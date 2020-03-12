«Ситуация в мире чрезвычайно турбулентна»: в Кремле объяснили согласие Путина с поправкой о президентских сроках

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что участие Владимира Путина в президентских выборах в 2024 году будет зависеть от ряда факторов, таких как ситуация в мировой экономике, последствия коронавируса и региональных конфликтов. По словам Пескова, ситуация на планете стала менее стабильной по сравнению с периодом, когда Путин впервые стал президентом. Тем временем в Совет Федерации поступили результаты голосований по поправкам к Конституции более двух третей регионов. В Совфеде отметили, что все поступившие отзывы — положительные.

Участие Владимира Путина в президентских выборах, назначенных на 2024 год, будет зависеть от ряда факторов. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что такими факторами являются ситуация в мировой экономике, последствия коронавируса и региональных конфликтов.

«Ситуация в мире хорошо известна, она весьма и весьма неспокойна, если не сказать чрезвычайно турбулентна. В такие нелёгкие годы некоторые страны принимали решение о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своём пути», — отметил Песков.

«В эти годы непростые как раз имеет огромное значение стабильность власти, твёрдость власти, последовательность власти», — приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что, «по всей видимости, этим и руководствовалась (депутат от «Единой России» Валентина. — RT) Терешкова, это была её аргументация, с которой согласился президент Путин».

Песков также отметил, что «положение всего мира стало менее стабильным» по сравнению с тем периодом, когда Путин впервые стал президентом.

«Норма об ограничении количества сроков остаётся в Конституции, она не исчезает, и вот это изъятие для действующего президента — оно носит разовый характер», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

Также пресс-секретарь российского лидера напомнил, что поправка о президентских сроках не будет выставлена на общероссийское голосование отдельно, она представлена в общем пакете поправок к Конституции РФ. Песков отметил, что Кремль не знал о намерении Терешковой предложить поправку, позволяющую действующему президенту участвовать в выборах главы государства после изменения основного закона.

«Это была её инициатива. Многие инициативы были новыми, и мы вместе со всеми узнавали об этих инициативах в режиме онлайн», — рассказал он.

Напомним, Валентина Терешкова предложила внести изменения в основной закон страны, отменив ограничения по количеству президентских сроков, или же принять поправку, которая позволит действующему главе государства после вступления в силу новой редакции Конституции принять участие в выборах на этот пост. Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Госдумы 10 марта, отметил, что этот вопрос должен оценить Конституционный суд.

© Николай Хижняк/РИА Новости

При этом Дмитрий Песков напомнил, что Путин пока не заявлял о выставлении своей кандидатуры на выборах в 2024 году.

«Я призываю вас вспомнить выступление, которое было позавчера у президента Путина в Государственной думе, где он не упомянул о каком-либо решении относительно 2024 года. Где он наоборот сказал, что ещё куча времени до 2024 года и предстоит напряжённая работа, и никто не собирается чего-то ждать, а просто все работают. В свою очередь, я вам тоже неоднократно говорил, что не нужно никуда Путина провожать, не нужно его собирать, потому что он находится в начальной стадии своего президентского срока, а по 2024 году, завершая своё выступление, Путин сказал: «Будет 2024 год — тогда посмотрим», — подчеркнул Песков.

Законопроект о поправке в Конституцию был внесён в Госдуму Владимиром Путиным 20 января. В основу инициативы легли тезисы, озвученные президентом в послании Федеральному собранию 15 января. Они касаются, в частности, расширения полномочий парламента, закрепления в основном законе социальных гарантий, приоритета Конституции перед международными договорами, полномочий Конституционного суда.

Накануне Госдума и Совфед одобрили законопроект о внесении поправок в Конституцию. 12 марта в Совет Федерации поступили результаты голосований по документу в законодательных собраниях более двух третей регионов. Как сообщил председатель комитета верхней палаты по конституционному законодательству Андрей Клишас, все поступившие отзывы — положительные, сенаторам предложено утвердить поправки 14 марта.

«В Совет Федерации поступили результаты голосования в законодательных собраниях субъектов более двух третей регионов России, как это предусмотрено статьёй 136 Конституции РФ», — подтвердил он.

Дмитрий Песков также добавил, что ЦИК продолжает подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции РФ, назначенному на 22 апреля. На вопрос, не может ли голосование быть перенесено из-за ситуации с коронавирусом, он ответил, что никаких рекомендаций и обсуждений по этому поводу нет.

«Вы знаете, что Центризбирком готовится к этому голосованию, собственно, продолжается разъяснительная работа и так далее и тому подобное. Мы все вместе внимательно, особенно штаб правительственный, следит за развитием ситуации», — уточнил Песков.