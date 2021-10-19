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«Ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться»: Мишустин поддержал предложение объявить в России нерабочие дни
19 октября 2021, 18:05 • 48 • В России
Вице-премьер России Татьяна Голикова на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции предложила ввести в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал инициативу, поручив обобщить это и другие предложения, чтобы доложить о них на совещании с президентом 20 октября. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин заслушает доклады от правительства, после чего примет решение.
РИА Новости © Илья Питалев
Вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19 предложила ввести нерабочие дни по всей стране с 30 октября по 7 ноября включительно. По её словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране продолжает ухудшаться.
Также она предложила ввести допуск вакцинированных и переболевших граждан на отдельные объекты только при предъявлении QR-кодов, свидетельствующих о вакцинации или перенесённой коронавирусной инфекции.
Кроме того, регионам рекомендовано перевести невакцинированных лиц старше 60 лет на четырёхнедельную удалённую работу, а также предоставить сотрудникам два выходных дня для вакцинации.
«Нужно обеспечить контроль за соблюдением всех ограничительных мер — не только тех, которые традиционно приняты, но и тех, которые будут приняты в ближайшие дни», — пояснила вице-премьер.
Инициативу поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, предлагаемые решения непростые, вынужденные, но необходимые.
«С учётом сегодняшнего обсуждения прошу вас, Татьяна Алексеевна, обобщить все предложения, которые были высказаны, и доложить завтра на совещании президента с правительством», — указал глава кабмина.
Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предложенную инициативу о нерабочих днях.
«Разумеется, президент выслушивает доклады из штаба, из правительства, и как только он примет решение, мы его опубликуем», — заявил официальный представитель Кремля.
«Важно не допустить развития событий до критической точки»
В начале заседания Михаил Мишустин отметил, что в последние недели серьёзно растёт число заболевших COVID-19, а также нагрузка на медицинские учреждения. По его словам, очень непросто приходится медработникам в России, которые уже более полутора лет «практически без перерыва заботятся о пациентах с ковидом».
На этом фоне правительство направило ещё 68,6 млрд рублей на специальные допвыплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу, фельдшерам, а также водителям машин скорой помощи, контактирующим с больными COVID-19.
В свою очередь, главный санитарный врач Анна Попова указала, что сложившаяся эпидемиологическая ситуация «не позволяет раскачиваться и долго раздумывать» о принятии или не принятии решений, поскольку «это безусловно ведёт к ухудшению эпидситуации».
«Мы сегодня... в той фазе активности эпидпроцесса и в той ситуации, когда все субъекты РФ находятся в фазе роста практически одномоментно», — заявила она.
Как указала глава Роспотребнадзора, явный рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 72 субъектах РФ, а в шести регионах ситуация пока стабильна, без значимой динамики.
«Рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, — сказала Попова. — И наибольший прирост заболеваемости по итогам прошедшей недели наблюдается среди детей школьного возраста и среди взрослых старше 60 лет».
При этом министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что эпидпроцесс в субъектах РФ «протекает не симметрично». В частности, он обратил внимание на напряжённую ситуацию в Удмуртии, Башкортостане, Татарстане, Пермском крае, Оренбургской, Ивановской и Тюменской областях.
Глава Минздрава также сообщил, что число пациентов, находящихся под наблюдением медиков из-за COVID-19, составляет 1,217 млн и приблизилось к пиковым показателям 2020 года.
За минувшие сутки в России выявили 33 740 новых заболевших COVID-19, выздоровели 23 426 пациентов. Также зафиксирован новый суточный максимум по числу летальных исходов с начала пандемии — 1 015.
Вакцинация в России
Говоря о прививочной кампании от COVID-19 в России, Михаил Мишустин заявил, что «критически важно наращивать темпы вакцинации» для сдерживания дальнейшего распространение коронавирусной инфекции.
Как отметил глава Минздрава Михаил Мурашко, в общей сложности в России действует более 15 тыс. вакцинальных пунктов. По его словам, ни один регион не испытывает затруднений с наличием вакцин.
«Мы видим в последнюю неделю увеличение количества вакцинируемых пациентов. 55 регионов дают нам сегодня хорошие темпы, прирост», — сказал министр, отметив десять субъектов РФ.
Мурашко также указал, что число ревакцинированных в России уже превысило 2,5 млн.
В свою очередь, Анна Попова сообщила, что в 63 регионах введена обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда категорий: «Только за сегодняшний день плюс к этим 63 ещё три субъекта такие решения приняли».
Российские власти блестяще справились с обеспечением граждан возможностью пройти вакцинацию от коронавируса, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, теперь россияне должны «проявить свою гражданскую ответственность».
По состоянию на 15 октября в России вакцинацию первым компонентом прошли более 1 млн человек, а полностью процесс завершили около 47,5 млн россиян.
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