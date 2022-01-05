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Ситуация в Казахстане обратима. Кто подставит плечо?

05 января 2022, 16:00  •  254 • Политика
Политолог Сергей Марков считает, что нельзя допустить закрепления проамериканских сил в Казахстане.
В городах Казахстана в среду, 5 января, развернулись активные акции протеста. Митингующие выдвигают различные требования к властям - утром уже было отправлено в отставку правительство, однако пока мятежники продолжают атаки.
По мнению политолога Сергея Маркова, русские смогут помочь Казахстану, если из республики призовут на помощь. Нельзя, указывает он, чтобы в регионе закрепились проамериканские силы.
Впрочем, не только Россия, но и Китай подставит плечо казахским властям.
Безусловно, заметил собеседник Царьграда, протесты вспыхнули не на ровном месте.
"Да, допущены ошибки в виде чрезмерной клановости и в виде потакания прозападным настроениям у богатых слоев казахстанского общества, а также у продвинутой молодёжи в крупных городах и мегаполисах, таких как Алма-Ата и Нурсултан. Также есть потакание антирусскому национализму", - отметил он.
При этом, добавил Марков, важно, что ни русские, ни представители различных национальных меньшинств в волнениях не участвуют.
Собеседник "Первого русского" считает, что Казахстан сумеет устоять и в свете нынешнего развития события.
"В целом ситуация достаточно позитивная - с точки зрения экономики. С точки зрения… отношений, Россия и Китай всегда подставить плечо. Поэтому я думаю, что даже после каких-то волнений власти в Казахстане вполне восстановят порядок", - резюмировал эксперт.

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