«Ситуация зашла в тупик»: почему Вашингтон нуждается в переговорах с Москвой

В четверг, 18 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибывает в Нью-Йорк, чтобы принять участие в мероприятиях по линии Совета Безопасности ООН. Ранее посол США в РФ Джон Хантсман сообщил прессе о подготовке переговоров Рекса Тиллерсона с российским коллегой. По мнению экспертов, Госдеп заинтересован в этих переговорах, поскольку американская дипломатия зашла в тупик: политика США в отношении КНДР потерпела неудачу, а в Сирии Вашингтон оказался на грани конфликта с Турцией. Какие темы для диалога есть у Лаврова и Тиллерсона, выяснял RT.

18 января глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в заседаниях Совета Безопасности ООН, посвящённых построению регионального партнёрства в Афганистане и Центральной Азии, а также вопросам нераспространения оружия массового уничтожения. Визит российского министра в Нью-Йорк продлится два дня.

Также в рамках поездки запланированы отдельные переговоры Сергея Лаврова с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем и двусторонние встречи с главами внешнеполитических ведомств других государств.

Как сообщил 16 января посол США в России Джон Хантсман, российская и американская стороны ведут диалог о встрече Сергея Лаврова и главы Госдепа Рекса Тиллерсона.

«Над её организацией работают», — приводит слова посла РИА Новости.

Однако представитель Госдепартамента США Фрэнки Стерм не стал комментировать эту информацию. Официально переговоры с американским коллегой не значатся и в программе поездки главы МИД РФ в Нью-Йорк.

По мнению экспертов, сегодня именно Госдеп заинтересован в проведении переговоров с российской стороной, и если встреча Тиллерсона и Лаврова всё же состоится, центральными темами диалога станут последние события, развернувшиеся вокруг КНДР и Сирии.

Антикорейский фронт

17 января Северная и Южная Кореи начали прямые переговоры повопросу участия сборной КНДР в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. Встреча стартовала в демилитаризованной зоне на территории населённого пункта Пханмунджом. Делегации обсуждают не только поездку северокорейских спортсменов в Южную Корею, но и общее снижение военно-политической напряжённости в регионе.

Переговоры проходят на фоне провокационных заявлений, звучащих со стороны США и их ближайших союзников. Фактически дело дошло до прямых угроз применения военной силы: как заявил 16 января председатель комитета по делам Вооружённых сил (ВС) палаты представителей конгресса США Мэк Торнберри, администрация США всерьёз изучает силовой сценарий действий в отношении Северной Кореи.

Пресс-служба ВВС США распространила сегодня сообщение, в котором говорилось о переброске на авиабазу Гуам шести стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress. Именно сформированные на Гуаме авиагруппы наносили удары по территории Корейского полуострова во время войны в 1950—1953 годах.

Бомбардировщик B-52 Stratofortress ВВС США в Гуаме

Reuters

© Tim Chong

Как предполагает американское командование, бомбардировщики должны принять участие в совместных воздушных учениях с ВВС Японии, Южной Кореи и Австралии. Известно, что военные учения, проводимые США и союзниками у северокорейских границ, являются главным фактором, раздражающим Пхеньян.

В преддверии межкорейских переговоров США и Канада инициировали отдельное обсуждение вопроса КНДР на уровне глав внешнеполитических ведомств, в котором приняли участие министры из 16 стран, выступавших во время Корейской войны на стороне южан.

К участию в этих переговорах, состоявшихся в Ванкувере, не были приглашены ни российские, ни китайские представители, хотя Дональд Трамп не раз заявлял, что только Пекин способен повлиять на Пхеньян в вопросах ядерного разоружения. Россию в качестве посредника на переговорах с Западом хотели бы видеть сами северокорейские власти, отмечал глава делегации Госдумы в КНДР, депутат от КПРФ Казбек Тайсаев.

Москва и Пекин осудили инициативу Вашингтона. Как пояснил Сергей Лавров, переговоры направлены на выработку дополнительных средств давления на Пхеньян. Эту точку зрения разделяет и китайская сторона.

Формально решение не звать Москву и Пекин в Госдепе объяснили тем, что страны не входили в командование ООН, участвовавшее в Корейской войне на стороне южан.

Впрочем, ООН, по словам официального представителя Антониу Гутерреша Стефана Дюжаррика, также не принимает участия в переговорах.

Как пояснил в интервью RT заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов, если переговоры Севера и Юга направлены на снижение напряжённости и мирное урегулирование, то конференция в Ванкувере имеет прямо противоположный вектор.

«То, что американцы собрали участников Корейской войны, воевавших против северян, — зловещий симптом. Получается, что в мыслях организаторов — подготовка к новой войне? Это напоминает попытку сформировать новую коалицию против КНДР. Цели преследуются не мирные и не дипломатические», — пояснил эксперт.

По итогам первого дня переговоров в Ванкувере госсекретарь США заявил, что именно КНДР пытается «разделить» США с Россией и КНР.

«Наше единство и общие цели с другими представителями региона, прежде всего с Китаем и РФ, останутся непоколебимыми, несмотря на постоянные попытки КНДР разделить нас», — сказал Тиллерсон.

Встреча по вопросу КНДР в Ванкувере

Reuters

© Ben Nelms

Как сообщила 17 января официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт, Китай, Россия и США находятся «на одной стороне», несмотря на то, что китайские и российские представители не присутствуют на конференции в Канаде.

МИД РФ опроверг все утверждения о том, что Москва якобы одобряет переговоры в Ванкувере.

При этом в интервью Reuters президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не способствует урегулированию кризиса на Корейском полуострове.

«Россия совсем не помогает нам с Северной Кореей. То, с чем помогает нам Китай, Россия нивелирует», — отметил американский лидер.

По мнению экспертов, американцы обеспокоены тем, что мировая реакция на конференцию в Ванкувере оказалась более сильной и негативной, чем они ожидали.

«Пока у США на дипломатическом фронте успехов не просматривается, — отметил Воронцов. — Госдеп находится в непростом положении, на корейском направлении ведомство испытывает кадровый голод. Не говоря уже о межведомственных противоречиях: дипломатическая линия Тиллерсона наталкивается на сопротивление со стороны ястребов из Белого дома. Инициатива США получила серьёзную и адекватную оценку и в Москве, и в Пекине, и во многих других мировых столицах. Сейчас американская сторона пытается спасти лицо.

Турецкий пат

Вторая острая тема, которая может в перспективе стать предметом переговоров между Сергеем Лавровым и Рексом Тиллерсоном, касается событий в Сирии. За последние дни напряжённость в турецко-американских отношениях резко возросла.

14 января представитель проамериканской антитеррористической коалиции полковник Томас Вил сообщил в интервью Defense Post о планах Пентагона создать в Сирии «силы по охране границы» при участии курдов из ДСС.

«В настоящее время на первом этапе проходят подготовку примерно 230 человек, конечная цель — создать численность сил примерно в 30 тысяч», — заявил он.

Курдские отряды должны развернуться вдоль иракской и турецкой границ Сирии, а также в долине реки Евфрат.

Следует напомнить, что в ноябре 2017 года Дональд Трамп пообещал турецкому коллеге, что США прекратят поставки оружия курдам из Отрядов народной самообороны (YPG). Об этом сообщил тогда министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя итоги переговоров лидеров Турции и США.

Отказ Белого дома от взятых ранее на себя обязательств и возобновление активной поддержки курдов вывали гнев турецкого руководства, усматривающего в курдских вооружённых структурах прямую угрозу национальной безопасности страны.

15 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что уничтожит создаваемые США отряды по охране сирийских границ ещё до их появления.

Президент Турции Реджеп Эрдоган

AFP

© ADEM ALTAN

«Разве может быть у Турции другая задача, когда речь идёт о создании террористического коридора вдоль наших границ», — подчеркнул глава Турецкой Республики.

Действия Вашингтона политик назвал ошибкой, которая позорит США перед стратегическим партнёром.

Как сообщила во вторник, 16 января, газета Haberturk со ссылкой на военные источники, командование Турецкой Республики готовилось предварить военную операцию против курдов в САР массированным авиаударом по целям YPG. По сведениям издания, операция планировалась на 16 января.

В этот же день арабское агентство Al-Masdar сообщило со ссылкой на свои источники о секретной сделке между сирийскими курдами и США по передаче YPG переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). Комплексы поступили, предположительно, в распоряжение курдских формирований в районе Африна вблизи турецкой границы.

Параллельно Турция продолжает стягивать бронетехнику и войска к границе с Сирией. Накануне Реджеп Эрдоган сообщил, что не собирается первым звонить своему американскому коллеге для обсуждения сложившейся ситуации.

В Москве считают, что планы Вашингтона по формированию 30-тысячной группировки в САР нацелены на расчленение государства. Как подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров, американская сторона не хочет сохранять территориальную целостность САР.

С практически аналогичным заявлением выступил президент Ирана Хасан Рухани.

«План, который США держат в уме, нарушает международные нормы и представляет собой коварный замысел, нацеленный на территориальную целостность и безопасность Сирии и региона», — заявил президент ИРИ.

При этом в среду, 17 января, Пентагон отметил, что не намерен создавать новую армию на границе и понимает опасения Турции.

По мнению политолога, заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, столкновениеинтересов США и Турции на севере Сирии достигло критической точки.

«Ситуация зашла в тупик, что грозит резкой эскалацией насилия в самое ближайшее время и серьёзным столкновением интересов официальных союзников по НАТО — США и Турции, — пояснил эксперт в интервью RT. — Хотя это и кажется странным, посредником между ними может выступить именно Россия».

Однако для этого нужна добрая воля со стороны США, чья непродуманная политика завела ситуацию в кризис как на ближневосточном, так и на корейском направлении, считает эксперт.

«Существует серьёзная проблема субъектности американской политики. В условиях острого внутриполитического конфликта в США нет чёткого понимания, кто именно проводит внешнеполитический курс. Объективно США сейчас заинтересованы в диалоге с Россией. Но рациональная политика Госдепа отличается от тактики президента страны и от позиции военного руководства, не говоря уже о Республиканской и Демократической партиях, соревнующихся в нагнетании антироссийских настроений», — подвёл итог Шаповалов.