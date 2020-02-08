Ситуация в Косово: "чёрная дыра" на карте Европы • 100 • Аналитика

Выраженное в очередной раз посольством России в Сербии сожаление насчет того, что международный диалог по поводу урегулирования ситуации вокруг непризнанной республики Косово «находится в состоянии комы», является, по сути, констатацией совершенно очевидного и общеизвестного факта.



Заявившая о своем «самоопределении», которое на сегодняшний день считают нелегитимным десятки стран мира (включая РФ), крошечная территория бывшей Югославии слишком удобна многим силам именно в своем нынешнем статусе. Являющаяся самой бедной на территории Европейского союза, она играет роль настоящей "черной дыры", через которую по всему континенту и за его пределы распространяются наркотики и осуществляется иная контрабанда.







С момента объявления тамошним парламентом «независимости» миновало 12 лет, а выбраться из разрухи и нищеты край никак не может. Вроде бы имеются более чем серьезные запасы полезных ископаемых – угля, металла, даже редкоземельных элементов, вот только извлечь их из недр не получается. Своими силами – никак, а инвестировать в территорию, имеющую совершенно непонятный статус и неопределенное будущее, ни одна вменяемая корпорация не будет. Правда, по слухам, военный завод там собирались открывать американцы (именно из-за редкоземельных богатств, необходимых Пентагону для всяческих инноваций), но так пока и не собрались. Да и не прокормит одно предприятие самопровозглашенную «страну».



Не могут прокормить ее и обеспечить рабочими местами те несколько предприятий легкой и пищевой промышленности, что с горем пополам там работают. Безработица, в первую очередь среди молодежи, – одна из главных проблем Косова. Достигает она, по разным оценкам, от 30% до 45% количества всего трудоспособного населения. Именно поэтому большинство тех, кто хочет выбраться из удушающей безнадеги и хоть как-то заработать, отправляются искать лучшей доли по всей Европе. Деньги таких гастарбайтеров и являются основным источником «финансирования» жителей края, намного превышая даже те подачки, которые перепадают им от ЕС или ООН. Впрочем, гостям оттуда не очень-то рады в большинстве соседних стран. «Албанская мафия» — это вовсе не выдумка, а вполне реальный кошмар сытого и благополучного Старого Света, а ведь абсолютное большинство косоваров – албанцы.



Собственно говоря, то, что именно главы преступных кланов в свое время создавали, вооружали и финансировали «Армию освобождения Косова», ни для кого особенным секретом не является. Появившееся благодаря их поддержке нелегитимное образование, действие законов на территории которого можно считать очень относительным, они теперь по праву используют в собственных интересах. О том, что Косово давно превратилось в один из главных перевалочных пунктов не только европейского, но и мирового наркотрафика, и в Интерполе, и в российских правоохранительных органах заявляли еще лет 7-8 назад. По данным ООН, через эту черную дыру одного лишь героина из Афганистана по турецкому и другим маршрутам проходило по полсотни тонн в год! А вдобавок – еще и кокаин, идущий через Африку, а также прочие «потоки» того же рода. В некоторых странах Европы именно албанско-косовские кланы держат до 70% наркоторговли, а то и более.





Сведения о том, что значительная часть героиновых поставок идет военно-транспортными бортами армии США из Афганистана прямиком на ставший вотчиной Пентагона аэропорт Слатина в Приштине, американцы пытались опровергнуть неоднократно. Однако вполне конкретные сообщения такого рода поступают из слишком большого количества не связанных между собой источников, заслуживающих доверия, чтобы их можно было считать чистым вымыслом. Скорее всего, речь идет о «контролируемых» поставках наркотиков, осуществляемых ЦРУ и прочими спецслужбами Соединенных Штатов для финансирования собственных «внебюджетных» расходов. Кстати, есть основания полагать, что к афганским опиумным поставкам в Европу в последние годы добавились еще и осуществляемые по той же самой схеме наркотические рейсы из Ирака.



Естественно, ни о каком возвращении в состав Сербии, где с наркотрафиком худо-бедно пытаются бороться, в Приштине и думать не хотят. Да и настоящая легитимизация непризнанного «государства», вступление в Евросоюз его истинным хозяевам тоже, по большому счету, не нужны. Нищета и беспросветность рождает в местных жителях готовность становиться бойцами и курьерами наркомафии, неопределенность статуса территории помогает уходить от преследования того же Интерпола. Очень похоже на то, что все это более чем устраивает и те силы, которые стояли за «самоопределением» Косова и сегодня поддерживают руководство этого «Гуляй-поля» в центре Европы. Выраженное в очередной раз посольством России в Сербии сожаление насчет того, что международный диалог по поводу урегулирования ситуации вокруг непризнанной республики Косово «находится в состоянии комы», является, по сути, констатацией совершенно очевидного и общеизвестного факта.Заявившая о своем «самоопределении», которое на сегодняшний день считают нелегитимным десятки стран мира (включая РФ), крошечная территория бывшей Югославии слишком удобна многим силам именно в своем нынешнем статусе. Являющаяся самой бедной на территории Европейского союза, она играет роль настоящей "черной дыры", через которую по всему континенту и за его пределы распространяются наркотики и осуществляется иная контрабанда.С момента объявления тамошним парламентом «независимости» миновало 12 лет, а выбраться из разрухи и нищеты край никак не может. Вроде бы имеются более чем серьезные запасы полезных ископаемых – угля, металла, даже редкоземельных элементов, вот только извлечь их из недр не получается. Своими силами – никак, а инвестировать в территорию, имеющую совершенно непонятный статус и неопределенное будущее, ни одна вменяемая корпорация не будет. Правда, по слухам, военный завод там собирались открывать американцы (именно из-за редкоземельных богатств, необходимых Пентагону для всяческих инноваций), но так пока и не собрались. Да и не прокормит одно предприятие самопровозглашенную «страну».Не могут прокормить ее и обеспечить рабочими местами те несколько предприятий легкой и пищевой промышленности, что с горем пополам там работают. Безработица, в первую очередь среди молодежи, – одна из главных проблем Косова. Достигает она, по разным оценкам, от 30% до 45% количества всего трудоспособного населения. Именно поэтому большинство тех, кто хочет выбраться из удушающей безнадеги и хоть как-то заработать, отправляются искать лучшей доли по всей Европе. Деньги таких гастарбайтеров и являются основным источником «финансирования» жителей края, намного превышая даже те подачки, которые перепадают им от ЕС или ООН. Впрочем, гостям оттуда не очень-то рады в большинстве соседних стран. «Албанская мафия» — это вовсе не выдумка, а вполне реальный кошмар сытого и благополучного Старого Света, а ведь абсолютное большинство косоваров – албанцы.Собственно говоря, то, что именно главы преступных кланов в свое время создавали, вооружали и финансировали «Армию освобождения Косова», ни для кого особенным секретом не является. Появившееся благодаря их поддержке нелегитимное образование, действие законов на территории которого можно считать очень относительным, они теперь по праву используют в собственных интересах. О том, что Косово давно превратилось в один из главных перевалочных пунктов не только европейского, но и мирового наркотрафика, и в Интерполе, и в российских правоохранительных органах заявляли еще лет 7-8 назад. По данным ООН, через эту черную дыру одного лишь героина из Афганистана по турецкому и другим маршрутам проходило по полсотни тонн в год! А вдобавок – еще и кокаин, идущий через Африку, а также прочие «потоки» того же рода. В некоторых странах Европы именно албанско-косовские кланы держат до 70% наркоторговли, а то и более.Сведения о том, что значительная часть героиновых поставок идет военно-транспортными бортами армии США из Афганистана прямиком на ставший вотчиной Пентагона аэропорт Слатина в Приштине, американцы пытались опровергнуть неоднократно. Однако вполне конкретные сообщения такого рода поступают из слишком большого количества не связанных между собой источников, заслуживающих доверия, чтобы их можно было считать чистым вымыслом. Скорее всего, речь идет о «контролируемых» поставках наркотиков, осуществляемых ЦРУ и прочими спецслужбами Соединенных Штатов для финансирования собственных «внебюджетных» расходов. Кстати, есть основания полагать, что к афганским опиумным поставкам в Европу в последние годы добавились еще и осуществляемые по той же самой схеме наркотические рейсы из Ирака.Естественно, ни о каком возвращении в состав Сербии, где с наркотрафиком худо-бедно пытаются бороться, в Приштине и думать не хотят. Да и настоящая легитимизация непризнанного «государства», вступление в Евросоюз его истинным хозяевам тоже, по большому счету, не нужны. Нищета и беспросветность рождает в местных жителях готовность становиться бойцами и курьерами наркомафии, неопределенность статуса территории помогает уходить от преследования того же Интерпола. Очень похоже на то, что все это более чем устраивает и те силы, которые стояли за «самоопределением» Косова и сегодня поддерживают руководство этого «Гуляй-поля» в центре Европы. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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