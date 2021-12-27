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«Ситуация с коронавирусом не безоблачная, но стабильная»: в России выявили 23 210 новых случаев COVID-19

27 декабря 2021, 14:55  •  88 • В России
В России за сутки зафиксировано 23 210 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев COVID-19 в России достигло 10 415 230. Ситуация с коронавирусом в стране «не безоблачная, но всё-таки стабильная», заметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В Москве внимательно следят за распространением коронавирусного штамма «омикрон» в Европе, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что необходимо готовиться к возможному приходу этого варианта в Россию.
 
РИА Новости © Александр Кряжев
 

В России за минувшие сутки был выявлено 23 210 новых случаев коронавирусной инфекции. За это время в стране полностью выздоровели 33 715 человек, 937 пациентов скончались.

Наибольшее число новых случаев было зафиксировано в Москве (2239), Санкт-Петербурге (1834) и Московской области (1616).

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 10 415 230. С начала пандемии в России вылечились 9 293 486 человек, 305 155 инфицированных умерли.

По данным Роспотребнадзора, за всё время пандемии в стране было проведено более 238,7 млн тестов на COVID-19.

Ситуация с распространением коронавируса «не безоблачная, но всё-таки стабильная», заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она также призвала добиться 100% уровня коллективного иммунитета.

«Мы должны понимать, что пока ещё ковид мы не победили. Я хочу поблагодарить всех тех граждан, кто привился, проявил свою ответственность, и всё-таки обратиться с просьбой к тем, кто ещё этого не сделал. Мы должны достичь коллективного иммунитета, для этого нужна 100% вакцинация наших граждан», — приводит её слова ТАСС.

Комментируя заявление Матвиенко, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что уровень общественного иммунитета в России должен быть больше, чем он есть сейчас.

«И поэтому, конечно, здесь нужно надеяться только на сознательность наших граждан, которые будут вакцинироваться и ревакцинироваться», — добавил официальный представитель Кремля.

В настоящее время уровень коллективного иммунитета в России составляет 60,4%. Первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты более 77,8 млн россиян, двумя — свыше 73 млн.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Власти Москвы внимательно следят за ситуацией с распространением коронавирусного штамма «омикрон», который «достаточно агрессивно и жёстко» ведёт себя в Европе. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«Мы очень внимательно следим за тем, как растёт заболеваемость в Англии, во Франции, в Дании, в Норвегии. И, конечно, эти цифры не могут нас не печалить: мы видим, что последние две недели наблюдается просто не арифметический, а геометрический рост заболеваемости», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, в целом России необходимо готовиться к приходу омикрон-штамма: «И в зависимости от тех цифр и его поведения, которые мы увидим, я думаю, в ближайшие месяц-полтора будем принимать соответствующие решения».

2021-й год стал годом несбывшихся надежд в борьбе с COVID-19, добавила она.

«Выяснилось, что вирус мутирует, мутирует быстро, и каждая новая мутация может поднимать волну не меньше, а зачастую и больше, чем предыдущая, как мы сейчас видим», — сказала заммэра.

Кроме того, коронавирус по мере мутаций стал «всё больше и больше приспосабливаться к детям». В общей сложности за весь период пандемии в столице переболело 245 тыс. детей.

«Мы начали госпитализировать в эту волну по 20-30 детей ежедневно, а при «уханьском» штамме у нас случаи были единичны, и только у детей с серьёзной сопутствующей патологией», — добавила Ракова.

Москва занимает первое место в России по числу выявленных случаев COVID-19 с начала пандемии — 2 021 841, при этом выздоровели 1 857 711 пациентов. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний за минувшие сутки умерли 36 488 человек.

Коронавирусный штамм «омикрон», как и предыдущие мутации SARS-CoV-2, можно перенести бессимптомно. Об этом в эфире радио Sputnik заявил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

«Оборотная сторона бессимптомного течения омикрон-штамма в том, что человек может сам не подозревать, что он носитель. Если так случится, то инфицированный человек сможет передать вирус дальше. Те, кто от него заразятся, могут заболеть тяжело. К тому же среди таких бессимптомных носителей есть «суперраспространители» вируса. Они сами не болеют, но выделяют большие дозы вируса и могут передать инфекцию десяткам людей», — сказал он.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о выполнении условий, которые помогут положить конец пандемии COVID-19 в 2022 году, передаёт газета «Известия». Он подчеркнул, что необходимо достичь вакцинирования 70% населения мира, тогда как страны должны продолжать применение мер в сфере здравоохранения и соцобеспечения, создавая более надёжные системы. Кроме того, власти государства вкладывать средства в укреплении системы первичной медико-санитарной помощи.

«Пандемия COVID-19 продемонстрировала, что угроза здоровью подвергает опасности все аспекты нашей жизни. Вот почему ВОЗ будет продолжать делать всё возможное для укрепления здоровья, поддержания безопасности в мире и охвата услугами уязвимых групп населения», — заключил гендиректор ВОЗ.

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