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Ситуация в Черноморском регионе деградировала - Лавров

14 декабря 2018, 13:24  •  102 • Политика
Глава МИД России рассказал о деградации ситуации в Черноморском регионе.
Ситуация в Черноморском регионе деградирует. Об этом министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил в рамках своего выступления на заседании Совета глав МИД государств-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).
По словам дипломата, Черноморский регион объединяет разные государства, которые тесно переплетены между собой, а также обладает значительным потенциалом экономического сотрудничества, который реализовать в полном объеме пока не удалось. Что касается ОЧЭС, то организация стала востребованной площадкой.
«Ее дальнейший успех будет зависеть от того, насколько прагматично мы сможем выстраивать наше взаимодействие. К сожалению, в последнее время ситуация в Черноморском регионе деградировала», - пояснил он, призвав обратить вспять данную тенденцию ради достижения мира.

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