«Ситуация взрывоопасная»: есть ли у Меркель шанс сохранить пост канцлера без изменения миграционной политики

По данным опроса компании YouGov, 43% жителей Германии считают, что Ангела Меркель должна покинуть пост канцлера. Социологи поинтересовались мнением граждан в преддверии неформальной встречи стран-членов ЕС, на которой будет обсуждаться миграционная политика Европы. Сторонница либерального курса в отношении нелегалов, Меркель нажила себе немало врагов среди европейских политиков, отмечают эксперты. Теперь против неё открыто выступил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер. RT узнал у политологов, какие шансы у действующего канцлера сохранить власть.

Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стоит подать в отставку. Такого мнения придерживается почти половина жителей Германии — 43%. Об этом свидетельствуют данные опроса компании YouGov.

разошлась во взглядах на урегулирование мигрантского вопроса с главой Христианско-социального союза Хорстом Зеехофером. Меркель считает, что ФРГ должно принимать всех беженцев, в том числе и получивших уже регистрацию в других странах ЕС. Лидер ХСС же уверен в необходимости ужесточить меры контроля на границах.

Опрос был приурочен к неформальной встрече членов ЕС, которая пройдёт 24 июня в преддверии большого саммита. На ней планируется обсудить возможные пути общеевропейского решения проблемы миграции и предоставления убежища.

Миграционный вопрос — один из самых болезненных для действующего канцлера. Из-за либеральных взглядов на проблему беженцев она окончательно рассорилась с главой Христианско-социального союза Хорстом Зеехофером. Меркель считает, что ФРГ должно принимать всех беженцев, в том числе и получивших уже регистрацию в других странах ЕС. Лидер ХСС же уверен в необходимости ужесточить меры контроля на границах.

Предстоящий саммит покажет, кого из двух политиков поддерживает Европа, считает немецкий политолог Александр Рар.

«Всё решится в ближайшие дни на саммите в Брюсселе и будет зависеть о того, сойдутся ли другие европейские страны во мнении с Германией по поводу того, что делать с миграционным кризисом. Если он, как и сейчас, продолжит раскалывать членов Европейского союза, то Германия может лишиться своего лидерства в ЕС, а Меркель это может стоить поста. Потому что сейчас внутри правительства ФРГ и так идут ожесточённые прения, каких уже давно не было», — пояснил он RT.

Отсутствие единого общеевропейского мнения вполне может подкосить позиции немецкого правительства, полагает эксперт.

«Если не будет выработано какое-то единое общеевропейское мнение о том, как сообща бороться с этим кризисом, то, думаю, немецкому правительству придётся либо уходить в отставку, а Меркель идти на перевыборы, либо она будет пытаться сменить христианских демократов и баварцев на Партию зелёных. Но в любом случае этот политический кризис будет больно бить по Германии», — добавил Рар.

Здание Федерального ведомства по делам миграции и беженцев ФРГ

Reuters

© Fabrizio Bensch

Опора на прошлое или новые установки

Политолог отметил, что противостояние Меркель и Зеехофера — ключевой эпизод этой политической драмы.

«Зеехофер стоит на тех правилах, которые были придуманы ещё в 90-е годы, когда также ожидались подобные потоки беженцев из Восточной Европы и Азии. Тогда было чётко определено, что беженцы должны регистрироваться в той стране, куда изначально попадают. На этом основании Зеерхофер имеет полное право говорить о своём нежелании пускать в страну тех, кто зарегистрировались уже, скажем, в Италии или Греции», — рассказал Александр Рар.

Меркель же придерживается новых взглядов. «В её видении, в Германии действует открытое общество, свободное от расизма и неприятия иностранцев», — добавил эксперт.

Пессимистические ожидания

Рар также отметил, что несмотря на политический кризис у Ангелы Меркель в стране всё ещё достаточно сторонников. Однако её способность урегулировать вопрос с беженцами вставят под сомнение даже они.

Так, более 70% немцев, согласно данным опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Civey, считают, что канцлер не сможет найти приемлемое для ХСС общеевропейское решение, тем более за тот срок, который союз ей дал — две недели. При этом 35,1% респондентов отметили, что Меркель это не удастся «ни при каких обстоятельствах», а 39,6% выбрали ответ «скорее нет». В благоприятное разрешение кризиса верят лишь 18,1% опрошенных.

«Судьба Меркель, конечно, зависит от решения миграционного кризиса. Но дело в том, что она просто психологически не может признать, что была не права, когда провозгласила открытыми границы Германии для всех беженцев. Поэтому она сейчас пытается выправить положение. И, конечно, то, что предлагает Хорст Зеехофер, она внутренне одобряет. Но тут уже вступает в действие её союзник по большой правительственной коалиции: социал-демократы настаивают на том, чтобы принципы открытости границ для всех страждущих на земном шаре сохранялись», — пояснил RT главный научный сотрудник Института Европы РАН, доктор политических наук Игорь Максимычев.

Он также отметил, что замять разногласие между Зеехофером и Меркель по вопросы миграции не удастся. «Немцы уже убедились, что наплыв мигрантов представляет собой угрозу для их сложившейся веками образа жизни, поскольку эти самые мигранты вовсе не желают вливаться в их общество. Наоборот, у мигрантов такое мнение, что немецкое общество должно под них подстраиваться. Вся эта ситуация очень взрывоопасная. Посмотрите на результаты опроса общественного мнения. Голоса за ХДС, за социал-демократов продолжают падать. И продолжают расти голоса в пользу Альтернативы для Германии», — сказал политолог.

В этом контексте, считают эксперты, глава ХСС, он же министр внутренних дел, вполне может осуществить свою угрозу закрыть границы Германии для беженцев в одностороннем порядке.