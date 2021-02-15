Ситуация ухудшается: эксперт оценил настойчивость Японии по Курилам

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Токио вновь требует себе четыре российских острова

Япония планирует и дальше вести "настойчивые" переговоры по Курилам. Это намерение оценил эксперт Андрей Губин.

По его словам, в данном вопросе Токио сохраняет прежний курс. Теперешний глава правительства Страны восходящего солнца Ёсихидэ Суга, как и его предшественник, не раз говорил о необходимости принять окончательное решение по мирному договору с Россией.

В Москве поддерживают такое мнение. Однако, как и прежде, у этой проблемы "есть несколько подводных камней", отметил политолог.

Суга намерен опираться на содержание декларации не только 1956 года, но и 1993 года, где речь идет о четырех островах. несмотря на то что до этого Синдзо Абэ свел разговор к двум. Чего точно станет требовать Япония, не совсем ясно, добавил аналитик эфире радио Sputnik.

Губин выразил надежду, что Москва и Токио придут к взаимопониманию и приемлемому для обеих стран решению. В заключение эксперт подчеркнул, что нельзя сбрасывать со счетов "укрепление японско-американского альянса, который нас достаточно серьезно беспокоит и курс на который взял Токио".

Ранее в Японии заявили, что поправки в Конституцию РФ, исключающие отчуждение территорий страны, не остановят Токио. Он продолжит переговоры по Курилам с Москвой и станет упорно добиваться решения спора о принадлежностиКунашира, Шикотана, Итурупа и Хабомаи.