«Ситуация стабильная на сложном уровне»: Собянин заявил об отсутствии планов вводить новые ограничения в праздники

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии у властей города планов вводить новые ограничения из-за COVID-19 в новогодние праздники. Он отметил, что никаких массовых мероприятий в эти дни не планируется, но в мэрии отталкиваются от того, что жители города будут гулять по улицам. По словам Собянина, ситуация с коронавирусом остаётся стабильной, но сложной. Тем временем вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что до конца февраля поступит около 6,9 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Она также подробно остановилась на вопросе допустимости употребления алкоголя во время вакцинации.

Пассажиры в защитных масках на эскалаторе в московском метрополитене РИА Новости © Сергей Гунеев

В Москве не планируют вводить новые ограничения в новогодние праздники, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Дополнительных ограничений (в новогодние праздники. — RT) мы не планируем, никаких штрафных и административных санкций не планируем. Конечно, москвичи будут гулять по улицам, паркам, скверам, но при этом никаких специальных массовых мероприятий мы там устраивать не собираемся», — сообщил мэр.

При этом он заявил, что льготы на проезд, действие которых было приостановлено в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, пока не будут восстановлены, потому что «в любые праздники и будние дни группы риска должны находиться дома, в домашнем кругу».

Согласно данным оперштаба на 10 декабря, в России в течение суток выявили 27 927 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых случаев с начала эпидемии в стране достигло 2 569 126. В Москве выявлено 6730 новых случаев коронавируса. К настоящему моменту в городе известно о 671 948 случаях заболевания.

Собянин сообщил, что «количество госпитализаций за прошлую неделю не изменилось по сравнению с предыдущей, остаётся стабильным».

«Поэтому можно сказать, что, в принципе, ситуация более или менее стабильная. Но стабильная на высоком, сложном, тяжёлом уровне, при котором вся медицинская система Москвы работает в напряжении», — заявил мэр.

При этом Собянин отметил, что «все её звенья выполняют свои функции: и скорая помощь, и амбулаторное звено, КТ-диагностика, ПЦР-диагностика, стационары».

«То есть мы с этой ситуацией справляемся», — добавил он.

Наряду с этим градоначальник упомянул о количестве вакцинированных от COVID-19 москвичей. По его словам, на вакцинацию уже записались более 20 тыс. человек.

«За этот период времени записались около 20 тыс. человек и больше 6 тыс. привились», — цитирует его ТАСС.

Мэр упомянул, что в Москве в ближайшие дни будет принято решение о расширении охвата вакцинацией от коронавируса.

По данным властей Подмосковья, прививку сделали уже более 6,5 тыс. жителей области. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

«То, ч то совсем недавно казалось невозможным, — в действии. Вакцинация от коронавируса стартовала по всей стране. Подмосковье в числе первых регионов получило свыше 7 тыс. доз отечественной вакцины от COVID-19 — «Спутник V». Прививки сделали уже больше 6,5 тыс. человек», — говорится в заявлении.

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, в гражданский оборот до конца февраля поступит около 6,9 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

«Предполагается, что в период с декабря по конец февраля в гражданский оборот поступит около 6,9 млн доз вакцины «Спутник V», — цитирует её ТАСС.

Добавим, что накануне были опубликованы предварительные данные исследования вакцины «Спутник V», которые показывают, что эффективность препарата после введения второй дозы составляет 96,2%.

Также Голикова сообщила, что на этой неделе в гражданский оборот поступит 7,8 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор» Роспотребнадзора.

Вице-премьер также упомянула об употреблении алкоголя и вакцинации от COVID-19. По её словам, речь идёт об ограничении количества спиртного, а не о полном запрете.

«Я бы призвала наших коллег очень внимательно прислушиваться к той информации, официальной информации, которую мы даём и суть которой сводилась не к запрету, подчеркиваю, не к запрету, а к ограничению принятия алкоголя и лекарственных препаратов, которые воздействуют и угнетают иммунную систему», — цитирует Голикову РИА Новости.

Она посоветовала отказаться от спиртного за три дня до процедуры вакцинации и в течение трёх дней после этого, поскольку это важно для формирования иммунитета.

Кроме того, вице-премьер попросила россиян ограничить празднование Нового года близким кругом людей, а также ограничить поездки в регионы и страны с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом.

«Пожалуйста, поберегите себя и своих близких, ограничьте празднование близким кругом, соблюдайте масочный режим в общественных местах, ограничьте путешествия в те регионы и страны, где уровень заболеваемости COVID-ом находится на очень высоком уровне», — сказала Голикова.