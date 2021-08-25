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Ситуация в Афганистане: Последние новости на утро 25 августа 2021-го
25 августа 2021, 10:35 • 55 • Политика
Что случилось в Афганистане за минувшую ночь? Дайджест последних событий на утро 25 августа 2021 года - в публикации Царьграда.
Главной новостью сегодня стало то, что Минобороны России организовало эвакуацию сотен граждан нашей страны, а также граждан государств - членов ОДКБ - Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана сразу четырьмя военно-транспортными самолётами. Есть среди спасённых Россией и украинцы. Эвакуация проводится по поручению президента России Владимира Путина.
Тем временем обстановка в Кабуле и в его аэропорту остаётся весьма напряжённой. В целом это больше напоминает хаос.
Талибы* же объявили, что не намерены терпеть присутствие иностранного военного контингента в Афганистане после 31 августа. Так что США пришлось спешно начать вывозить своих военных с территории страны.
Президент США Джо Байден заявил о том, что во время экстренного саммита G7 на тему ситуации в Афганистане якобы все участвовавшие в нём лидеры "согласились с тем, что мы будем выступать с единых позиций в нашем подходе к "Талибану"*.
Верить талибам в "Большой семёрке" на слово пока тоже не хотят. Будут судить по их поступкам.
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли в интервью, которое он дал агентству Reuters, выразил опасения по поводу того, что 14 миллионов жителей Афганистана вскоре могут столкнуться с голодом из-за кризиса, возникшего после захвата власти движением "Талибан". Ситуация, по его словам, будет напоминать "ад на земле".
- прогнозирует Бизли.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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