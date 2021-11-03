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«Ситуация с пандемией стабилизировалась»: в Москве и Подмосковье режим нерабочих дней продлевать не будут
03 ноября 2021, 18:35 • 90 • В России
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв объявили, что в подконтрольных им субъектах не будут продлевать режим нерабочих дней. Таким образом, этот период, стартовавший 28 октября, будет действовать в Московском регионе до 7 ноября включительно. Как отметил столичный градоначальник, в Москве стабилизировались ситуация с COVID-19 и динамика заболеваний. Глава Московской области также указал на постепенную стабилизацию эпидобстановки в регионе. Кроме того, руководители обоих субъектов призвали граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить от инфекции себя и близких.
globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda
В Москве и Московской области не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября. Об этом объявили главы субъектов.
Москва
Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия эндоскопического цента ГКБ имени Буянова, ситуация с пандемией и динамика заболеваний по COVID-19 стабилизировалась.
При этом столичный мэр призвал горожан соблюдать санитарные нормы, несмотря на завершение нерабочих дней. Он также напомнил, что с 8 ноября в Москве вводится система предъявления QR-кода для прохода в театры, музеи.
«В целом, конечно, стоит задача, чтобы дальше обезопасить себя и близких — необходимо вакцинироваться. Пункты вакцинации везде работают. Несмотря на то, что количество желающих значительно увеличилось, доступность этой услуги в Москве хорошая. При необходимости мы всегда можем нарастить дополнительные пункты вакцинации», — подчеркнул Собянин.
Москва занимает первое место в России по числу выявленных случаев COVID-19 с начала пандемии — 1 837 057 (6827 — за последние 24 часа), при этом выздоровели 1 611 911 пациентов (6628). От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний за минувшие сутки умерли 31 631 человек (95).
Напомним, что в Москве с 28 октября по 7 ноября включительно приостановлена работа большинства организаций, кроме тех, что обеспечивают работу инфраструктуры, компаний непрерывного цикла, а также ряда федеральных учреждений. В городе прекращена работа непродовольственных магазинов, кинотеатров, спортзалов, оказание госуслуг в центрах «Мои документы» и помещениях органов власти. Кроме того, запрещено проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, объявлены каникулы в школах и детских садах.
При этом в столице не была остановлена работа аптек, продуктовых магазинов и дистанционных сервисов. Также ведут свою деятельность театры и музеи с условием 50%-ной заполняемости зала и использованием QR-кодов.
Московская область
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв также сообщил о постепенной стабилизации эпидемиологической обстановки в регионе, поэтому продлевать длинные нерабочие дни в Подмосковье не будут.
«Ситуация с ковидом в Подмосковье постепенно стабилизируется — спасибо нашим медикам, всем жителям, которые вакцинировались, стараются ограничивать контакты и заботятся о здоровье близких. Всё это дает нам возможность с 8 ноября возобновить работу кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг, а также очное обучение в школах», — написал он в своём Telegram-канале.
Между тем подмосковные власти просят работодателей региона оставить на удалёнке не менее 30% персонала, а также сохранить дистанционный режим для всех сотрудников старше 60 лет.
Как указал губернатор Подмосковья, с 8 ноября организации и индивидуальные предприниматели вправе принять решение о посещении их только лицами, имеющими специальный QR-код. При этом работодатели обязаны обеспечить вакцинацию сотрудников до 80%. Также в регионе сохраняется обязательный масочный режим.
«Допускается проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий только если у всех зрителей имеется специальный QR-код + маска (респиратор)», — подчеркнул он.
В случае отсутствия у части зрителей специального QR-кода действуют следующие ограничения: 50 человек одновременно при проведении мероприятий в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), 500 человек одновременно при проведении мероприятий на открытом воздухе. При проведении мероприятий в организациях культуры и образования это ограничение не действует.
Также в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья сообщили, что прививку от COVID-19 сделали уже более 4 млн жителей. При этом в период ограничительных мер продолжают работать более 300 пунктов вакцинации, указали в Минздраве.
«Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в регионе остаётся высокой, как и госпитализация. Из почти 12 тыс. коек в инфекционных стационарах занято 10,3 тыс.», — добавила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
В Московской области всего было выявлено 526 996 случаев коронавируса (2744 — за прошедшие 24 часа), выздоровел 456 621 человек (3056), умерли 8908 пациентов (53).
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