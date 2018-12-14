Ситуация в Черноморском регионе деградировала - Лавров

Ситуация в Черноморском регионе деградирует. Об этом министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил в рамках своего выступления на заседании Совета глав МИД государств-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

По словам дипломата, Черноморский регион объединяет разные государства, которые тесно переплетены между собой, а также обладает значительным потенциалом экономического сотрудничества, который реализовать в полном объеме пока не удалось. Что касается ОЧЭС, то организация стала востребованной площадкой.

«Ее дальнейший успех будет зависеть от того, насколько прагматично мы сможем выстраивать наше взаимодействие. К сожалению, в последнее время ситуация в Черноморском регионе деградировала», - пояснил он, призвав обратить вспять данную тенденцию ради достижения мира.