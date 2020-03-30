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Ситуация в Сирии: тревожная тишина и «вирусное» перемирие

30 марта 2020, 07:35  •  28 • Аналитика

Несмотря на то, что Сирия является одной из стран мира, в наименьшей степени затронутых пандемией коронавируса, определенные международные силы и организации усиленно проявляют заботу о здоровье ее жителей, которая, вполне вероятно, имеет под собой совершенно иные мотивы, чем искренность и желание помочь. Что же в реальности происходит в Сирии сегодня?


На днях с исключительно положительной, на первый взгляд, инициативой (о «немедленном прекращении огня на всей территории Сирии в связи с пандемией COVID-19») выступил сперва специальный представитель ООН по этой стране Гейр Педерсен, а затем и официальные представители Европейской внешнеполитической службы (ЕВС). Казалось бы, исключительно благие намерения. Вот только вымощена ими, похоже, дорога в известном направлении. Напирая на то, что «прекращение огня в Идлибе остается хрупким», представители международных структур не только требуют «распространить его на всю страну», но и моментально пристегивают к этому целый перечень дополнительных желаний, к борьбе с эпидемией явно никакого отношения не имеющих.



Так, к примеру, тот же Педерсен настаивает на «широкомасштабном освобождении задержанных сирийским режимом». То есть опять — «режим», и все, кто им задержаны, априори невиновны?! В Евросоюзе идут еще дальше и заявляют о необходимости «полного прекращения насилия и поиска политического решения конфликта». При этом совершенно понятно, что приемлемым решением в ЕС видится исключительно устранение от власти законного президента Башара Асада. По сути дела, призывая к «всеобщему примирению» в Сирии, деятели из Брюсселя прекрасно понимают, что Дамаск (чисто теоретически) выполнить эти призывы может, а вот самые разнообразные боевики, с которыми сегодня ведет борьбу САА, — даже и не подумают. Как, кстати, и поддерживающие их внешние силы.

Во что в конечном итоге могут вылиться «перемирие» и сопутствующие ему «гуманитарные акции», прекрасно демонстрируют вскрытые накануне Межведомственными штабами России и Сирии попытки представителей США ввезти в лагерь беженцев «Рукбан» в провинции Хомса припасы для боевиков. Сделать это планировали как раз под видом доставки «гуманитарных грузов». Совершенно очевидно, что формирования исламистских боевиков и просто недобитые банды, скрывающиеся сегодня не только на территории Идлиба, сполна сумеют использовать бездействие правительственных войск для того, чтобы зализать раны, перегруппироваться, пополнить свои ряды и запаса, а затем продолжить противостояние Дамаску.

В самой горячей точке Сирии, Идлибе, в прошедшие сутки было относительно тихо. Мелкие стычки и одиночные обстрелы. Турецкая сторона, вопреки собственным обещаниям, касавшимся приведения к порядку подконтрольных ей группировок, дислоцированных в провинции, ощутимых действий в этом направлении пока не предпринимает. Зато проводит патрулирование трассы М-4 в одностороннем порядке, что явно противоречит достигнутым в Москве договоренностям с российской стороной. Также периодически поступают сообщения о проводе турками в регионе военных колонн с тяжелым вооружением и передислокации своих «наблюдательных постов» с не совсем понятными целями. Над Идлибом пока тишина, но громом новых боев она готова взорваться в любую минуту.

Ситуация с эпидемией вопреки звучавшим ранее с Запада прогнозам о том, что эту страну ожидает «неминуемая катастрофа», относительно спокойная и стабильная. 9 зараженных, всего 1 смертельный случай. Правительство делает все для предотвращения распространения инфекции – напомним, с 25 марта там действуют серьезные ограничения на передвижения внутри страны вплоть до комендантского часа. Дамаск борется со спекуляцией и ростом цен, пока что снабжение жителей продовольствием и товарами первой необходимости организовано на должном уровне.

И, кстати, реальную гуманитарную помощь сирийцам оказывают российские военные: 29 марта они доставили груз продовольствия для наиболее нуждающихся и многодетных семей в расположенный на севере провинции Алеппо город Дэйр-Эль-Джамаль. В международном же масштабе реальной помощью Сирии должно быть прежде всего снятие с Дамаска всех ограничений и санкций, а не звучные, прекраснодушные, но совершенно пустые по сути заявления функционеров ООН и Евросоюза.
Александр Харалужный

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