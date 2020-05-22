Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин отказался говорить с Зеленским. Президент Украины пожаловался: "Это н...
ЛДНР идёт в наступление? Пасечник и Пушилин выдвинули ультиматум Киеву
Нашли высказывания Бандеры по поводу Крыма. Националисты зря тратят время
"Российские ракеты нацелены на польские города": Слова Лаврова вызвали...
Главная / В России

«Ситуация в стране стабилизируется»: Путин рассказал о борьбе с эпидемией

22 мая 2020, 16:20  •  41 • В России

СКРЫТАЯ УГРОЗА

- Ситуация в целом в стране стабилизируется. И в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения, - Владимир Путин начал совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране с общей оценки. - Пока эта позитивная динамика не такая быстрая, как того хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она всё-таки есть.

Президент привел статистику, по которой ещё неделю назад темп прироста новых случаев выявления коронавируса по России был 5,9 %, а сегодня он составляет уже 3,5 %.

- При этом крайне важно, что такое снижение идёт на фоне постоянного и значительного увеличения числа проведённых тест-исследований, что позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях, - подчеркнул Путин. - Скрытая опасность заключается в том, что инфекция не будет выявлена вовремя, что человек, у которого нет явных симптомов болезни, не будет предупреждён об угрозе для него и для его близких.

Путин: Ситуация с коронавирусом в целом в стране стабилизируется.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ

- В период поэтапного выхода из режимов ограничений, восстановления работы ключевых отраслей промышленности широкое проведение тестов, строгое, неукоснительное соблюдение всех санитарных требований имеет ключевое значение.

- Весь созданный резерв коечного фонда должен находиться в режиме постоянной готовности.

- Необходимо как можно быстрее восстановить в полном объёме ритмичную, плановую работу с больными с сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями.

Голикова: «Показатель смертности из-за коронавируса серьезно вырастет в мае».

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ В МОСКВЕ ОСТАЕТСЯ

- Наш анализ, а также плавное смещение кривой развития эпидемии в России вправо по срокам, говорит о том, что серьезное увеличение показателя смертности будет зафиксировано в мае, - предрекла сложности в ближайшее время вице-премьер Татьяна Голикова. - Об этом свидетельствуют оперативные данные трех недель, которые мы на сегодняшний день имеем", - отметила она. При этом хочу отметить, что в отличие от других стран, в России оформляется во всех 100% случаях медицинское свидетельство о смерти, где фиксируются все обстоятельства смерти, включая место, причины и так далее. Таким образом, статистика России, в отличие от других стран мира, по заболеваемости и смертности имеет сплошной и полицевой характер.

- Количество смертей в мае будет больше, чем в апреле, - согласился с вице-премьером мэр Москвы Сергей Собянин. - Тем не менее худшего сценария в Москве удалось избежать. Мы считаем, что необходимо продолжать проведение строгих мер самоизоляции, масочного режима, продолжать выдачу пропусков.

- Сегодняшнюю ситуацию мы оцениваем, как стабильное плато, - сказала главный санитарный врач России Анна Попова. - Но она требует неукоснительного соблюдения санитарных требований.

Собянин: «Москве удалось избежать худшего сценария с коронавирусом».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



41
Источник
Похожие новости
22 мая 2020, 09:11
"Власть олигархата": Почему мы не видим громких отставок
22 мая 2020, 07:50
Отследить гиперзвук: каковы перспективы передовой российской РЛС на мировом рынке
22 мая 2020, 13:50
«Прививать начнут с групп риска»: Попова рассказала о перспективах использования вакцины от коронавируса
22 мая 2020, 14:20
Совещание Путина по ситуации с коронавирусом 22 мая 2020: прямая онлайн-трансляция
22 мая 2020, 12:20
Максим Сурайкин: Предложение продать Ленина аморально, да и как можно торговать историческим достоянием?!
22 мая 2020, 15:20
«Я получаю реально много денег». Доктор Мясников рассказал о квартире в Париже и хуторе в Подмосковье
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 мая 2020, 07:50
«Наполовину жив»: бизнес лондонского спонсора Навального — Евгения Чичваркина — оказался в финансовом затруднении
19 мая 2020, 23:55
"Это просто стыд": Кравчук заклеймил позором Порошенко
15 мая 2020, 17:50
«Мы совершенно беспомощны»: россиянка — о судебном преследовании её дочери в США за пощёчину мужу-американцу
18 мая 2020, 13:55
Названо имя русского "супершпиона": Разгневанная Меркель грозит санкциями
18 мая 2020, 22:55
Эксперт: Москва готовит "сюрприз" для Лукашенко
17 мая 2020, 23:55
"В России был предотвращён госпереворот": Олигархи и "медведевские" остались не у дел - Аверьянов
22 мая 2020, 06:55
Из-за фатальной ошибки Украина превратится в непроходимое болото
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.