«Ситуация сильно деградирует»: почему Китай считает безответственным создание альянса AUKUS

Создание AUKUS подрывает региональную безопасность и является безответственным шагом стран — участниц объединения. Такую точку зрения высказал посол Китая в Вашингтоне Цинь Ган. По его словам, особое беспокойство Пекина вызывают планы Вашингтона и Лондона передать Австралии технологии строительства атомных подлодок. Как считает дипломат, это лишь ускорит гонку вооружений. Ранее официальные представители КНР также высказывали озабоченность сделкой с Канберрой, указывая, что она может привести к распространению ядерного оружия. Эксперты называют AUKUS «антикитайской коалицией». По их мнению, в ответ на действия участников этого альянса Пекин может принять асимметричные меры и начать более тесное сотрудничество с РФ.

Посол КНР в США Цинь Ган заявил, что создание AUKUS подрывает региональную безопасность и является чрезвычайно безответственным шагом. Такое мнение он высказал на видеоконференции, организованной фондом Джорджа Буша — старшего и центром Джимми Картера.

«Сотрудничество по атомным подлодкам (АПЛ) между США, Великобританией и Австралией лишь ускорит гонку вооружений. Оно подрывает региональный мир и стабильность и пренебрегает международными усилиями по нераспространению (ядерных вооружений. — RT). Это чрезвычайно безответственно», — цитирует Цинь Гана агентство ТАСС.

По словам дипломата, Пекин «будет пристально следить за развитием ситуации». Также дипломат подчеркнул важность того, чтобы вопросы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе решались расположенными там государствами.

«Креатура Соединённых Штатов»

Об учреждении AUKUS (акроним, образованный от Australia, United Kingdom, United States) лидеры США, Великобритании и Австралии объявили 15 сентября. Сделка предполагает значительное углубление военного и военно-технического сотрудничества трёх государств с целью защиты их «интересов в Индо-Тихоокеанском регионе».

Главным пунктом договорённостей является помощь Канберре в создании собственного атомного подводного флота. В течение ближайших 18 месяцев планируется провести оценку этого грандиозного для австралийских ВМС проекта. Предположительно, Канберра обзаведётся по меньшей мере восемью субмаринами, работающими на ядерном реакторе.

Ранее Австралия намеревалась пополнить флот 12 дизель-электрическими подлодками класса Shortfin Barracuda Block A1. Однако по причине создания AUKUS Канберра разорвала крупный контракт с французской компанией Naval Group (ранее — DCNS). Как пояснил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, возможности данных субмарин не соответствовали стратегическим интересам страны.

В ответ Франция отозвала своих послов в Вашингтоне и Канберре. Помимо размолвки стран-участниц с Парижем, появление AUKUS ухудшило ситуацию с поддержанием единства НАТО. Франция и Германия при поддержке нескольких государств намерены пересмотреть стратегическую концепцию Североатлантического альянса.

Несмотря на протесты европейцев, Соединённые Штаты и Великобритания не отказались от задуманного. В рамках сделки Австралия должна получить американские и британские технологии производства АПЛ. При этом они не будут оснащаться ракетами с ядерными боеголовками, как подлодки США и Соединённого Королевства.

В любом случае Австралия должна стать седьмым по счёту государством, обладающим атомным подводным флотом, после РФ, США, КНР, Франции, Великобритании и Индии. Как отмечают эксперты, Вашингтон и Лондон пошли на беспрецедентный шаг, разрешив экспорт военных атомных технологий.

«AUKUS — это креатура Соединённых Штатов, направленная на сдерживание роста военной мощи Китая. Канберра стала частью новой антикитайской концепции Вашингтона, и потому было решено значительно усилить её военный потенциал, чтобы потом использовать против Пекина», — пояснил в разговоре с RT врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

Более того, как сообщает британское издание The Times со ссылкой на свои источники, в настоящее время власти стран-участниц обсуждают возможность размещения АПЛ класса Astute ВМС Соединённого Королевства на австралийских военно-морских базах для усиления присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе.

Строящаяся британская АПЛ класса Astute

© AP Photo/Scott Heppell

Субмарины Соединённого Королевства будут проходить там техническое обслуживание, что позволит им дольше оставаться у берегов Австралии в боевом положении и не так часто возвращаться в Шотландию, на военно-морскую базу Фаслейн.

Сами официальные лица Канберры не исключают, что австралийские военные могут получить возможность арендовать британские или американские АПЛ. В частности, об этом телеканалу Sky News сказал глава Минобороны Австралии Питер Даттон.

В комментарии национальной общественной вещательной корпорации ABC министр финансов страны Саймон Бирмингем заявил, что договор о лизинге позволит более эффективно обучать моряков и улучшить обмен информацией. При этом ядерное оружие не будет размещаться под юрисдикцией Канберры.

«Антикитайская коалиция»

Как отмечает австралийское издание The Sydney Morning Herald, решение Моррисона по атомному подводному флоту потребует разработки стратегии на десятилетия вперёд и наращивания военных расходов. Наряду с этим, вступив в AUKUS, Канберра ухудшила отношения с Францией и выступила против Китая, который является главным торговым партнёром Австралии.

«Первоначально этот треугольник (США, Великобритания, Австралия. — RT) был направлен на углубление экономического сотрудничества, но сейчас он превратился в антикитайскую коалицию, которая приобретает военный характер, хотя и не является в полном смысле этого слова военным союзом», — говорит Маслов.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал «крайне безответственным» решение Вашингтона и Лондона передать Канберре технологии создания атомных подлодок. По его словам, подобное сотрудничество подрывает мир и стабильность в регионе.

Американская АПЛ USS Illinois

© B. Zingaro/U.S. Navy/AP Photo

«Соответствующим странам следует отказаться от мышления времён холодной войны и игр с нулевой суммой, а также узколобых геополитических концепций, уважать волю народов стран региона и делать больше для содействия региональному миру, стабильности и развитию. В противном случае они только навредят своим собственным интересам», — цитирует Лицзяня агентство «Синьхуа».

Дипломат напомнил, что Австралия является участником Договора о безъядерной зоне в южной части Тихого океана (договор Раротонга), который действует с 11 декабря 1986 года. Документ запрещает размещать, приобретать, использовать и испытывать любые ядерные взрывные устройства, а также осуществлять захоронения в море радиоактивных отходов.

В то же время за государством — участником соглашения остаётся право на суверенное принятие решения о заходе в порты и приземлении на аэродромы транспортных средств, имеющих на борту ядерное оружие.

Помимо Лицзяня, серьёзную озабоченность ситуацией с передачей Канберре атомных технологий высказал постоянный представитель Китая при ООН в Вене Ван Цюнь. Выступая на заседании Совета управляющих МАГАТЭ 16 сентября, он расценил решение Вашингтона и Лондона как «явный акт ядерного распространения».

Такая политика, по мнению Цюня, противоречит цели и задачам Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и мешает решению проблем с ракетно-ядерными программами КНДР и Ирана. Дипломат считает, что США и Великобритания используют экспорт ядерных технологий в своей геополитической игре.

Как пояснил ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков, Пекин «вполне чётко» сигнализирует, что AUKUS и появление атомных подлодок у Австралии является для него военной угрозой и подрывает международную стабильность.

«Понятно, что обладание Австралией атомными подлодками даст очень большие преимущества новому альянсу в лице AUKUS. Это повышение дальности боевого дежурства, скрытности перемещения, более широкие возможности при проведении разнообразных военных операций», — рассуждает Ермаков.

По прогнозу эксперта, Генеральный штаб Народно-освободительной армии Китая (НОАК) непременно выработает план противодействия с набором зеркальных и, возможно, асимметричных мер противодействия усилению военно-морского присутствия участников AUKUS.

Также Ермаков не исключает более активного сближения Пекина и Москвы в сфере обороны. По его мнению, создание AUKUS и борьба Соединённых Штатов за глобальное лидерство невольно толкает Китай к усилению собственного военного потенциала и тесному партнёрству с РФ, в том числе в военно-технической сфере.

Подводная лодка ВМС НОАК

Reuters

© Jason Lee

Такую точку зрения разделяет и Алексей Маслов. Эксперт обратил внимание, что Россию и Китай объединяет общее понимание вызовов и угроз, которые исходят от западных государств и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В связи с этим Москва и Пекин продолжат расширять взаимодействие по вопросам обороны.

«Новый альянс между США, Великобританией и Австралией означает эскалацию напряжённости в регионе. Повышается вероятность того, что любое столкновение может перерасти в локальный вооружённый конфликт. Мне кажется, стоит ожидать роста количества и масштаба совместных учений наших стран, а также новых контрактов в сфере военно-технического сотрудничества», — прогнозирует Маслов.

Однако, как подчеркнул собеседник RT, Пекин вряд ли будет пересматривать действующую оборонную программу, рассчитанную до 2035 года. По его оценке, она составлена «довольно грамотно» и учитывает насущные потребности наземного и морского компонентов НОАК.

«Китай последовательно развивает свой флот, в том числе подводный и авианосный, а благодаря российским наработкам в области раннего упреждения ракетного нападения усиливает противоракетный щит. Я думаю, Пекин будет готов к тому, что международная безопасность и ситуация в Южно-Китайском море сильно деградирует при реализации планов AUKUS», — подытожил Маслов.