международное сообщество призывает обе страны к сдержанности, так как в начале января ситуация в отношениях между США и Ираном была на грани вооружённого конфликта. Она добавила, что Россия и другие страны, заинтересованные в нормализации обстановки в регионе, выступают за переговоры сторон на международных площадках, а также призывают США вернуться к выполнению условий сделки, а Иран — проявлять сдержанность, не провоцируя каких-либо агрессивных действий американской стороны.

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В ходе пресс-конференции Хасан Рухани также призвал к реализации Ормузской мирной инициативы.

«Мы все ещё настаиваем на реализации Ормузской мирной инициативы, поскольку это лучший вариант решения проблем в регионе», — приводит его слова ТАСС.

Инициатива по обеспечению безопасности судоходства в регионе предполагает создание «коалиции на базе принципов и задач ООН при условии диалога, уважения суверенитета других стран, признания международного законодательства, отказа от агрессии и невмешательства во внутренние дела остальных государств».

Нарастанию напряжённости в регионе способствовал ряд инцидентов. В частности, в мае неизвестные атаковали танкеры близ территориальных вод ОАЭ. В следующем месяце произошли новые нападения на танкеры. В обоих случаях в Вашингтоне возложили ответственность за диверсии на Иран, однако власти республики это опровергли.

Также Рухани подчеркнул, что Тегеран готов обсуждать существующие проблемы с Саудовской Аравией и между странами нет нерешаемых вопросов.

Руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов в беседе с RT отметил, что в отношениях Тегерана и Вашингтона улучшений пока не видно.

«Пока что речь идёт о дальнейших попытках США и их ближневосточных союзников вытеснять Иран из тех регионов, где ему удалось закрепиться: это Ирак, это Йемен. А экономические санкции — это один из факторов ослабления иранского влияния. США от такой политики вряд ли откажутся», — отметил он.