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Ситуация с Навальным даст повод заморозить "Северный поток - 2"

04 сентября 2020, 13:15  •  61 • Политика
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Проект теряет поддержку властей Германии
Позиция Берлина в отношении газопровода "Северный поток – 2" может кардинально измениться из-за впавшего в кому оппозиционного блогера Алексея Навального. Обнаруженные в его организме следы токсина "Новичок" стали поводом для обсуждения новых санкций против России. Среди предлагаемых мер – полный отказ от экономического сотрудничества с РФ, что ставит крест на строительстве "Северного потока – 2".
От канцлера ФРГ Ангелы Меркель ждут жестких решений. Ее однопартиец – председатель комитета бундестага по международным делам Норберт Рёттген – уже заявил, что за покушением на Навального стоит Кремль, и потребовал нанести ответный удар по чувствительной для Москвы области экспорта газа, пишет The New York Times. Аналогичной позиции придерживаются и ряд других влиятельных немецких политиков. Они предлагают выслать российских дипломатов и объявить санкции, передает телеканал "360".
"Некоторые лидеры германской оппозиции призывают немедленно разорвать экономические отношения с Россией, прекратить строительство "Северного потока – 2", – указал в комментарии "Утро.ру" ведущий аналитик QBF Олег Богданов. – Думаю, что нашей стране нужно готовиться к самым жестким последствиям этой истории с Алексеем Навальным".
По мнению эксперта, давление на Меркель будет расти, даже пока нет доказательств истории с отравлением и причастности к ней Москвы, поскольку есть силы, которые заинтересованы в обострении отношений РФ и Германии. Причем по мере улучшения самочувствия Навального ситуация для России может становиться все хуже.
"Боюсь, когда Алексей Навальный придет в себя и заговорит, пазл у западных "партнеров" уже сойдется", – поделился опасениями Богданов.
Всего неделю назад Меркель подтвердила заинтересованность Германии в "Северном потоке – 2", отметив, что это коммерческий проект. Но после того, как немецкие эксперты заявили об отравлении Навального ядом группы "Новичок", канцлер позволила себе резкий выпад в адрес России.
Накануне глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что перехваченные спецслужбами переговоры Берлина и Варшавы свидетельствуют о том, что ситуация с Навальным была сфальсифицирована Западом. В Германии все опровергли.
"Северный поток – 2" – строящийся газопровод из России в ФРГ по дну Балтийского моря. Проект был приостановлен в начале 2020 года из-за санкций США в отношении иностранных трубоукладчиков. Ожидалось, что строительство возобновится осенью. На фоне ситуации с Навальным американцы усилили давление на ЕС с требованием запретить "Северный поток – 2".

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