Ситуация в Персидском заливе встала на грань войны: Лавров похвалил Иран за выдержку

В этой связи Россия обращается к Ирану с призывом проявлять выдержку и дальше, подчеркнул Лавров. По его словам, власти исламской республики добросовестно следуют параметрам соглашения о гарантиях, достигнутого ранее с МАГАТЭ.

В настоящее время обстановка в Заливе подошла к опасной черте, подчеркнул глава МИД России. По словам Лаврова, это чревато масштабными столкновениями, допустить которые нельзя.