Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Визит Нуланд в Россию превратился в анекдот: "Недорого отдаю Украину"
Главком ВСУ задумал перекроить границы Украины. Нардеп не удержался: "Ясно,...
Полковник Жданов объяснил, почему Украины больше нет: "Получается, прав Пут...
Россия преложила уступки Западу ради перспективного расширения страны - эксперт
Главная / В России

«Ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться»: Мишустин поддержал предложение объявить в России нерабочие дни

19 октября 2021, 18:05  •  48 • В России
Вице-премьер России Татьяна Голикова на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции предложила ввести в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал инициативу, поручив обобщить это и другие предложения, чтобы доложить о них на совещании с президентом 20 октября. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин заслушает доклады от правительства, после чего примет решение.
 
РИА Новости © Илья Питалев
 

Вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19 предложила ввести нерабочие дни по всей стране с 30 октября по 7 ноября включительно. По её словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране продолжает ухудшаться.

«Предлагается: первое, обратиться к президенту Российской Федерации и ввести на всей территории Российской Федерации с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни. При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября 2021 года», — сказала Голикова.

Также она предложила ввести допуск вакцинированных и переболевших граждан на отдельные объекты только при предъявлении QR-кодов, свидетельствующих о вакцинации или перенесённой коронавирусной инфекции.

Кроме того, регионам рекомендовано перевести невакцинированных лиц старше 60 лет на четырёхнедельную удалённую работу, а также предоставить сотрудникам два выходных дня для вакцинации.

«Нужно обеспечить контроль за соблюдением всех ограничительных мер — не только тех, которые традиционно приняты, но и тех, которые будут приняты в ближайшие дни», — пояснила вице-премьер.

Инициативу поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, предлагаемые решения непростые, вынужденные, но необходимые.

«С учётом сегодняшнего обсуждения прошу вас, Татьяна Алексеевна, обобщить все предложения, которые были высказаны, и доложить завтра на совещании президента с правительством», — указал глава кабмина.

  • В правительстве предложили ввести в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предложенную инициативу о нерабочих днях. 

«Разумеется, президент выслушивает доклады из штаба, из правительства, и как только он примет решение, мы его опубликуем», — заявил официальный представитель Кремля.

«Важно не допустить развития событий до критической точки»

В начале заседания Михаил Мишустин отметил, что в последние недели серьёзно растёт число заболевших COVID-19, а также нагрузка на медицинские учреждения. По его словам, очень непросто приходится медработникам в России, которые уже более полутора лет «практически без перерыва заботятся о пациентах с ковидом». 

«Важно направить все усилия, чтобы не допустить развития событий до критической точки. И остановить распространение инфекции», — сказал премьер-министр РФ.

На этом фоне правительство направило ещё 68,6 млрд рублей на специальные допвыплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу, фельдшерам, а также водителям машин скорой помощи, контактирующим с больными COVID-19.

В свою очередь, главный санитарный врач Анна Попова указала, что сложившаяся эпидемиологическая ситуация «не позволяет раскачиваться и долго раздумывать» о принятии или не принятии решений, поскольку «это безусловно ведёт к ухудшению эпидситуации».

«Мы сегодня... в той фазе активности эпидпроцесса и в той ситуации, когда все субъекты РФ находятся в фазе роста практически одномоментно», — заявила она.

Как указала глава Роспотребнадзора, явный рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 72 субъектах РФ, а в шести регионах ситуация пока стабильна, без значимой динамики.

«Рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, — сказала Попова. — И наибольший прирост заболеваемости по итогам прошедшей недели наблюдается среди детей школьного возраста и среди взрослых старше 60 лет».

При этом министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что эпидпроцесс в субъектах РФ «протекает не симметрично». В частности, он обратил внимание на напряжённую ситуацию в Удмуртии, Башкортостане, Татарстане, Пермском крае, Оренбургской, Ивановской и Тюменской областях.

Глава Минздрава также сообщил, что число пациентов, находящихся под наблюдением медиков из-за COVID-19, составляет 1,217 млн и приблизилось к пиковым показателям 2020 года.

За минувшие сутки в России выявили 33 740 новых заболевших COVID-19, выздоровели 23 426 пациентов. Также зафиксирован новый суточный максимум по числу летальных исходов с начала пандемии — 1 015.

Вакцинация в России

Говоря о прививочной кампании от COVID-19 в России, Михаил Мишустин заявил, что «критически важно наращивать темпы вакцинации» для сдерживания дальнейшего распространение коронавирусной инфекции.

Как отметил глава Минздрава Михаил Мурашко, в общей сложности в России действует более 15 тыс. вакцинальных пунктов. По его словам, ни один регион не испытывает затруднений с наличием вакцин.

«Мы видим в последнюю неделю увеличение количества вакцинируемых пациентов. 55 регионов дают нам сегодня хорошие темпы, прирост», — сказал министр, отметив десять субъектов РФ.

Мурашко также указал, что число ревакцинированных в России уже превысило 2,5 млн.

  • © government.ru

В свою очередь, Анна Попова сообщила, что в 63 регионах введена обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда категорий: «Только за сегодняшний день плюс к этим 63 ещё три субъекта такие решения приняли».

Российские власти блестяще справились с обеспечением граждан возможностью пройти вакцинацию от коронавируса, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, теперь россияне должны «проявить свою гражданскую ответственность».

По состоянию на 15 октября в России вакцинацию первым компонентом прошли более 1 млн человек, а полностью процесс завершили около 47,5 млн россиян.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





48
Источник
Похожие новости
17 октября 2021, 15:55
«Где вы были, когда он угрожал его матери?»: что стоит за «ритуальным убийством» в Рязанской области
18 октября 2021, 14:05
Шестиклассник «в состоянии эмоционального расстройства»: что известно о стрелявшем в школе в Пермском крае
17 октября 2021, 17:05
Проведено свыше 200 млн тестов: в России впервые с начала пандемии выявлено более 34 тысяч случаев COVID-19 за сутки
17 октября 2021, 14:45
Зарядка электромобилей и диагональный переход: МВД и Минтранс разработали новые дорожные знаки и разметку
18 октября 2021, 11:10
«Позволит повысить качество жизни миллионов семей»: в России вступили в силу новые правила газификации домов
19 октября 2021, 01:45
«Существенное подспорье»: Путин предложил ввести на Дальнем Востоке выплату 1 млн рублей при рождении третьего ребёнка
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 октября 2021, 03:55
Для возобновления войны Зеленскому хватит одной фразы. Политолог успокоила: "Возврата не будет"
16 октября 2021, 00:55
"Продаётся Украина, дорого": Политолог о попытках США избавиться от Незалежной
17 октября 2021, 01:25
Кабо-Верде выдало США дипломата Венесуэлы: Его будут судить во Флориде
13 октября 2021, 17:30
"Вы в своём уме или нет?": Путин о требованиях Европы по газу
14 октября 2021, 06:55
Спецпредставитель президента США поставил России ядерный ультиматум
17 октября 2021, 14:50
Журналистке "Би-би-си", которая не сдержала слёз при высылке из России, дали шанс вернуться
18 октября 2021, 13:35
Кто бросит вызов Путину? Стал известен "коронованный" претендент в президенты России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.