Ситуация в Афганистане: Что случилось за ночь. Последние новости

Боевики "Талибана"* взяли под контроль аэропорт Кабула, эвакуированных русских уже доставили домой, а украинцы "пропустили" эвакуацию - главные новости из Афганистана на утро 26 августа передаёт Царьград.

"Аэропорт словно после погрома"

Боевики из движения "Талибан"* взяли под контроль главную воздушную гавань страны, передаёт военкор Александр Коц с места события. "Аэропорт словно после погрома", - отметил он.

По словам журналиста, на выходе из аэропорта Кабула стоят морпехи США, а буквально через сто метров от них располагаются боевики с автоматами. Соответственно, уезжающим из страны людям приходится пройти несколько блокпостов.

Американцам посоветовали держаться подальше

Между тем посольство США предупреждает своих граждан, находящихся в Афганистане, о том, чтобы те не приближались к зоне аэропорта. Причина - угроза безопасности жизни и здоровью.

"Мы советуем гражданам США в настоящий момент избегать поездок в аэропорт и не находиться у входов в аэропорт", - говорится в сообщении посольства.

Приехать в аэропорт можно только в чётко оговоренную дату и время, по специальному приглашению властей США. С аналогичным обращением к своим гражданам выступило посольство Великобритании.

Эвакуированным русским пришлось принять "душ"

Минобороны России по просьбе президента России Владимира Путина направило в столицу Афганистана четыре самолёта для эвакуации граждан России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

Первые самолёты с русскими гражданами, эвакуированными из Афганистана, уже приземлились в подмосковном аэропорту Чкаловский. Каждого из прибывших окатили некой жидкостью из шланга с ног до головы, не исключая лица и даже подошв. Более того, такой же "душ" пришлось принять и багажу эвакуированных: чемоданы также опрыскали раствором. Выяснилось, что это дезинфицирующая жидкость против коронавируса.

Украинцы "пропустили" эвакуацию

А вот украинцы отказались спасаться из Афганистана на самолётах Минобороны России, посланных в Кабул, чтобы забрать оттуда граждан других стран. Граждане Украины записались на рейс из Афганистана, но на самолёт так и не поднялись. Их нет среди людей, которых эвакуировали самолёты Минобороны России.

Политолог Юрий Кот в разговоре с Царьградом предположил, что в последний момент политика взяла верх над здравым смыслом. Он не исключил, что с украинцами связалось их правительство, которое запретило лететь на русских самолётах.

Каждый имеет возможность сходить с ума по-своему. В данной ситуации мы видим с вами закат здравого смысла на Украине и очевидную политизацию всех и вся. Эти граждане - им остаётся только посочувствовать, потому что помимо того, что они оказались в ужасной ситуации, у них ещё в голове полная каша,

- отметил собеседник "Первого русского".

С 1 сентября талибы* запретят вывоз иностранцев

Между тем с 1 сентября боевики "Талибана"* запретят вывоз иностранцев с территории Афганистана. Ситуацию прокомментировал директор исследовательского центра "Ближний Восток - Кавказ" Станислав Тарасов. Он отметил, что сроки эвакуации могут продлить "дней на 10", если удастся достичь договорённостей с талибами.

Пока под контроль "Талибана"* не сдалась провинция Панджшер, но она практически не имеет военного потенциала. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live" рассказал русский посол Дмитрий Жирнов.

По его словам, у мятежников нет перспектив для сопротивления талибам*.

* "Талибан" (талибы) - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.