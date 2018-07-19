Ситуация в Донбассе: Киев дал приказ

Государственная пограничная служба Украины получила от руководства страны приказ готовиться к «деоккупации» Донбасса, рассказал заместитель министра внутренних дел Вадим Троян. Силовик отметил, что пограничники уже готовятся к восстановлению контроля над украино-российской границей, передает ФАН.

«Мы предлагаем полную реинтеграцию Донбасса. ГПСУ должна быть готова к взятию под свой контроль границы после начала деоккупации Донбасса, именно на Госпогранслужбу ложится ответственность за восстановление госграницы», — пояснил замглавы правоохранительного ведомства.

Тремя днями ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев не должен идти на уступки в вопросе «перехода Украины к федеративному устройству», так как украинская конституция определяет страну как «унитарное государство».

Вторым принципиальным вопросом силовик назвал недопущение международных миротворческих сил к контролю украинской границы. По его словам, миротворцы ООН должны выполнять роль гарантов «противодействия возможным провокациям» в Донбассе.

Накануне постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Москва призывает Вооруженные силы Украины отвести военную технику от линии соприкосновения в Донбассе.

«Специальная мониторинговая миссия насчитала 64 единицы техники силовиков в нарушении линий отвода. В непосредственной близости от участков разведения размещены украинские РСЗО «Ураган», — сказал дипломат.

По его словам, украинская военная техника стоит рядом с несколькими действующими школами. Он также подчеркнул, что ВСУ провели учения с боевыми стрельбами в нарушение решения Контактной группы.

За два дня до этого президент Украины Петр Порошенко после окончания переговоров с руководством Евросоюза в Брюсселе заявил о необходимости «запечатать» неконтролируемую часть российско-украинской границы.

«Я считаю, что единственный путь изменить ситуацию — это запечатать неконтролируемую часть украинско-российской границы и обеспечить выполнение минских соглашений», — сказал глава украинского государства.

Он добавил, что российская сторона должна согласиться на размещение в регионе многонациональной миротворческой операции под мандатом ООН, которая будет находиться, в том числе и на Донбассе.

В начале нынешнего месяца лидер украинской партии «Батькивщина», бывший председатель правительства Украины Юлия Тимошенко предположила, что Петр Порошенко раздует конфликт в Донбассе, чтобы ввести военное положение и не допустить проведение выборов главы государства, которые должны пройти в марте 2019 года.

По ее словам, президент Украины уже начал вести переговоры с теми, кто «возглавляет» самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, чтобы инициировать начало войны.

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин опроверг факт переговоров с Порошенко, передает НСН.

«Для меня неизвестно, что проходят какие-то переговоры представителей Украины с двумя республиками.

Она (Тимошенко) права в том плане, что Порошенко может сорвать выборы, чтобы нынешний президент остался бы и в дальнейшем. Но на данный момент нет никаких предпосылок. Во всяком случае, со стороны военных мы этого не видим», — сказал он.

Тогда же МВД Украины предложило начать реализовывать «план деоккупации» Донбасса с наступления на Горловку и Новоазовский район Донецкой области, сообщил советник главы МВД Иван Варченко на презентации стратегии восстановления целостности Украины «Механизм малых шагов».

«Освобождаем эти районы, исходя из возможной численности (миротворческой) миссии ООН. Три тысячи человек хватит, чтобы зайти в эти районы», — сказал правоохранитель.

Как пояснил Варченко, начать реализацию плана можно будет только после окончательного принятия решения «о полном освобождении Украины». В украинском ведомстве сообщили, что Варченко посещает регионы, где представляет предложенный Арсеном Аваковым план по возвращению Донбасса под контроль украинской власти.

Согласно этому плану, миротворцы ООН и украинские пограничники сразу берут под контроль территорию у линии соприкосновения, после чего Киев начинает поэтапно занимать территории Донбасса.