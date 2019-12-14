Ситуация вокруг дооснащения 108-го зрп дивизионом С-300ПМ-2. Непростое обновление с дальним прицелом • 118 • Аналитика

Как показал поверхностный обзор именитых отечественных военно-аналитических площадок, информация о заступлении на боевое дежурство под Воронежем (в составе 108-го зенитно-ракетного Тульского полка 32-й дивизии ПВО) зенитно-ракетного комплекса большой дальности С-300ПМ-2 «Фаворит» вызвала некоторое недоумение у многочисленных обозревателей, осведомлённых о тактико-технических параметрах его более современной модификации — ЗРК С-400 «Триумф».



В частности, некоторые завсегдатаи информационно-аналитического сетевого издания «Военное обозрение» озадачились следующим вопросом: какими критериями руководствовалось командование зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России в ходе принятия решения о дооснащении 108-го зрп менее дальнобойным и помехозащищённым (в сравнении с С-400 «Триумф») зенитно-ракетным комплексом С-300ПМ-2 «Фаворит»? И действительно, на первый взгляд данный вопрос выглядит более чем актуальным, ведь для прикрытия стратегически важных военных и промышленных объектов южной части Центрального федерального округа задействован ЗРК, оснащённый менее «дальнозорким» и помехозащищённым радаром подсвета и наведения 30Н6Е2 (с дальностью «захвата» цели с ЭПР в 1 кв. м порядка 170—180 км против 350—400 км у радара 92Н6Е комплекса «Триумф»), а также менее «дальнобойным» боекомплектом на основе зенитных ракет 48Н6Е2 с дальностью действия 200 км (в сравнении с 250 км у «триумфовских» ракет-перехватчиков 48Н6ДМ).





Модернизационный и сетецентрический потенциалы ЗРК С-300ПМ-2 не перестают удивлять

Между тем, если взглянуть на данную ситуацию в плоскостях известного модернизационного задела элементной базы С-300ПМ-2, а также уровня унифицированности радиоэлектронной «начинки» пункта боевого управления 54К6Е2 с современными автоматизированными системами управления смешанными зенитно-ракетными бригадами, можно прийти к совершенно иному мнению. В частности, несмотря на тот факт, что первые опытные образцы радаров подсвета и наведения 30Н6Е2 были изготовлены в конце 90-х гг., их радиоэлектронная архитектура максимально (более чем на 85%) унифицирована с элементной более современных РПНов 92Н6Е зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».



Оба радара представлены пассивными фазированными антенными решетками, располагающими 10000 приёмо-передающих модулей (ППМ) сантиметрового Х-диапазона, и имеют различия лишь в мощности передатчиков на основе клистронов импульсного действия, которые запитывают определённые группы приёмо-передающих модулей через ферритовые фазовращатели (радары 92Н6Е оснащены значительно более мощными клистронами). Также имеются различия в помехозащищённости приёмных трактов РЛС 30Н6Е и 92Н6Е, формируемых посредством совместного применения линейных и нелинейных каналов обработки радиолокационной информации.



И если добиться значительного увеличения энергетического потенциала (соответственно, и дальности обнаружения) радара 30Н6Е2 будет весьма затруднительно в связи с аппаратной «заточенностью» фазовращателей и клистронов 30Н6Е2 под меньшие напряжение и ток, то переоснастить данные радары более совершенными устройствами обработки радиолокационной информации от «триумфовских» радиолокаторов 92Н6Е будет гораздо проще. Тем более что функционирование всей вышеперечисленной элементной базы осуществляется посредством вычислительных комплексов семейства «Эльбрус-90микро» в архитектуре как ЗРК С-300ПМ-2 «Фаворит», так и С-400 «Триумф». Стало быть, вопрос увеличения уровня помехозащищённости ЗРК С-300ПМ-2 может быть благополучно разрешен даже в рамках непродолжительной программы модернизации.



Что же касается сетецентрических возможностей С-300ПМ-2 «Фаворит», то они находятся на уровне «четырёхсоток». «Информационные поля» в целом и мультиплексные шины данных в частности пунктов боевого управления 54К6Е2 комплексов «Фаворит» полностью адаптированы к сопряжению как с автоматизированными системами управления смешанными зенитно-ракетными бригадами «Поляна-Д4М1» (получают целеуказание от любых наземных и воздушных средств радиолокационной и радиотехнической разведки), так и напрямую с современными всевысотными обнаружителями 96Л6 и низковысотными обнаружителями «Подлёт-К1», повышающими эффективность отражения всеракурсных ракетно-авиационных ударов со стороны противника.



Возможность дооснащения «Фаворитов» новейшими ЗУР 9М96Е/Е2 может стать крайне неприятным сюрпризом для вероятного противника

Наконец, ещё одним существенным достоинством модернизированного С-300ПМ-2 на фоне заметно меньшей стоимости в сравнении с С-400 «Триумф» является возможность программно-аппаратной адаптации системы управления вооружением «Фаворита» к применению перспективных сверхманевренных зенитных управляемых ракет 9М96Е/Е2, оснащённых активными радиолокационными ГСН типа «Сланец» и газодинамическими двигателями поперечного управления.



На это указывает не только унификация «Фаворитов» и «Триумфов» по используемым вычислительным комплексам линейки «Эльбрус-90микро», но и факт недавней демонстрации на полигоне «Ашулук» (в рамках российско-сербских учений «Славянский щит 2019») необычной модификации пусковой установки 5П85С комплекса С-300ПМ1, оснащённой как транспортно-пусковым контейнером с ЗУР 48Н6Е, так и счетверённым транспортно-пусковым «пакетом» с зенитными ракетами 9М96Е.



Вероятное дооснащение ЗРК С-300ПМ-1 и С-300ПМ-2 данными ЗУР-перехватчиками выведет их противовоздушный / противоракетный потенциал на уровень перспективных ЗРК С-350 «Витязь», позволяя перехватывать цели, скрывающиеся за «экраном» радиогоризонта, а также передовые американские оперативно-тактические баллистические ракеты «Deep Strike», проходящие натурные испытания в рамках амбициозного проекта LRPF и способные реализовать интенсивные противозенитные манёвры. Что же касается меньшей дальности действия ЗРК С-300ПМ-2 в сравнении с С-400 «Триумф» (200 против 250 км), то данная проблема вполне может быть решена посредством поддержки со стороны дальних перехватчиков МиГ-31БМ, ведь 108-й зенитно-ракетный полк дислоцирован более чем 180 км от российско-украинской границы — вне радиуса действия доставшихся «незалежной» ЗРК С-300В1. Как показал поверхностный обзор именитых отечественных военно-аналитических площадок, информация о заступлении на боевое дежурство под Воронежем (в составе 108-го зенитно-ракетного Тульского полка 32-й дивизии ПВО) зенитно-ракетного комплекса большой дальности С-300ПМ-2 «Фаворит» вызвала некоторое недоумение у многочисленных обозревателей, осведомлённых о тактико-технических параметрах его более современной модификации — ЗРК С-400 «Триумф».В частности, некоторые завсегдатаи информационно-аналитического сетевого издания «Военное обозрение» озадачились следующим вопросом: какими критериями руководствовалось командование зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России в ходе принятия решения о дооснащении 108-го зрп менее дальнобойным и помехозащищённым (в сравнении с С-400 «Триумф») зенитно-ракетным комплексом С-300ПМ-2 «Фаворит»? И действительно, на первый взгляд данный вопрос выглядит более чем актуальным, ведь для прикрытия стратегически важных военных и промышленных объектов южной части Центрального федерального округа задействован ЗРК, оснащённый менее «дальнозорким» и помехозащищённым радаром подсвета и наведения 30Н6Е2 (с дальностью «захвата» цели с ЭПР в 1 кв. м порядка 170—180 км против 350—400 км у радара 92Н6Е комплекса «Триумф»), а также менее «дальнобойным» боекомплектом на основе зенитных ракет 48Н6Е2 с дальностью действия 200 км (в сравнении с 250 км у «триумфовских» ракет-перехватчиков 48Н6ДМ).Между тем, если взглянуть на данную ситуацию в плоскостях известного модернизационного задела элементной базы С-300ПМ-2, а также уровня унифицированности радиоэлектронной «начинки» пункта боевого управления 54К6Е2 с современными автоматизированными системами управления смешанными зенитно-ракетными бригадами, можно прийти к совершенно иному мнению. В частности, несмотря на тот факт, что первые опытные образцы радаров подсвета и наведения 30Н6Е2 были изготовлены в конце 90-х гг., их радиоэлектронная архитектура максимально (более чем на 85%) унифицирована с элементной более современных РПНов 92Н6Е зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».Оба радара представлены пассивными фазированными антенными решетками, располагающими 10000 приёмо-передающих модулей (ППМ) сантиметрового Х-диапазона, и имеют различия лишь в мощности передатчиков на основе клистронов импульсного действия, которые запитывают определённые группы приёмо-передающих модулей через ферритовые фазовращатели (радары 92Н6Е оснащены значительно более мощными клистронами). Также имеются различия в помехозащищённости приёмных трактов РЛС 30Н6Е и 92Н6Е, формируемых посредством совместного применения линейных и нелинейных каналов обработки радиолокационной информации.И если добиться значительного увеличения энергетического потенциала (соответственно, и дальности обнаружения) радара 30Н6Е2 будет весьма затруднительно в связи с аппаратной «заточенностью» фазовращателей и клистронов 30Н6Е2 под меньшие напряжение и ток, то переоснастить данные радары более совершенными устройствами обработки радиолокационной информации от «триумфовских» радиолокаторов 92Н6Е будет гораздо проще. Тем более что функционирование всей вышеперечисленной элементной базы осуществляется посредством вычислительных комплексов семейства «Эльбрус-90микро» в архитектуре как ЗРК С-300ПМ-2 «Фаворит», так и С-400 «Триумф». Стало быть, вопрос увеличения уровня помехозащищённости ЗРК С-300ПМ-2 может быть благополучно разрешен даже в рамках непродолжительной программы модернизации.Что же касается сетецентрических возможностей С-300ПМ-2 «Фаворит», то они находятся на уровне «четырёхсоток». «Информационные поля» в целом и мультиплексные шины данных в частности пунктов боевого управления 54К6Е2 комплексов «Фаворит» полностью адаптированы к сопряжению как с автоматизированными системами управления смешанными зенитно-ракетными бригадами «Поляна-Д4М1» (получают целеуказание от любых наземных и воздушных средств радиолокационной и радиотехнической разведки), так и напрямую с современными всевысотными обнаружителями 96Л6 и низковысотными обнаружителями «Подлёт-К1», повышающими эффективность отражения всеракурсных ракетно-авиационных ударов со стороны противника.Наконец, ещё одним существенным достоинством модернизированного С-300ПМ-2 на фоне заметно меньшей стоимости в сравнении с С-400 «Триумф» является возможность программно-аппаратной адаптации системы управления вооружением «Фаворита» к применению перспективных сверхманевренных зенитных управляемых ракет 9М96Е/Е2, оснащённых активными радиолокационными ГСН типа «Сланец» и газодинамическими двигателями поперечного управления.На это указывает не только унификация «Фаворитов» и «Триумфов» по используемым вычислительным комплексам линейки «Эльбрус-90микро», но и факт недавней демонстрации на полигоне «Ашулук» (в рамках российско-сербских учений «Славянский щит 2019») необычной модификации пусковой установки 5П85С комплекса С-300ПМ1, оснащённой как транспортно-пусковым контейнером с ЗУР 48Н6Е, так и счетверённым транспортно-пусковым «пакетом» с зенитными ракетами 9М96Е.Вероятное дооснащение ЗРК С-300ПМ-1 и С-300ПМ-2 данными ЗУР-перехватчиками выведет их противовоздушный / противоракетный потенциал на уровень перспективных ЗРК С-350 «Витязь», позволяя перехватывать цели, скрывающиеся за «экраном» радиогоризонта, а также передовые американские оперативно-тактические баллистические ракеты «Deep Strike», проходящие натурные испытания в рамках амбициозного проекта LRPF и способные реализовать интенсивные противозенитные манёвры. Что же касается меньшей дальности действия ЗРК С-300ПМ-2 в сравнении с С-400 «Триумф» (200 против 250 км), то данная проблема вполне может быть решена посредством поддержки со стороны дальних перехватчиков МиГ-31БМ, ведь 108-й зенитно-ракетный полк дислоцирован более чем 180 км от российско-украинской границы — вне радиуса действия доставшихся «незалежной» ЗРК С-300В1. Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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