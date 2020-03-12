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«Ситуация в мире чрезвычайно турбулентна»: в Кремле объяснили согласие Путина с поправкой о президентских сроках
12 марта 2020, 17:30 • 66 • В России
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что участие Владимира Путина в президентских выборах в 2024 году будет зависеть от ряда факторов, таких как ситуация в мировой экономике, последствия коронавируса и региональных конфликтов. По словам Пескова, ситуация на планете стала менее стабильной по сравнению с периодом, когда Путин впервые стал президентом. Тем временем в Совет Федерации поступили результаты голосований по поправкам к Конституции более двух третей регионов. В Совфеде отметили, что все поступившие отзывы — положительные.
© Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS
Участие Владимира Путина в президентских выборах, назначенных на 2024 год, будет зависеть от ряда факторов. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он уточнил, что такими факторами являются ситуация в мировой экономике, последствия коронавируса и региональных конфликтов.
«В эти годы непростые как раз имеет огромное значение стабильность власти, твёрдость власти, последовательность власти», — приводит его слова РИА Новости.
Он добавил, что, «по всей видимости, этим и руководствовалась (депутат от «Единой России» Валентина. — RT) Терешкова, это была её аргументация, с которой согласился президент Путин».
Песков также отметил, что «положение всего мира стало менее стабильным» по сравнению с тем периодом, когда Путин впервые стал президентом.
«Норма об ограничении количества сроков остаётся в Конституции, она не исчезает, и вот это изъятие для действующего президента — оно носит разовый характер», — пояснил пресс-секретарь главы государства.
Также пресс-секретарь российского лидера напомнил, что поправка о президентских сроках не будет выставлена на общероссийское голосование отдельно, она представлена в общем пакете поправок к Конституции РФ. Песков отметил, что Кремль не знал о намерении Терешковой предложить поправку, позволяющую действующему президенту участвовать в выборах главы государства после изменения основного закона.
«Это была её инициатива. Многие инициативы были новыми, и мы вместе со всеми узнавали об этих инициативах в режиме онлайн», — рассказал он.
Напомним, Валентина Терешкова предложила внести изменения в основной закон страны, отменив ограничения по количеству президентских сроков, или же принять поправку, которая позволит действующему главе государства после вступления в силу новой редакции Конституции принять участие в выборах на этот пост. Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Госдумы 10 марта, отметил, что этот вопрос должен оценить Конституционный суд.
При этом Дмитрий Песков напомнил, что Путин пока не заявлял о выставлении своей кандидатуры на выборах в 2024 году.
«Я призываю вас вспомнить выступление, которое было позавчера у президента Путина в Государственной думе, где он не упомянул о каком-либо решении относительно 2024 года. Где он наоборот сказал, что ещё куча времени до 2024 года и предстоит напряжённая работа, и никто не собирается чего-то ждать, а просто все работают. В свою очередь, я вам тоже неоднократно говорил, что не нужно никуда Путина провожать, не нужно его собирать, потому что он находится в начальной стадии своего президентского срока, а по 2024 году, завершая своё выступление, Путин сказал: «Будет 2024 год — тогда посмотрим», — подчеркнул Песков.
Законопроект о поправке в Конституцию был внесён в Госдуму Владимиром Путиным 20 января. В основу инициативы легли тезисы, озвученные президентом в послании Федеральному собранию 15 января. Они касаются, в частности, расширения полномочий парламента, закрепления в основном законе социальных гарантий, приоритета Конституции перед международными договорами, полномочий Конституционного суда.
Накануне Госдума и Совфед одобрили законопроект о внесении поправок в Конституцию. 12 марта в Совет Федерации поступили результаты голосований по документу в законодательных собраниях более двух третей регионов. Как сообщил председатель комитета верхней палаты по конституционному законодательству Андрей Клишас, все поступившие отзывы — положительные, сенаторам предложено утвердить поправки 14 марта.
«В Совет Федерации поступили результаты голосования в законодательных собраниях субъектов более двух третей регионов России, как это предусмотрено статьёй 136 Конституции РФ», — подтвердил он.
Дмитрий Песков также добавил, что ЦИК продолжает подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции РФ, назначенному на 22 апреля. На вопрос, не может ли голосование быть перенесено из-за ситуации с коронавирусом, он ответил, что никаких рекомендаций и обсуждений по этому поводу нет.
«Вы знаете, что Центризбирком готовится к этому голосованию, собственно, продолжается разъяснительная работа и так далее и тому подобное. Мы все вместе внимательно, особенно штаб правительственный, следит за развитием ситуации», — уточнил Песков.
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