«Ситуация тревожного ожидания»: как развивается политический кризис в Венесуэле

Глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуаидо поздравил его «с историческим вступлением в должность президента», а также выразил твёрдую поддержку борьбе Венесуэлы за «восстановление демократии». На этом фоне реальные попытки отстранить от власти легитимно избранного президента боливарианской республики Николаса Мадуро пока проваливаются. По словам российского посла в Каракасе Владимира Заемского, заявления о якобы имеющем место двоевластии в Венесуэле не имеют под собой серьёзных оснований, и на Мадуро оказывается прежде всего психологическое давление.

Американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с главой Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуаном Гуаидо выразил ему свою поддержку и поздравил со вступлением в должность президента. Этот звонок стал первым прямым контактом между хозяином Белого дома и лидером венесуэльской оппозиции, о котором стало известно прессе.

Примечательно, что телефонный разговор произошёл спустя ровно неделю после того, как Трамп признал Гуаидо врио президента страны, призвал другие государства последовать его примеру и фактически спровоцировал начало политического кризиса в Венесуэле.

«Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с врио президента Венесуэлы Хуаном Гуаидо, чтобы поздравить его с историческим вступлением в должность президента, а также выразить твёрдую поддержку борьбе Венесуэлы за восстановление демократии», — говорится в заявлении, распространённом пресс-секретарём Белого дома Сарой Сандерс.

Отмечается, что в ходе беседы политики условились поддерживать регулярный контакт для «возвращения Венесуэлы к стабильности», а также движения в направлении восстановления двусторонних отношений между Вашингтоном и Каракасом.

В свою очередь, Гуаидо в своём Twitter сообщил, что в ходе разговора Трамп подтвердил, что «полностью поддерживает проводимую демократическую работу». Самопровозглашённый президент боливарианской республики также подчеркнул важность предстоящих крупных протестов, которые должны пройти против «бывшего диктатора» Мадуро.

На этом фоне посол России в Каракасе Владимир Заемский в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что в настоящее время в Венесуэле установилась «ситуация тревожного ожидания». Причём, по его словам, легитимный президент страны Николас Мадуро держит ситуацию в своих руках, а все заявления о двоевластии, которое сейчас якобы наблюдается в Венесуэле, не имеют под собой серьёзных оснований.

«Конечно, держит (власть. — RT)​​​. Дело в том, что все эти заявления, которые делаются по поводу двоевластия, они, на мой взгляд, не имеют под собой серьёзных оснований, поскольку властных-то полномочий у Гуаидо нет», — сказал Заемский.

«Ситуация тревожного ожидания, постольку поскольку страна уже некоторое время находится в состоянии действительно ожидания того, как дальше будут развиваться события», — рассказал посол.

По его словам, пока попытки лишить правительство Мадуро властных полномочий лежит не в реальной плоскости, а происходят «на уровне психологического давления». При этом дипломат добавил, что резкого ухудшения экономической ситуации в Венесуэле, которая могла бы послужить причиной новой волны протестов, в последние дни не произошло.

«Это совершенно надуманная история. Я не собираюсь отрицать тех социально-экономических проблем, которые в Венесуэле существовали и существуют. Эти проблемы, этот дефицит на полках магазинов, он появился не неделю назад, он имел место на протяжении последних двух лет, поэтому говорить, что произошло что-то революционное в последнее время, абсолютно не верно», — заключил дипломат.

Предотвратить военную эскалацию

Напомним, что после того как Гуаидо объявил себя «временным президентом» Венесуэлы его поддержали США и многие страны Латинской Америки, европейские государства выступили в поддержку Национальной ассамблеи, а также выдвинули ультиматум о необходимости скорейшего проведения новых президентских выборов. Вместе с тем, Россия, Китай, Мексика, Куба, Турция, ЮАР и ряд других стран заявили, что продолжают считать законным президентом боливарианской республики Мадуро.

В среду, 30 января, правительства Уругвая и Мексики объявили о созыве конференции по венесуэльскому кризису, на которой можно было бы «заложить основы для создания нового механизма диалога», который включает все венесуэльские силы. К этой инициативе также присоединилась Боливия.

Ранее Мадуро уже заявлял о своей готовности к переговорам с представителями оппозиции.

Кроме того, в четверг министры иностранных дел ЕС обсудят свою позицию по Венесуэле. При этом высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини вновь заявила, что Брюссель «настоятельно призывает к срочному проведению свободных, прозрачных и заслуживающих доверия президентских выборов».

Еврокомиссар по гуманитарной помощи Христос Стилианидис, выступая в Европарламенте, заявил, что приоритетом ЕС является «предотвращение военной эскалации и создание условий для демократического и мирного решения кризиса».

На этом фоне представители венесуэльской оппозиции заявили, что знают о военном варианте, который рассматривает в сложившейся ситуации США, но призвали к мирному разрешению конфликта.

«Нам известно о таком варианте... Я бы хотел мирной передачи (власти. — RT), но единственный, кто может выбрать мир или насилие, — это Мадуро. И он всегда выбирает насилие», — приводит РИА Новости слова Хулио Борхеса, представителя Хуана Гуаидо.

Кроме того, на днях представитель оппозиции Венесуэлы Карлос Веккьо прибыл в Вашингтон, где в ходе пресс-конференции призвал увеличить давление на правительство Мадуро, чтобы добиться его ухода.

«Нужно отбросить сомнения и увеличить международное давление, чтобы добиться первого пункта нашей программы: прекращения узурпации власти», — сказал Веккьо. Он добавил, что оппозиция не признаёт «незаконных соглашений» президента Мадуро.

«Соглашения, которые не были признаны Национальной ассамблеей, являются незаконными​​​. Мы не признаём незаконных соглашений. Остальные — да, мы будем соблюдать... Китай и Россия должны это понимать», — сказал Веккьо.

«Статус Гуаидо не может определяться из-за рубежа»

В свою очередь, глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв вновь подчеркнул, что для России не существует президентского «статуса» Гуаидо.

«Статус Гуаидо не может определяться из-за рубежа, будь то президентом США или любой другой страны. Он может определяться только народом Венесуэлы и только конституционным путём», — приводит РИА Новости слова сенатора.

Говоря о финансовых обязательствах Венесуэлы перед Россией Косачёв заявил, что претензий к Каракасу по этой части нет, а все прочие вопросы следует решать по завершению процесса политического урегулирования в Венесуэле.

«Нам нужно не апеллировать к долгу или к иным экономическим темам, но поддерживать диалог в стране и вселить в людей уверенность в том, что Россия в Венесуэле (как и в Сирии, и во многих других дружественных странах) оказывает помощь не столько политикам, сколько самому народу», — сказал сенатор.

Представитель Совфеда также добавил, что Россия готова предложить содействие в налаживании внутриполитического диалога в Венесуэле. Косачёв сказал, что поддерживает выраженную властями Венесуэлы готовность к диалогу с оппозицией и отметил важность этого процесса.