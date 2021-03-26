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Ситуация в Донбассе снова заставила Зеленского обратиться к "нормандской четвёрке"

26 марта 2021, 21:40  •  108 • Политика
Зеленский проводит консультации с лидерами "нормандской четвёрки" в связи с обострением в Донбассе, сообщил украинский представитель в ТКГ.
Президент Украины Владимир Зеленский проводит консультации с лидерами стран "нормандского формата" по поводу нарушения режима прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщил спикер украинской стороны в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.
Речь идёт про обострение конфликта в Донбассе, которое наблюдается последние несколько недель. Вооружённые силы Украины (ВСУ) усиленно обстреливают территории ДНР и ЛНР, одновременно стягивая в регион дополнительные войска и технику. При этом Киев обвиняет защитников Донбасса в нарушении "режима тишины" за подавление огневых точек украинских военных.
Формат "нормандской четвёрки" предполагает четырёхсторонние переговоры с участием представителей России, Украины, Германии и Франции. Киев настаивает на новой встрече в "нормандском формате", однако Москва отказывается принимать в этом участие, пока украинская сторона не выполнит всё, что было оговорено на прошлой встрече.
Президент и глава Офиса президента Украины проводят интенсивные консультации с руководством стран "нормандского формата" относительно грубого нарушения режима прекращения огня,
- заявил Арестович в эфире телеканала "Украина 24".
Он добавил, что Киев также обратился с дипломатической нотой к ОБСЕ. В ней он призывает организацию провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности. Арестович заявил, что продолжение мирных переговоров возможно только после полного прекращения огня.
Напомним, что Украина уже шесть лет не может выполнить свою часть обязательств по Минским соглашениям. Киев под различными предлогами саботирует исполнение обязательств или пытается вывернуть их наизнанку. Из-за этого мирный процесс за последние годы так и не сдвинулся с места.

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