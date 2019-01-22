«Ситуация в духе Дикого Запада»: как два года противостояния Трампа и демократов отразились на обстановке в США

Дональд Трамп оставил позади отметку в два года на посту президента. Эту дату глава Белого дома встретил в не очень спокойной обстановке — в стране не прекращается бюджетный кризис, который парализовал работу правительства. СМИ возлагают вину за длительный шатдаун на Трампа, обвиняя его в неспособности вести переговоры, а также находят всё новые «доказательства» связей американского лидера с Россией. Эксперты полагают, что демократы всеми силами пытаются «потопить» своего оппонента, однако тем самым они подрывают доверие населения к институту исполнительной власти.

В воскресенье, 20 января, исполнилось два года президентству Дональда Трампа. Ко второй годовщине правления страной он подошёл с неработающим федеральным правительством, масштабными нападками на него со стороны либеральных СМИ, а также новыми обвинениями в «связях» с Россией и угрозами подвергнуть его импичменту.

Чужой среди своих

Остановка работы федерального правительства США была вызвана невозможностью согласовать бюджет на 2019 год. Трамп требует включить в него пункт о выделении более $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Этот проект бюджета был отвергнут демократами, имеющими большинство в палате представителей конгресса США. Нынешний шатдаун федерального правительства начался 22 декабря и уже стал самым продолжительным в истории США.

В попытке достичь соглашения по бюджету Трамп предложил продлить программу DACA, защищавшую от депортации молодых мигрантов. Такой шаг вызвал критику со стороны противников нелегальной иммиграции, которые посчитали, что Трамп предал их интересы.

Эта программа начала работу ещё в 2012 году, при администрации Барака Обамы. DACA предоставляет защиту от высылки из США нелегальным иммигрантам, которые прибыли в страну, будучи детьми. Лицам, подпадающим под действие DACA, каждые два года выдают документ, который обеспечивает им иммунитет перед Иммиграционной и таможенной полицией США (ICE).

Трамп, всегда позиционировавший себя как противник всех принятых Бараком Обамой послаблений в миграционном законодательстве, ещё в начале своей предвыборной кампании в 2015 году заявлял, что немедленно прекратит действие DACA. Однако теперь, чтобы добиться одобрения проекта федерального бюджета, в котором $5 млрд выделяются на строительство стены на границе с Мексикой, Трампу пришлось предложить Демократической партии компромисс в виде амнистии по программе. За это он сразу же подвергся критике, а своё решение ему пришлось оправдывать в Twitter.

«Нет, амнистия для мигрантов не была частью моего предложения. Речь шла о продлении программы DACA сроком на три года. Амнистия будет предложена только при гораздо большей сделке относительно иммиграции или чего-либо ещё», — написал Трамп в Twitter.

Демократическое лидерство

По данным портала Media Research Center, проанализировавшего эфиры таких каналов, как ABC, CBS и NBC, около 90% сюжетов о деятельности президента США на американских телеканалах содержат негативную оценку главы государства или его политического курса.

Провал очередной попытки Трампа согласовать с демократами бюджет, чтобы завершить шатдаун и возобновить работу федерального правительства, привёл к новому шквалу критики в его адрес со стороны американских СМИ. Многие издания объявили победителем в схватке между Белым домом и конгрессом США Нэнси Пелоси — лидера демократов в палате представителей, которая отказывается утверждать выделение $5 млрд на проект Трампа по возведению стены на границе с Мексикой.

Нэнси Пелоси, Майк Пенс и Дональд Трамп на встрече в Белом доме

Reuters

© Kevin Lamarque

«Нэнси Пелоси победила в противостоянии с президентом Трампом по одной простой причине: она знает, как делать свою работу, лучше, чем он знает, как делать свою», — написала про Пелоси газета Los Angeles Times.

Согласно опоросу аналитического центра Pew Research, 58% американцев выступают против строительства стены на границе с Мексикой, а ещё 61% осуждают действия Трампа по разрешению ситуации с шатдауном.

Другие СМИ присоединились к Los Angeles Times и объявили президента непереговороспособным.

«Трамп через два года президентства: мастер договариваться, который всё никак не может договориться», — такой материал о ситуации выпустила газета The Washington Post.

«Договариваться — мой вид искусства»: как Трамп уничтожил договороспособность в Вашингтоне» — с таким заголовком вышел материал издания Vox.

Обвинения и опровержения

Однако не все попытки СМИ обратить внимание на негативные моменты президентства Трампа в преддверии второй годовщины увенчались успехом. Так, портал BuzzFeed ранее опубликовал репортаж, в котором утверждал, что у прокуроров из команды Роберта Мюллера, ведущего расследование «связей» Трампа с Россией, есть прямые доказательства того, что Трамп лично приказал своему бывшему адвокату Майклу Коэну солгать конгрессу по поводу его переговоров с российской стороной.

Это заявление было подхвачено другими СМИ, которые начали распространять утверждения о том, что теперь у следствия есть основания для судебного преследования, а у конгресса — для импичмента Дональда Трампа.

Однако затем спецпрокурор Роберт Мюллер распространил заявление, в котором сообщил, что репортаж BuzzFeed не соответствует действительности. Особый вес этому заявлению придаёт тот факт, что сам Мюллер не выступал с публичными заявлениями более года. Журналисты BuzzFeed отказались давать пояснения, на основании чего ими было сделано заявление по поводу указаний Трампа.

Трамп и его адвокат Рудольф Джулиани поблагодарили спецпрокурора за опровержение и отметили, что американские СМИ одержимы желанием уничтожить репутацию президента США.

При этом дело против Трампа не закрыто и расследование комиссии Мюллера продолжается. О серьёзности намерений прокуроров говорит тот факт, что бывший адвокат Трампа Майкл Коэн в декабре 2018 года был приговорён к трём годам тюрьмы.

Системный кризис

Внутриполитическая жизнь США находится в глубоком кризисе, пояснил в беседе с RT эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. Он отметил, что нынешний шатдаун ослабляет не только внутреннюю систему США, но и роль страны на международной арене.

«Демократы пытаются показать, что они продолжают защищать либеральные ценности и либеральный миропорядок. Своими действиями они хотят продемонстрировать, что Трамп неспособен решать подобные задачи. Здесь главный спорный вопрос не в выделении денег на строительство пограничной стены, а в поддержании институтов американской демократии. Трамп, со своей стороны, мотивирует собственные действия тем, что демократы наносят урон политической системе США в попытке навредить ему», — считает эксперт.

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По словам эксперта, политические оппоненты Дональда Трампа хотятвыставить его некомпетентным в вопросах государственного управления.

«Его пытаются выставить в образе аморального лидера, который хочет достичь своих целей без какого-либо консенсуса и учёта противоположных мнений. Демократическая партия хочет заблокировать все его инициативы, чтобы выставить его администрацию недееспособной. Таким образом они пытаются продемонстрировать, что власть президента ограниченна», — отметил Блохин.

Утрата доверия

Несмотря на внутриполитические скандалы, позиции Дональда Трампа ещё достаточно прочны, считает кандидат политических наук, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Илья Кравченко.

«Бывали разные попытки его потопить, и возложение на него ответственности за шатдаун пока является самой крупной, если не брать во внимание расследование Мюллера. Демократы, безусловно, сделали удачный ход, однако растягивать эту ситуацию до бесконечности они не могут. Получается ситуация в духе Дикого Запада: когда два стрелка находятся друг напротив друга, исход поединка зависит от того, у кого первого сдадут нервы. Очевидных победителей пока здесь нет», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Данная внутриполитическая ситуация в США имеет прямое отношение к тому, как будут проходить президентские выборы 2020 года, подчеркнул Кравченко.

«Мы увидим, что истеблишмент ещё сильнее ополчится на Трампа. Следовательно, политический кризис будет усиливаться, и этим воспользуются политтехнологи, чтобы формировать определённую избирательную базу в пользу альтернативных кандидатов. Пока у демократов нет системного и отлаженного механизма в отборе потенциальных кандидатов на пост главы государства. Нет весомого противника, которого они могли бы противопоставить Трампу», — считает эксперт.

Однако, по словам Кравченко, непрекращающимися атаками на Белый дом противники Дональда Трампа дискредитируют не только его как политика, но и весь институт американского президентства.

«Это создаст трудности, которые будут выходить за рамки выборов 2020 года. Если демократическому кандидату удастся занять президентское кресло, общество всё равно будет крайне негативно настроено по отношению к Белому дому. Утраченное доверие к исполнительной власти придётся восстанавливать очень долго, если это вообще удастся сделать», — заключил эксперт.