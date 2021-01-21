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«Ситуация внушает осторожный оптимизм»: в Москве смягчили ряд введённых из-за COVID-19 ограничений

21 января 2021, 15:00  •  90 • В России
С 22 января в Москве смягчаются некоторые ограничения, введённые из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что ситуация с распространением COVID-19 «внушает осторожный оптимизм». В частности, к обычному режиму работы возвращаются колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы. При этом сохраняется требование о переводе на дистанционку не менее 30% сотрудников столичных предприятий и домашний режим для пожилых москвичей и лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
 
РИА Новости © Евгений Биятов
 

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация в столице «внушает осторожный оптимизм».

Он отметил, что в Москве снизился суточный прирост новых выявленных случаев коронавируса, уменьшилось число госпитализированных. Вдобавок, уже более 220 тыс. москвичей вакцинировались от COVID-19.

«В этой ситуации мы можем позволить себе значительно смягчить действующие ограничения», — отметил Собянин.

Мэр подписал указ, в соответствии с которым с 22 января 2021 года к обычному режиму работы возвращаются колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения.

«Однако в связи с тем, что по решению Минобрнауки России дистанционное обучение в федеральных вузах продолжается до 6 февраля 2021 года, до этой же даты продлевается «дистант» и в вузах, подведомственных правительству Москвы», — пояснил он.

Театрам, кинотеатрам и концертным залам разрешено увеличить количество зрителей с 25% до 50% от общей вместимости зрительного зала. Возобновляется работа музеев, библиотек, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных и иных подобных мероприятий, но количество их посетителей не должно превышать 50% от общей вместимости помещений.

Вместе с тем сохраняется требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников столичных предприятий. К тому же до существенного улучшения эпидемиологической ситуации сохраняется домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. При этом при прохождении вакцинации их социальные карты будут разблокированы.

«Таковы условия, в которых нам предстоит жить в ближайшие недели. Я искренне надеюсь, что улучшение эпидемиологической ситуации продолжится, и тогда мы сможем смягчить и другие пока ещё сохраняющиеся ограничения», — заявил Собянин.

По его словам, залог успеха в борьбе с коронавирусом —активное участие в вакцинации и соблюдение масочного режима.

В Москве за всё время с начала эпидемии COVID-19 было выявлено 904 352 случая коронавируса. Выздоровел 757 871 человек, 12 759 пациентов скончались.

Накануне в городе заработали выездные бригады вакцинации — в частности, во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО в ТРЦ «Афимолл Сити» и театре «Геликон-опера».

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Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 21 887. Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено в Москве (3458), Санкт-Петербурге (3112) и Московской области (1092).

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 с начала эпидемии достигло 3 655 839. Выздоровели 3 054 218 пациентов. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 67 832 человека.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что с начала эпидемии в РФ проведено более 98 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются около 634 тыс. человек.

Помимо этого, Роскачество предупредило о мошеннических сайтах, которые предлагают приобрести вакцины от коронавируса, в том числе якобы препараты зарубежных компаний, которые не продаются в стране официально.

«Не переходите по ссылкам в мессенджерах, по объявлениям в социальных сетях и поисковиках на сомнительные сайты, не вводите там свои данные и не приобретайте нелегальные вакцины и поддельные документы об отсутствии COVID. В лучшем случае это просто потеря денег, в худшем — состав преступления», — говорится в сообщении.

На данный момент в России зарегистрировано две вакцины от COVID-19. Это первая зарегистрированная в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи, а также препарат «ЭпиВакКорона», разработанный Государственным научным центром «Вектор» в Новосибирской области. При этом научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН подал в Минздрав документы для регистрации третьей российской вакцины от коронавируса — «Ковивак».

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С 18 января в России проводится массовая вакцинация от коронавирусной инфекции.

Вместе с тем посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на фоне вступления Джо Байдена на пост президента США указал на готовность Москвы к сотрудничеству с американскими коллегами в борьбе с пандемией COVID-19, в том числе при разработке лекарственных препаратов. При этом он заметил, что в США «с откровенным скепсисом» воспринимают отечественные достижения в этой сфере.

«Речь идёт о препаратах «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Тиражируют ложные сведения о неэффективности и небезопасности российских вакцин. Однако научное сообщество дало высокую оценку российским разработкам», — цитирует его РИА Новости.

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