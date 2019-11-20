«Ситуация станет предельно взрывоопасной»

На 9 декабря назначен саммит «нормандской четвёрки». Москва настаивает на подписании итогового документа, но, похоже, с этим возникнут трудности. Центральным моментом этого документа, как настаивают российские дипломаты, должен стать «краеугольный» вопрос об особом статусе Донбасса. Действующий украинский закон об особом статусе прекращает действие 31 декабря. Но, как пишет киевское издание «Страна», «все обещания украинского руководства по этому документу могут оказаться никчёмными». Почему?

С 1 января истекает срок действия ещё одного ключевого закона – о транзите российского газа. «Одновременно прекращают действие два документа, которые ещё как-то регулируют отношения России и Украины, не давая пойти им вразнос, - пишет «Страна». – А, следовательно, ситуация становится предельно взрывоопасной». Но интрига заключается в том, что у Киева нет даже проектов новых договоров! А старые договоры – настаивают в команде Зеленского, - отжили своё, и продлевать их нет смысла.

Теперь считайте. По признанию спикера Рады Разумкова, новый закон об особом статусе может появиться лишь по итогам «нормандской встречи». То есть, сегодня его нет в принципе. Встреча – 9 декабря. У парламентариев в декабре – две рабочие недели. Первая – «мимо», с 3 по 6 декабря. Остаётся вторая – с 17 по 20 декабря. Но регламент не оставляет возможности решить вопрос за неделю. Сначала – первое чтение, и на это обычно уходит одна рабочая неделя, а затем – второе. Даже по ускоренной процедуре в сроки никак не уложиться. Таким образом, регламент фактически ставит крест на принятии закона об особом статусе в этом году. Можно, наверное, наплевать на регламент – «слуги народа» уже так делали. Вот только не похоже, что будет дана такая отмашка руководством фракции. Но даже если успеют – документ всё равно не пройдёт согласование в ДНР и ЛНР. А ведь президент Путин предупредил загодя: «Если будет принято нечто такое, что не согласовано с ДНР и ЛНР, тогда всё мгновенно зайдёт в тупик».

По мнению политолога Руслана Бортника, «слуги» намеренно двигаются к этому тупику, срывая и минские договорённости, и мирные переговоры вообще. «Расчет на то, что удастся модифицировать часть неудобных пунктов – выборы, амнистия, контроль над границей. Если это не удастся сделать, Киев может пойти на выход из минских соглашений. И тогда мирные переговоры окончательно зайдут в глубокий тупик».