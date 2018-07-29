«Ситуация в регионе изменилась»: готова ли Европа поддержать усилия России по урегулированию конфликта в Сирии

Париж намерен сотрудничать с Москвой в решении сирийского конфликта. Об этом заявили в МИД Франции, подчеркнув, что страны, имеющие влияние в регионе, должны сблизить свои позиции по вопросу урегулирования кризиса в САР. Ранее транспортная авиация РФ доставила в арабскую республику гуманитарный груз из Франции. Между тем в российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что к восстановлению мирной жизни в Сирии подключится ещё одно европейское государство — Германия. По мнению экспертов, Европа, в отличие от США, заинтересована в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, а потому другие страны Старого Света могут поддержать гуманитарные инициативы Москвы.

В Париже уверены в необходимости работать с Москвой ради сближения позиций стран по сирийскому вопросу. Как заявил накануне официальный представитель МИД Франции, это позволило бы создать условия для «всеобъемлющего и прочного политического решения» сирийских проблем. Французская сторона убеждена, что для прекращения военных действий в Сирии необходимо добиться выполнения резолюции 2401 Совбеза ООН.

«Только политическое урегулирование сирийского кризиса позволит положить конец насилию в отношении гражданского населения, восстановить гражданский мир и приступить к восстановлению страны. Наша позиция по этому вопросу неизменна», — цитирует слова дипломата РИА Новости.

Напомним, резолюция 2401 была принята СБ ООН в феврале этого года, документ предписывает всем враждующим сторонам в САР прекратить огонь, чтобы мирное население могло получить гуманитарную помощь.

Reuters

© Yuri Kadobnov

«Гуманитарная держава»

О совместной работе по гуманитарным вопросам Владимир Путин и Эммануэль Макрон договорились ещё в мае, по время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Лидеры возвращались к этой теме и во время недавней поездки французского лидера в Москву на чемпионат мира по футболу.

23 июля российский военно-транспортный самолёт Ан-124 «Руслан» привёз из Франции в САР крупную партию медикаментов и товаров первой необходимости общим весом свыше 50 тонн. Помощь была передана жителям Восточной Гуты. Гуманитарная инициатива Парижа говорит о том, что страны, «которые ошибочно поддерживали террористические формирования», всё же пересмотрели свою позицию. Такую точку зрения высказал журналистам заместитель начальника муниципального совета города Дума Тауфик аль-Шалед. С помощью России сирийцы смогли доказать, что САР борется с терроризмом, заявил местный чиновник.

Приветствовали совместные действия Москвы и Парижа и в ООН. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Таким образом, Франция стала первой западной страной, поддержавшей усилия Москвы по урегулированию ситуации в САР.

Это не осталось незамеченным французскими экспертами и СМИ. Французское издание Le Figaro констатирует приверженность Макрона прагматичной политике. В отличие от своего предшественника, он не делает отстранение Башара Асада от власти непременным условием для диалога по Сирии.

Сегодня Париж учитывает сложившийся в регионе баланс сил, в котором Россия играет важную роль, и готов к конструктивным переговорам, тем более что для Франции гуманитарные вопросы всегда имели особое значение. Своим участием в совместной гуманитарной операции Париж признал, что Башар Асад и Москва одержали победу в сирийском конфликте, подчёркивает автор статьи.

Похожего мнения придерживается и ведущий научный сотрудник Центра французских исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров. Эксперт считает французского лидера реалистом. Именно прагматичные соображения подтолкнули Макрона к сотрудничеству с Москвой, полагает Фёдоров.

«Эммануэль Макрон не требует немедленного ухода Асада, хотя и считает его диктатором. Но он понимает, что ситуация в регионе изменилась — ничего не остаётся, кроме как договариваться. Франция и Россия уже сейчас сблизили свои взгляды на ситуацию. Этого удалось достичь благодаря переговорам Путина и Макрона. Это очень позитивная тенденция», — подчеркнул Фёдоров в интервью RT.

После того как президентом Пятой республики стал Эммануэль Макрон, Париж старается играть самостоятельную роль на международной арене. В своё время Сирия и Ливан были подмандатными территориями Франции, связь с регионом сохранилась и в более поздние периоды. У Франции в этом регионе интересов даже больше, чем у Соединённых Штатов, отмечают эксперты.

Кроме того, Франция воспринимает себя как великую гуманитарную державу, гуманитарные вопросы играют для неё очень большую роль, пояснил Фёдоров.

«Поддержка деструктивных сил теряет смысл»

Напомним, пригород Дамаска Восточная Гута с 2013 года находился под контролем вооружённой оппозиции и террористических группировок. В начале прошлого года Иран, Турция и Россия договорились о создании на территории САР нескольких зон деэкскалации, где должен действовать режим прекращения огня. Одной из таких зон должна была стать Восточная Гута, однако закрепившиеся в этом районе боевики не только не присоединились к перемирию, но и, напротив, стали активнее атаковать правительственные позиции и столицу Сирии.

В феврале 2018 года вооружённые силы САР начали наступление на Восточную Гуту с целью выбить из этого района радикальные группировки. В середине апреля район полностью перешёл под контроль официальных властей. За несколько дней до завершения операции западные страны обвинили Дамаск в применении химического оружия против мирного населения Думы — города в Восточной Гуте. Правда, единственными «свидетелями» этого были сотрудники организации «Белый каски», ранее уличённые в фальсификациях.

Как рассказали впоследствии местные жители, в этом случае также имела место инсценировка, направленная на дискредитацию Дамаска. Но, несмотря на это, на Западе до сих пор отстаивают версию о химическое атаке. Кроме того, Белый дом неоднократно пытался обвинить Россию и сирийское правительство в массовой гибели мирных жителей.

Такие же обвинения выдвигались против Москвы и Дамаска и ранее, во время операции по освобождению сирийского города Алеппо от боевиков. Но в реальности в обоих случаях для эвакуации мирного населения были организованы специальные гуманитарные коридоры.

Алеппо был разминирован уже через считаные недели после того, как перешёл под контроль властей.

Сейчас город активно восстанавливается: из полутора тысяч разрушенных зданий к началу 2018 года было реконструировано 500, ремонтируются школы и объекты инфраструктуры.

Налаживается мирная жизнь и в Восточной Гуте: в этом районе уже возобновили работу поликлиники, в течение ближайших месяцев местные власти намерены восстановить и электроснабжение.

На этом фоне положение регионов, освобождённых из-под контроля «Исламского государства»* США и их сирийскими союзниками, выглядит ужасающе. Ни в иракский Мосул, ни в сирийскую Ракку до сих пор не могут вернуться мирные жители. Города спустя год после окончания военных действий лежат в руинах, Вашингтон практически не оказывает помощи местному населению.

Ракка, Сирия, май 2018 года

Reuters

© Aboud Hamam

По мнению экспертов, в отличие от Соединённых Штатов, европейские страны заинтересованы в том, чтобы ситуация на Ближнем Востоке стабилизировалась. Из-за попыток западных стран свергнуть режим Башара Асада регион превратился в очаг террористической активности. Кроме того, в Европу хлынул поток мигрантов.

«Париж скорректировал свой подход, потому что военный конфликт в САР близок к завершению. И в этом свете поддержка тех или иных деструктивных сил теряет смысл. На это, кстати, указывает и эвакуация из страны «Белых касок», — пояснил в интервью RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. — С другой стороны, сейчас уже необходимо решать вопрос перемещённых граждан, беженцев. Вашингтон же не предоставляет такой возможности. Штаты практически не ведут гуманитарной деятельности».

Политика хаоса

В Москве не исключают того, что к гуманитарному сотрудничеству в Сирии сможет присоединиться ещё одна европейская страна — Германия. Как заявил в пятницу представитель МИД РФ Николай Бурцев, российская сторона надеется на активное участие Берлина в гуманитарной поддержке сирийского населения. Одним из аспектов такого сотрудничества может стать скорейшее возвращение беженцев на родину. В частности, эта тема обсуждалась недавно во время переговоров, в которых принимали участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава российского Генштаба Валерий Герасимов и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По мнению экспертов, вероятность того, что к гуманитарным инициативам в САР присоединится Германия, достаточно велика. Берлин заинтересован в том, чтобы хотя бы частично решить проблему массовой миграции.

Мигранты на территории ФРГ

Reuters

© Kai Pfaffenbach

«Страны Западной Европы в гораздо большей степени, чем Вашингтон, заинтересованы в нормализации ситуации в Сирии. Значительная, хотя и не большая часть сирийских беженцев находится сейчас в Германии. Берлин просто должен каким-то образом включиться в гуманитарные процессы в Сирии», — считает Владимир Шаповалов.

Напомним, что именно расхождения по миграционному вопросу недавно едва не стали причиной раскола правящей коалиции ФРГ — её участники с трудом пришли к общей точке зрения. Недовольство неконтролируемым притоком беженцев растёт и в других странах Европы, что нередко выливается в разногласия между странами — участницами ЕС и подрывает единство союза.

По словам экспертов, тактика, которой придерживается на Ближнем Востоке Вашингтон, не способствует стабилизации обстановки, напротив, может спровоцировать новые витки конфронтации. Например, в окрестностях Ракки растёт напряжённость между суннитским населением и курдскими отрядами, контролирующими теперь этот район. Обездоленная молодёжь иракского Мосула может в обозримом будущем стать лёгкой добычей для радикальных проповедников. Эксперты не исключают нового всплеска экстремистских настроений в этом районе. Евросоюзу ранее уже пришлось пережить атаки «Исламского государства», поэтому Европа понимает, что рост напряжённости на Ближнем Востоке грозит Старому Свету печальными последствиями.

«Угроза раздувается специально»: почему Трамп заявил Совету нацбезопасности о возможном вмешательстве в выборы США «Как правило, на Ближнем востоке Вашингтон сеет хаос и новые конфликты, — считает Владимир Шаповалов. — Так было и в Ираке, и в Ливии. США поддерживают одни этнические конфессиональные группы в противовес другим — это обычная их тактика. Россия ведёт себя иначе: она пытается искать консенсус между этническими группами. Это становится залогом мира и порядка, который восстанавливается на подконтрольных Дамаску территориях».

По мнению эксперта, сегодня это может стать ещё одним аргументом для тех европейских стран, которые задумываются о поддержке гуманитарных инициатив Москвы на Ближнем Востоке.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014