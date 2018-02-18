Ситуация вокруг здания РЦНК в Киеве, подвергшегося нападению националистов, спокойная

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КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Ситуация вокруг Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве, подвергшегося нападению националистов в минувшую субботу, спокойная. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС руководитель центра Константин Воробьев.

"Сейчас ситуация спокойная. Новых информационных поводов нет", - сказал он и добавил, что с утра находится на рабочем месте.

Сегодня, в РЦНК, сообщил его руководитель, завершается неделя, посвященная 145-летию выдающегося певца Федора Шаляпина.

В субботу радикалы из числа группировок "С14", "Правый сектор", "Традиции и порядок" при участии депутата Верховной рады Украины от "Радикальной партии" Андрея Лозового ворвались в здание РЦНК и устроили там погром: расписали стены оскорбительными антироссийскими лозунгами, уничтожили информационные и выставочные стенды, залили краской камеры видеонаблюдения, сожгли российский флаг. В результате хулиганских действий зданию нанесен существенный материальный ущерб.

В адрес сотрудников представительства звучали угрозы и оскорбления, не обошлось без рукоприкладства. В этот момент в здании находилось несколько десятков посетителей, большинство из которых - дети. В посольстве РФ подчеркнули, что прибывшие на место правоохранители пассивно наблюдали за происходящим. Украинские власти пока не отреагировали на происшедшее.

В субботу еще одна неонацистская группировка "Организация украинских националистов" (ОУН) заявила, что в воскресенье собирается поджечь здание Россотрудничества. На сегодня запланирован марш ОУН от "майдана" до здания РЦНК.