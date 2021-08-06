Ситуация с мигрантами в Литве дошла до Брюсселя: ЕС собирает срочную встречу глав МВД

ЕС созвал экстренную встречу глав МВД из-за ситуации с мигрантами. Министры будут обсуждать "меры солидарности с Литвой", сообщает источник.

Совет Евросоюза назначил экстренную встречу министров внутренних дел 27 стран объединения для обсуждения миграционного кризиса на границе с Белоруссией. Об этом рассказал дипломатический источник в Брюсселе.

Речь идёт о потоках мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются через Белоруссию попасть в Литву, а оттуда - в более благополучные страны ЕС. В ответ литовские силовики загоняют мигрантов в лагеря, стреляют по ним и травят собаками.

Совет ЕС по внутренним делам проведет 18 августа экстренное заседание для обсуждения миграционной ситуации в Литве, а также вокруг нелегальных пересечений южной границы ЕС,

- цитирует ТАСС слова источника.

Он отметил, что на встрече министров будут обсуждаться "возможные меры по улучшению контроля границ Евросоюза" и "меры солидарности с Литвой". Под последним подразумевается, что соседние с Литвой страны возьмут к себе часть мигрантов.