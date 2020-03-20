Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«С 23 марта до 12 апреля включительно»: Рособрнадзор сообщил о трёхнедельных кан...
Лукашенко нахально попёр на Мишустина. Премьер – не Медведев, ответит по закону
Сатановский предупредил, когда России ждать войны
"Обиду не забудем". Европа готовится сводить счеты после карантина
Главная / Украина

Ситуация с коронавирусом на Украине выходит из-под контроля

20 марта 2020, 16:35  •  262 • Украина
Украина превращается в «большие Новые Санжары», в которых совсем недавно местные жители напали на вернувшихся из Китая сограждан. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Транспортный коллапс

В Харькове украинцы, разъяренные транспортным коллапсом, атаковали трамваи. Об этом в Facebook написал директор департамента по связям с общественностью харьковской мэрии Юрий Сидоренко.
Пассажиры в одном из трамваев разбили лобовое стекло из-за недовольства ограничением по количеству людей в салоне (не более десяти человек). Кроме того, Сидоренко сообщил, что жители города массово перекрывают движение трамваев.
«Везде вызываем полицию, но это пока мало помогает. При закрытом метро перекрытие дорог только усугубляет ситуацию с перевозкой людей», — сказал Сидоренко.
Ранее появилась информация, что жители Одессы начали нападать на водителей трамваев и троллейбусов. За один день горожане 78 раз блокировали движение трамваев и троллейбусов. Более того, были зафиксированы случаи, когда водителям угрожали ножом.

Ситуация выходит из-под контроля

Как отметил Евгений Голышкин, захлестнувший Украину инфраструктурный хаос связан с неспособностью действующей команды грамотно работать с населением и вести адекватную внутреннюю политику в условиях кризисных ситуаций. Всего лишь на третий день карантина и введения ограничений по перемещению транспорта мы видим уже десятки случаев перекрытия гражданами транспортных магистралей и трамвайных путей в знак протеста.
«Наблюдается массовый психоз, в Харькове и Киеве люди бьют стекла в салонах, в Одессе и Николаеве укладываются на рельсы перед трамваями. В это же самое время ряд городских советов на Западной Украине принимает решение об отмене льготного проезда для пенсионеров, используя в своих высказываниях формулировки сродни социальному дарвинизму, якобы пенсионеры и не люди вовсе, и нечего им ездить, разносить вирус. Показательно, что украинское правительство не гнушается помощи от социалистического Китая, при этом проводя в стране тотальную декоммунизацию и преследование просоветски настроенных граждан», — пояснил Евгений Голышкин.
Также эксперт напомнил множество случаев в районных больницах, где врачи отказываются принимать граждан, прибывших из-за границы. У Голышкина сложилось такое впечатление, что страна превращается в «большие Новые Санжары», в которых совсем недавно местные жители напали на вернувшихся из Китая сограждан.
«Советник министра МВД Арсена Авакова напугал вчера население на своей странице в Facebook заявлением, что будет вводиться чуть ли не полицейская диктатура. В ответ сотни комментирующих угрожали ему «коронамайданом». Ситуация явно выходит из-под контроля. Хотя, после 2014 года под контролем она и не была», — заключил Евгений Голышкин.
Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.
Автор: Илья Муромский

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



262
Источник
Похожие новости
19 марта 2020, 20:35
Политолог: Харьков ведут к отделению от Украины
20 марта 2020, 09:35
Закат "актива Сороса" в Украине
19 марта 2020, 20:35
Украина на пороге конституционного переворота. Рада готовит транзит власти от Зеленского к Авакову?
20 марта 2020, 10:35
Экс-депутат Рады Герман предсказала гибель Украины из-за «вируса ненависти»
19 марта 2020, 20:35
Юлия Тимошенко и переворот под масочкой сочувствия
19 марта 2020, 19:35
В Молдове введён режим чрезвычайного положения
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 марта 2020, 19:35
Коронавирус создали в США. Эксперт Романофф назвал место лаборатории
18 марта 2020, 15:30
«С 23 марта до 12 апреля включительно»: Рособрнадзор сообщил о трёхнедельных каникулах для школьников из-за коронавируса
14 марта 2020, 14:35
Бесконечная Арктика, но нашли… как? Русские поставили в тупик американских военных
15 марта 2020, 17:35
Заговор раскрыт? "Хозяева денег" запустили коронавирус для свержения двух президентов
19 марта 2020, 04:35
"Достать чернил и плакать!": Украинский МИД выразил "решительный протест" Путину
18 марта 2020, 17:35
Россия достигла своей цели в нефтяной войне
15 марта 2020, 06:35
Львов в ярости: Посреди Киева установили символ царской России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.