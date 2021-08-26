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Ситуация в Афганистане: Что случилось за ночь. Последние новости
26 августа 2021, 11:20 • 52 • В мире
Боевики "Талибана"* взяли под контроль аэропорт Кабула, эвакуированных русских уже доставили домой, а украинцы "пропустили" эвакуацию - главные новости из Афганистана на утро 26 августа передаёт Царьград.
"Аэропорт словно после погрома"
Боевики из движения "Талибан"* взяли под контроль главную воздушную гавань страны, передаёт военкор Александр Коц с места события. "Аэропорт словно после погрома", - отметил он.
По словам журналиста, на выходе из аэропорта Кабула стоят морпехи США, а буквально через сто метров от них располагаются боевики с автоматами. Соответственно, уезжающим из страны людям приходится пройти несколько блокпостов.
Американцам посоветовали держаться подальше
Между тем посольство США предупреждает своих граждан, находящихся в Афганистане, о том, чтобы те не приближались к зоне аэропорта. Причина - угроза безопасности жизни и здоровью.
"Мы советуем гражданам США в настоящий момент избегать поездок в аэропорт и не находиться у входов в аэропорт", - говорится в сообщении посольства.
Приехать в аэропорт можно только в чётко оговоренную дату и время, по специальному приглашению властей США. С аналогичным обращением к своим гражданам выступило посольство Великобритании.
Эвакуированным русским пришлось принять "душ"
Минобороны России по просьбе президента России Владимира Путина направило в столицу Афганистана четыре самолёта для эвакуации граждан России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины.
Первые самолёты с русскими гражданами, эвакуированными из Афганистана, уже приземлились в подмосковном аэропорту Чкаловский. Каждого из прибывших окатили некой жидкостью из шланга с ног до головы, не исключая лица и даже подошв. Более того, такой же "душ" пришлось принять и багажу эвакуированных: чемоданы также опрыскали раствором. Выяснилось, что это дезинфицирующая жидкость против коронавируса.
Украинцы "пропустили" эвакуацию
А вот украинцы отказались спасаться из Афганистана на самолётах Минобороны России, посланных в Кабул, чтобы забрать оттуда граждан других стран. Граждане Украины записались на рейс из Афганистана, но на самолёт так и не поднялись. Их нет среди людей, которых эвакуировали самолёты Минобороны России.
Политолог Юрий Кот в разговоре с Царьградом предположил, что в последний момент политика взяла верх над здравым смыслом. Он не исключил, что с украинцами связалось их правительство, которое запретило лететь на русских самолётах.
- отметил собеседник "Первого русского".
С 1 сентября талибы* запретят вывоз иностранцев
Между тем с 1 сентября боевики "Талибана"* запретят вывоз иностранцев с территории Афганистана. Ситуацию прокомментировал директор исследовательского центра "Ближний Восток - Кавказ" Станислав Тарасов. Он отметил, что сроки эвакуации могут продлить "дней на 10", если удастся достичь договорённостей с талибами.
Пока под контроль "Талибана"* не сдалась провинция Панджшер, но она практически не имеет военного потенциала. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live" рассказал русский посол Дмитрий Жирнов.
По его словам, у мятежников нет перспектив для сопротивления талибам*.
* "Талибан" (талибы) - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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