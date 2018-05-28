«Ситуация сложилась тупиковая»: почему в Италии почти три месяца не могут сформировать правительство

В Италии усиливается противостояние между парламентскими партиями и президентом. Переговоры о новом составе кабмина провалились из-за отказа главы государства Серджо Маттареллы назначить экономиста-евроскептика на пост министра экономики. После этого Движение пяти звёзд потребовало объявить импичмент президенту, а лидер «Лиги Севера» Маттео Сальвини высказал подозрение, что Маттарелла принял своё решение под влиянием извне. RT разбирался, какие варианты выхода из политического кризиса есть у Рима.

Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла предложил экономисту Карло Коттарелли возглавить правительство. О том, что президент планирует предпринять такой шаг, стало известно ещё 27 мая, когда в СМИ появилась информация о вызове Коттарелли на переговоры с президентом в Квиринальский дворец.

Накануне юрист Джузеппе Конте объявил о своём отказе занять пост премьер-министра страны и сформировать кабмин.

Такое решение он принял после того, как Маттарелла отказался утвердить на пост министра экономики и финансов известного экономиста Паоло Савону. Итальянский президент мотивировал свой отказ тем, что Савона ранее критиковал Брюссель и говорил о выходе республики из еврозоны.

Ранее кандидатуру Савоны на министерский пост предложили партии «Движение пяти звёзд» и «Лига Севера», одержавшие победу на парламентских выборах в марте текущего года.

«Мне должен был быть представлен список, который я должен был подписать. В этих случаях президент выполняет роль гаранта и не может поддаваться давлению. Я одобрил всех, кроме того, кто выступает за выход из еврозоны», — приводит ТАСС слова Маттареллы.

Новый кандидат на пост итальянского премьера Карло Коттарелли начал свою карьеру в Банке Италии, впоследствии занимал посты в Международном валютном фонде. Основное направление его работы — фискальная и денежно-кредитная политика.

Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла © Insidefoto/imago stock&people

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Также президент Италии готовится объявить о проведении в стране новых парламентских выборов.

«В ближайшее время я приму решение о проведении досрочных выборов, учитывая требования некоторых политических сил и мнение парламента», — заявил Маттарелла накануне.

Согласно итальянской Конституции, президент может назначить премьер-министра после консультации с представителями партий, победивших на парламентских выборах.

Подвешенное положение

Если Маттарелла сам сформирует правительство, его состав всё равно должен быть одобрен законодательной властью. Однако в том случае, если депутаты не дадут своего согласия, парламент может быть распущен, после чего в стране должны пройти новые выборы.

Парламентские выборы в Италии 4 марта 2018 года © Maule/Fotogramma/Ropi

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Напомним, что по итогам состоявшихся 4 марта выборов больше всего мандатов получила коалиция правоцентристов в составе партий «Лига» Маттео Сальвини, «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони и «Братья Италии» во главе с Джорджи Мелони. «Лига» получила 17,37% голосов, «Вперёд, Италия» — 14,01%, «Братья Италии» — 4,35%. В сумме коалиция набрала 37% голосов, а второе место и почти 33% голосов получила партия «Движение пяти звёзд», не вступавшая в коалиционные блоки. Своим кандидатом на пост премьер-министра в случае победы партия выбрала предпринимателя Луиджи Ди Майо.

Правящая Демократическая партия получила менее 20% голосов и была вынуждена перейти в оппозицию.

Однако никто из её более успешных конкурентов не смог набрать такое количество мандатов, чтобы сформировать парламентское большинство. Переговоры о создании правящей коалиции растянулись на два с половиной месяца в связи с серьёзными противоречиями между партиями. Стороны перешли к интенсивным переговорам после того, как президент Маттарелла предложил сформировать технический кабмин и провести досрочные выборы.

К 14 мая правоцентристы и Движение пяти звёзд смогли прийти к соглашению по поводу программы коалиционного правительства, чтобы передать свои предложения президенту Серджо Маттарелле. Отметим, что одним из пунктов проекта коалиционной программы было начало диалога с Москвой по вопросу об отмене санкций.

В качестве кандидата на пост премьер-министра партии был выдвинут 53-летний юрист Джузеппе Конте, и президент принял это предложение. Вместе с тем решение Сальвини и Ди Майо вызвало серьёзные разногласия в коалиции правоконсерваторов, от которой откололась партия Сильвио Берлускони — экс-премьер заявил, что не станет голосовать за новый кабмин.

Вопрос об импичменте

Отказ Серджо Маттареллы принять кандидатуру Паоло Савоны на пост министра экономики и финансов ещё больше усугубил ситуацию. Сейчас о проведении досрочных выборов говорит не только президент, но и парламентские партии. Лидер Движения пяти звёзд Луиджи Ди Майо 27 мая поднял тему возможного импичмента перед президентом Серджо Маттареллой. Политик предложил обсудить этот вопрос в парламенте, поскольку в партии считают, что президент своим решением нарушил основной закон страны.

Член палаты депутатов Италии Луиджи Ди Майо © Tony Gentile

Reuters

В том случае, если президент будет лишён своих полномочий, в стране состоятся досрочные парламентские выборы. Напомним, что Италия — парламентская республика, президент избирается коллегией выборщиков, представляющих обе палаты парламента — сенат и палату депутатов.

Идею импичмента Маттареллы уже поддержала партия «Братья Италии», в заявлении которой говорится, что президент «предал свой народ».

Против импичмента высказались как Демократическая партия, так и партия Сильвио Берлускони «Вперёд, Италия». Как сообщает РИА Новости, экс-премьер назвал заявление Луиджи Ди Майо «безответственным». Не одобрили идею объявить импичмент президенту и в «Лиге». В интервью радиостанции Capital лидер партии Маттео Сальвини заявил, что «не собирается говорить об импичменте». Однако отказ Маттареллы одобрить кандидатуру Паоло Савоны на пост главы Министерства экономики и финансов вызвал гнев Сальвини.

«Мы работали день и ночь в течение нескольких недель, чтобы сформировать правительство, которое защищало бы интересы итальянских граждан. Но кто-то (под чьим давлением?) сказал нам «нет», — написал политик в своём Twitter.

Как отметила в интервью RT старший преподаватель кафедры интеграционных процессов МГИМО МИД России Елена Маслова, разногласия между президентом, выбранным ещё предыдущим созывом парламента, и действующими депутатами-евроскептиками не будут устранены.

«Сроки, на которые избирается президент, не перекликаются с парламентскими избирательными циклами. Следующее назначение президента состоится ещё не скоро», — пояснила эксперт.

Говоря о мотивах, которыми руководствуется Серджо Маттарелла, Елена Маслова отметила, что президент Италии является еврооптимистом и поэтому ему сложно найти общей язык с евроскептиками Сальвини и Ди Майо.

Ранее в интервью RT член Движения пяти звёзд депутат Манлио Ди Стефано заявил, что президент вышел за рамки своих конституционных полномочий, отвергнув кандидатуру Савоны, руководствуясь при этом своими политическими взглядами.

«Человек может представлять проблему, если он представал перед судом или был признан виновным в каком-то преступлении, но не из-за того, что у него есть хорошие идеи или он придерживается каких-то политических взглядов. Существует Конституция, которая защищает политические идеи и взгляды», — заявил Стефано.

В действительности назначение Паоло Савоны не грозило выходом Италии из еврозоны — речь шла только об укреплении итальянских позиций, считает депутат.

«Самое интересное, что Савона первым сказал, что Италия должна остаться в ЕС и еврозоне, но она должна быть сильнее, чтобы отстаивать там собственные интересы», — отметил Стефано, добавив, что его партия не станет поддерживать кабмин, сформированный Карло Коттарелли.

Техническое правительство

Напомним, что 81-летний профессор Паоло Савона успел на протяжении своей карьеры поработать в Банке Италии, а также занимал посты в советах крупных коммерческих компаний и финансовых организаций.

В начале 1990-х годов он был министром промышленности, а в 2000-х руководил Департаментом общественной политики.

Савона — авторитетный критик политики ФРГ. Профессор утверждает, что европейская валюта стала настоящими «кандалами» для итальянской экономики, и навязал их именно Берлин. Также он является противником политики жёсткой экономии, вопреки рекомендациям Брюсселя.

Италия находится в тисках очень серьёзного экономического и финансового кризиса и должна выплачивать колоссальный внешний долг, пояснил в беседе с RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Владимир Швейцер.

«Отсюда и разговоры о выходе из еврозоны. Есть ещё один фактор: Сильвио Берлускони, невзирая на возраст, снова хочет стать премьер-министром. Не исключено, что он исподволь и провоцирует некоторые разногласия», — отметил эксперт.

Политологи прогнозируют, что выйти из политического тупика Италии удастся только с помощью досрочных выборов.

«Все силы очень сильно расходятся по целому ряду вопросов, ситуация сложилась тупиковая. Народ по большому счёту не верит ни старой власти, ни евроскептикам, ни Берлускони. Скорее всего, осенью в стране состоятся перевыборы, а до этого момента будет какое-то техническое правительство», — считает Владимир Швейцер.

По мнению Елены Масловой, Движение пяти звёзд само заинтересовано в перевыборах, так как руководство партии считает, что она находится на пике популярности и способна улучшить свои результаты по итогам нового голосования.

«Сейчас речь идёт, скорее всего, о формировании технического правительства. Ситуация осложняется ещё и тем, что в парламенте отсутствует партийное большинство и, какой бы премьер ни пришёл к власти, все решения будут приниматься с трудом. Всё идёт к проведению внеочередных парламентских выборов», — заключила Маслова.