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«Ситуация вышла из-под контроля»: жертвами лесных пожаров в Греции стали более 60 человек

24 июля 2018, 16:09  •  90 • В мире
В Греции не могут взять под контроль ситуацию с тушением масштабных лесных пожаров. Жертвами стихии уже стали более 60 человек, ещё 156 получили ожоги и травмы. По данным посольства РФ в Греции, российские граждане не пострадали. Несмотря на участие в тушении армии и флота, своими силами греки не справляются с ликвидацией возгораний. Афины попросили помощи у других стран. Еврокомиссия, а также отдельные европейские государства уже выделили технику и пожарных. Президент России Владимир Путин заявил о готовности оказать Греции помощь в связи с пожарами.
 
Reuters © Costas Baltas
 

Более 60 человек погибли и 156 пострадали в результате пожаров в Греции, бушующих в столичном регионе Аттика с 23 июля. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на государственные источники. 

Ранее сообщалось о 24 погибших, однако позже были обнаружены ещё 25 тел в районе курортного посёлка Мати. Сам посёлок фактически уничтожен огнём, сообщают очевидцы.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил в стране трёхдневный траур по жертвам лесных пожаров.

Глава района Рафина-Пикерми Эвангелос Бурнус рассказал местному изданию «Нафтемпорики», что число погибших может возрасти в связи с тем, что во многие районы, охваченные пожаром, сейчас нет доступа.

Эти пожары уже стали самыми масштабными в стране более чем за 10 лет. В 2007 году от природного бедствия погибли 84 человека. 

Россиян среди погибших и пострадавших нет, сообщили в МИД РФ. Однако эта информация предварительная и постоянно обновляется. Об этом в эфире «Россия 24» сообщил советник посольства РФ в Греции Владимир Майстренко.

«По предварительным данным, среди погибших и пострадавших граждан Российской Федерации нет, однако эта информация активно перепроверяется нашими консульскими работниками», — сказал дипломат.

Ассоциация «Турпомощь» сообщает, что двум тысячам российских туристов в регионе ничто не угрожает, так как гостиничный сектор находится за пределами территории, охваченной пожаром.

«Ассоциация «Турпомощь» информирует о том, что ситуация в регионе Аттика (Греция), где ранее вспыхнул масштабный лесной пожар, не затронула области гостиничного сектора​​​. В настоящий момент пожар пытаются локализовать вблизи популярных направлений сезонного отдыха — в районе Афин и Коринфа», — говорится в сообщении.

Посольство России в Греции выражает соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожаров. Об этом дипломаты написали в Twitter.

«Выражаем наши искренние соболезнования греческим друзьям и особенно родственникам жертв пожаров​​​. Желаем скорейшего выздоровления раненым», — написали они.

Εκφράζουμε ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους Έλληνες φίλους και ιδιαίτερα στους συγγενείς των θυμάτων των πυρκαγιών.
Ευχόμαστε τάχιστη ανάρρωση στους τραυματίες.@pyrosvestiki@Hellenic_MOD@GreeceMFApic.twitter.com/JS6qeqU4nx

— Rus Embassy, Greece (@RFEmbassyGr) 24 июля 2018 г.

23 июля в районе Аттика возле столицы Греции Афин возникло несколько очагов пожаров, на тушение которых власти перебросили специалистов из многих регионов. Возгорание возникло из-за аномально жаркой погоды и сильных ветров. В некоторых районах страны температура достигала +40 °C. Власти объявили в регионе чрезвычайную ситуацию, часть пригородов Афин уже эвакуировали.

«Ситуация вышла из-под контроля»

Ситуация с лесными пожарами вышла из-под контроля, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

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«Ситуация в Аттике вышла из-под контроля. Мы должны делать всё возможное, поскольку есть граждане, которые находятся в опасности», — подчеркнул он.

Ципрас отметил, что спасатели работают на трёх основных направлениях. 

«Близ городка Каламос, где лесной пожар частично локализован, в Кинете, где стихия пока неконтролируема, а также близ поселения Неос Вутзас, где сейчас сконцентрированы усилия пожарных, потому что там имеются граждане, попавшие в огненную ловушку», — сказал премьер.

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Спасаясь от пожаров, люди бегут к морю, где им оказывают помощь работники береговой охраны Греции. Заместитель министра морского флота и островной политики Нектариос Санториниос заявил о почти 700 человек, спасённых с побережья.

«В общей сложности 689 человек, которые, укрываясь от огня, собрались вечером на побережье близ Рафины, в том числе на пляжах Коккино Лиманаки и Мати, были доставлены в порт Рафины, а оттуда вывезены в другие безопасные места», — сообщил он.

По его словам, задействованы 12 быстроходных кораблей и судов береговой охраны. Также людей подбирали около 30 небольших частных катеров. Министр обороны Греции сообщил, что в операции также принимают участие беспилотники, помогающие отслеживать ситуацию. Он добавил, что силами флота ночью были спасены 72 человека, некоторые из которых были на расстоянии 4 км от берега.

Крупные лесные пожары бушуют и в других районах Греции — три очага в области Коринфия на полуострове Пелопоннес и близ города Ханья на острове Крит, но там они не представляют опасности для населённых пунктов.

Международная помощь

Греция уже попросила помощи у других стран ЕС, сообщил председатель кабинета министров Димитрис Дзанакопулос. Италия, Германия, Польша и Франция уже прислали пожарных с самолётами и автомобилями.

При этом о готовности оказать необходимую помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия заявил президент России Владимир Путин. Он также выразил соболезнования в связи с трагедией.

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«Глава российского государства подчеркнул, что в России искренне разделяют скорбь братского народа, и передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сказано в сообщении Кремля. 

Болгария намерена в ближайшее время выслать в Грецию 50 пожарных и два спецавтомобиля для помощи в тушении. Об этом сказал председатель болгарского правительства Бойко Борисов в ходе телефонного разговора с Алексисом Ципрасом.

С предложением помощи выступил и президент Сербии Александр Вучич. «Примите мои искренние соболезнования в связи с гибелью людей в огненной стихии в окрестностях Афин. Нас глубоко потрясла судьба погибших. Сербия готова предоставить вам помощь в рамках своих возможностей», — говорится в письме Вучича на имя президента Греции Прокописа Павлопулоса.

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Представитель МИД Турции рассказал журналистам, что глава ведомства Мевлют Чавушоглу провёл телефонные переговоры со своим греческим коллегой Никосом Кодзиасом, в ходе которых предложил помощь в борьбе со стихией.

«Министр провёл телефонные переговоры с главой МИД Греции Никосом Котзиасом, выразил соболезнования в связи с пожарами и предложил всяческую помощь в борьбе с ними», — приводит слова дипломата ТАСС.

Ранее еврокомиссар по гуманитарной помощи и реагированию на кризисы Христос Стилианидес сообщал, что Греция обратилась в Европейский союз с запросом об активизации европейского механизма гражданской обороны. На данный момент, сообщает председатель Европарламента Антонио Таяни, помощь уже оказывается. 

«Европейский механизм гражданской обороны оказывает немедленную помощь Греции, задействуя самолёты-амфибии Canadair и пожарные службы, чтобы остановить пожар рядом с Афинами», — сказал он.

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