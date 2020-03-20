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Ситуация с коронавирусом на Украине выходит из-под контроля
20 марта 2020, 16:35 • 262 • Украина
Украина превращается в «большие Новые Санжары», в которых совсем недавно местные жители напали на вернувшихся из Китая сограждан. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.
Транспортный коллапс
В Харькове украинцы, разъяренные транспортным коллапсом, атаковали трамваи. Об этом в Facebook написал директор департамента по связям с общественностью харьковской мэрии Юрий Сидоренко.
Пассажиры в одном из трамваев разбили лобовое стекло из-за недовольства ограничением по количеству людей в салоне (не более десяти человек). Кроме того, Сидоренко сообщил, что жители города массово перекрывают движение трамваев.
Ранее появилась информация, что жители Одессы начали нападать на водителей трамваев и троллейбусов. За один день горожане 78 раз блокировали движение трамваев и троллейбусов. Более того, были зафиксированы случаи, когда водителям угрожали ножом.
Ситуация выходит из-под контроля
Как отметил Евгений Голышкин, захлестнувший Украину инфраструктурный хаос связан с неспособностью действующей команды грамотно работать с населением и вести адекватную внутреннюю политику в условиях кризисных ситуаций. Всего лишь на третий день карантина и введения ограничений по перемещению транспорта мы видим уже десятки случаев перекрытия гражданами транспортных магистралей и трамвайных путей в знак протеста.
Также эксперт напомнил множество случаев в районных больницах, где врачи отказываются принимать граждан, прибывших из-за границы. У Голышкина сложилось такое впечатление, что страна превращается в «большие Новые Санжары», в которых совсем недавно местные жители напали на вернувшихся из Китая сограждан.
Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.
Автор: Илья Муромский
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