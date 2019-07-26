|
Ситуация в Персидском заливе встала на грань войны: Лавров похвалил Иран за выдержку
26 июля 2019, 21:24 • 93 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал на пресс-конференции ситуацию в Персидском заливе. На фоне действий Тегерана, который проявляет выдержку, продолжая выполнять Договор о нераспространении ядерных вооружений, страны Запада подвели обстановку к опасной черте, чреватой столкновением, отметил он.
В этой связи Россия обращается к Ирану с призывом проявлять выдержку и дальше, подчеркнул Лавров. По его словам, власти исламской республики добросовестно следуют параметрам соглашения о гарантиях, достигнутого ранее с МАГАТЭ.
В настоящее время обстановка в Заливе подошла к опасной черте, подчеркнул глава МИД России. По словам Лаврова, это чревато масштабными столкновениями, допустить которые нельзя.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
93
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 июля 2019, 03:39
|
21 июля 2019, 04:54
|
26 июля 2019, 11:39
|
22 июля 2019, 13:09
|
21 июля 2019, 20:24
|
23 июля 2019, 05:39
|
24 июля 2019, 10:54