Ситуация в Сирии: какое будущее ждёт эту многострадальную страну • 90 • Аналитика

Турция заявила об уничтожении 76 военнослужащих армии Сирии. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, они были уничтожены ответным огнем по позициям правительственных войск, верных Башару Асаду.



Отношения Анкары и Дамаска в последнее время опять накалились до предела. В Москве утверждают, что турецкие военные случайно попали под обстрел сирийских войск. Бойцы Сирийской арабской армии (САА) вели огонь по террористам, а турки просто оказались не там и не в то время. Но это – далеко не первое вооруженное столкновение между турецкими и сирийскими военными.







Но не только от пуль и ракет турецких военных гибнут бойцы сирийских правительственных войск. ВВС Израиля с завидной регулярностью наносят удары с воздуха по позициям Сирийской арабской армии. И в случае с Турцией, и в случае с Израилем Россия не спешит официально становиться на сторону Дамаска, хотя бок о бок с солдатами Асада против террористов воюют и российские военнослужащие. И тоже гибнут...



Сложившаяся в Сирии ситуация заставляет более глубоко задуматься о дальнейших перспективах существования этой страны. Война с участием иностранных интервентов в Сирии идет уже десятый год. Несмотря на заявления о победе над террористами, мир так и не пришел на сирийскую землю. В Сирии находятся иностранные военнослужащие и наемники из самых разных стран.



Интересы целого ряда стран мира сплелись на этой древней земле. И, что не менее важно, фактически Сирия все равно не существует сейчас как единое централизованное государство. Башар Асад контролирует столицу и до 60 процентов территории страны, но значительные территории находятся под контролем оппозиции, курдов, турецкой армии. Не поставлена точка и в истории террористических формирований.





Печальная судьба Сирии – очередное кровавое наследие постколониальной эпохи. Некогда входившая в состав Османской империи, после Первой мировой войны Сирия перешла под управление Франции, которая выделила несколько территорий, впоследствии составивших независимое государство. Арабы-сунниты и арабы-алавиты, курды и туркоманы, ассирийцы, армяне, езиды – все они оказались в одной стране и все имели свои собственные интересы, часто вступающие друг с другом в противоречие.



Непрекращающуюся войну, при всем уважении к Башару Асаду и его позиции, можно рассматривать и как свидетельство того, что карта Ближнего Востока, и многострадальной Сирии в том числе, рано или поздно будет переформатирована. Вполне вероятно, что Сирия более не сможет существовать в прежнем формате – как унитарное единое государство. Понятно, что без российской поддержки правлению алавитов в Дамаске уже бы давно пришел конец.





Арабы-сунниты, составляющие большинство населения Сирии, в конечном итоге все равно не будут позитивно воспринимать власть алавитского меньшинства. Вряд ли будут готовы вновь покориться Асаду курды северной части Сирии, которые получили многолетний опыт самостоятельного существования, обрели довольно боеспособные Отряды народной самообороны и собственные финансовые интересы. Российское же руководство, судя по всему, иных возможных вариантов развития событий для себя не видит.



Вопросы, возникающие в связи с курдским населением в Сирии, Ираке и где бы то ни было еще (это не единственные страны, где они проживают), должны решаться в соответствии с национальным законодательством соответствующих стран,

- заявил на пресс-конференции год назад министр иностранных дел России Сергей Лавров.



Но эти слова – дежурный ответ, а что на деле? Понятно же, что курдский вопрос не будет разрешен в том формате ситуации в Сирии, который мы наблюдаем в настоящее время. Как не будут разрешены и все остальные важнейшие узлы противоречий. Держать в Сирии российские войска (вне мест постоянного базирования) бесконечно – тоже не выход, к тому же и Башар Асад не вечен, и его уход с политической сцены, скорее всего, станет и концом господства алавитов. Все эти обстоятельства оставляют больше вопросов, чем ответов. Но то, что Сирия должна обновляться и, возможно, на Ближнем Востоке должны появиться новые государственные образования, не вызывает никаких сомнений. Насколько это обновление будет в интересах самого сирийского народа, - пока главный вопрос. Турция заявила об уничтожении 76 военнослужащих армии Сирии. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, они были уничтожены ответным огнем по позициям правительственных войск, верных Башару Асаду.Отношения Анкары и Дамаска в последнее время опять накалились до предела. В Москве утверждают, что турецкие военные случайно попали под обстрел сирийских войск. Бойцы Сирийской арабской армии (САА) вели огонь по террористам, а турки просто оказались не там и не в то время. Но это – далеко не первое вооруженное столкновение между турецкими и сирийскими военными.Но не только от пуль и ракет турецких военных гибнут бойцы сирийских правительственных войск. ВВС Израиля с завидной регулярностью наносят удары с воздуха по позициям Сирийской арабской армии. И в случае с Турцией, и в случае с Израилем Россия не спешит официально становиться на сторону Дамаска, хотя бок о бок с солдатами Асада против террористов воюют и российские военнослужащие. И тоже гибнут...Сложившаяся в Сирии ситуация заставляет более глубоко задуматься о дальнейших перспективах существования этой страны. Война с участием иностранных интервентов в Сирии идет уже десятый год. Несмотря на заявления о победе над террористами, мир так и не пришел на сирийскую землю. В Сирии находятся иностранные военнослужащие и наемники из самых разных стран.Интересы целого ряда стран мира сплелись на этой древней земле. И, что не менее важно, фактически Сирия все равно не существует сейчас как единое централизованное государство. Башар Асад контролирует столицу и до 60 процентов территории страны, но значительные территории находятся под контролем оппозиции, курдов, турецкой армии. Не поставлена точка и в истории террористических формирований.Печальная судьба Сирии – очередное кровавое наследие постколониальной эпохи. Некогда входившая в состав Османской империи, после Первой мировой войны Сирия перешла под управление Франции, которая выделила несколько территорий, впоследствии составивших независимое государство. Арабы-сунниты и арабы-алавиты, курды и туркоманы, ассирийцы, армяне, езиды – все они оказались в одной стране и все имели свои собственные интересы, часто вступающие друг с другом в противоречие.Непрекращающуюся войну, при всем уважении к Башару Асаду и его позиции, можно рассматривать и как свидетельство того, что карта Ближнего Востока, и многострадальной Сирии в том числе, рано или поздно будет переформатирована. Вполне вероятно, что Сирия более не сможет существовать в прежнем формате – как унитарное единое государство. Понятно, что без российской поддержки правлению алавитов в Дамаске уже бы давно пришел конец.Арабы-сунниты, составляющие большинство населения Сирии, в конечном итоге все равно не будут позитивно воспринимать власть алавитского меньшинства. Вряд ли будут готовы вновь покориться Асаду курды северной части Сирии, которые получили многолетний опыт самостоятельного существования, обрели довольно боеспособные Отряды народной самообороны и собственные финансовые интересы. Российское же руководство, судя по всему, иных возможных вариантов развития событий для себя не видит.- заявил на пресс-конференции год назад министр иностранных дел России Сергей Лавров.Но эти слова – дежурный ответ, а что на деле? Понятно же, что курдский вопрос не будет разрешен в том формате ситуации в Сирии, который мы наблюдаем в настоящее время. Как не будут разрешены и все остальные важнейшие узлы противоречий. Держать в Сирии российские войска (вне мест постоянного базирования) бесконечно – тоже не выход, к тому же и Башар Асад не вечен, и его уход с политической сцены, скорее всего, станет и концом господства алавитов. Все эти обстоятельства оставляют больше вопросов, чем ответов. Но то, что Сирия должна обновляться и, возможно, на Ближнем Востоке должны появиться новые государственные образования, не вызывает никаких сомнений. Насколько это обновление будет в интересах самого сирийского народа, - пока главный вопрос. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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