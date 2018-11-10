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«Ситуация уникальная»: правящую партию Польши обвинили в попытке «присвоить» Марш националистов
10 ноября 2018, 10:09 • 71 • Украина
11 ноября в Польше пройдёт празднование Дня независимости, которое в этом году имеет особенное значение: страна отмечает 100-летие восстановления государственности. Но торжество может обернуться серьёзным скандалом. В Варшаве правящая партия «Право и справедливость» намерена провести шествие по маршруту ставшего традиционным Националистического марша. Акцию правых, в которой ежегодно принимают участие тысячи человек, пыталась запретить мэр польской столицы, однако её решение отменил суд. Теперь в центре города должны пройти два марша по одному маршруту. Как отмечают эксперты, президент Польши Анджей Дуда может оказаться в неловкой ситуации: не исключено, что он станет участником националистической демонстрации, на которую ежегодно съезжаются ультраправые из разных стран. Кроме того, польского лидера уже обвинили в попытке «присвоить» Марш независимости.
Шествие в Варшаве в День независимости Польши Reuters © Kacper Pempel/File Photo
8 ноября окружной суд в Варшаве отменил запрет на проведение традиционного Марша националистов в честь Дня независимости Польши 11 ноября.
Двумя днями ранее мэр польской столицы Ханна Гронкевич-Вальц запретила это мероприятие, сославшись на то, что оно может угрожать общественной безопасности. В 2018 году Польша отмечает 100-летие восстановления независимости страны, и варшавские власти опасаются, что традиционно многолюдное шествие радикалов может привести к массовым беспорядкам.
Традиционная акция польских националистов «Марш независимости» проводится в Варшаве с 2010 года. Её организаторами выступает коалиция правых сил во главе с организациями «Всепольская молодёжь», «Народное движение» и «Национально-радикальный лагерь». В мероприятии принимают участие тысячи человек, многие нередко проявляют агрессию. Так, во время проведения марша в 2013 году группа радикалов попыталась напасть на посольство России. В 2016-м демонстранты растоптали и сожгли флаг Украины.
В прошлом году «Марш независимости» под лозунгом «Мы хотим Бога!» прошёл довольно мирно. В нём приняли участие более 60 тыс. поляков. Охраняли манифестантов 6100 полицейских. В числе лозунгов звучали также «Помним о Львове и Вильнюсе!», «Смерть врагам отчизны!», «Правь нами, Христос!» и даже «Белая Европа братских народов!». Шествие было окутано клубами дыма от фаеров, зажжённых футбольными хулиганами. Отдельные группы манифестантов выкрикивали неофашистские, антиисламские и антисемитские лозунги. Мероприятие осудил Европарламент, принявший специальную резолюцию, в которой шествие называлось ксенофобским и фашистским.
«Украденный» марш
В этом году националисты попытались пригласить на марш президента Польши Анджея Дуду, но тот отказался после того, как организаторы не удовлетворили его требование — отсутствие на мероприятии какой-либо партийной символики. И как нельзя кстати пришёлся запрет со стороны мэра Варшавы. А 7 ноября президентская канцелярия проинформировала, что Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий приняли решение провести по маршруту «Марша независимости» правительственное Бело-красное шествие только под государственными флагами.
Такие действия вызвали протест в националистической среде. Моравецкого и Дуду обвинили в том, что они «украли» марш.
«Моравецкий и Дуда украли Марш для себя», — пишет один из пользователей.
Аккаунт политического клуба Jedność Narodu назвал происходящее «скоординированной политической провокацией Гронкевич-Вальц и Анджея Дуды».
В польском Twitter стал распространяться хештег #NIEidezPISem — «Не иди с ПиС» («Право и Справедливость» — правящая партия Польши).
«Предыдущие марши националистов посещало более 100 тысяч человек, — пишет пользователь Johny.rtk. — И лишь несколько сотен — параллельный марш «ПиС» в Кракове. На их празднование никто бы не пришёл, вот они и решили украсть успех Марша независимости».
«Если бы я знал, что будет такой цирк, я бы заказал футболку с надписью NIEidezPISem», — пишет Artur Krolica.
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