Ситуация с вирусом выходит из-под контроля? ВОЗ вновь обсудит введение глобального ЧС

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) снова собирает заседание чрезвычайного комитета из-за нового коронавируса из Китая. Предыдущее заседание было созвано 22 января. Новое должно состояться в четверг 30 января.

На прошлом заседании гендиректор ВОЗ принял решение о том, что объявлять режим чрезвычайной ситуации из-за нового вируса пока рано. Однако за неделю ситуация с распространением болезни ощутимо ухудшилась.

Чрезвычайный комитет по новому коронавирусу (2019-nCoV) вновь созывается генеральным директором ВОЗ в четверг, 30 января, - говорится в заявлении.

На новом заседании также будет обсуждаться вопрос об объявлении ЧС международного масштаба.

Напомним, что впервые новый коронавирус появился в китайском городе Ухане. Несмотря на предпринятые меры по сдерживанию болезни, она распространилась на другие города и даже страны. Несколько больных с подозрением на новый коронавирус уже зарегистрированы в России.