Ситуация с эпидемией коронавируса в Молдавии ухудшается

«Эпидемия обрушит экономику Молдовы»

Эпидемиологическая ситуация в Молдавии ухудшается – в среду, 18 марта, в стране уже у 76 граждан подозревают заражение коронавирусом, среди них 14 детей. Подтверждён диагноз у 36 человек (в том числе двое детей), причём 12 из них заразились уже внутри страны. В ночь на 18 марта в Кишинёве зарегистрировали первую смерть от коронавируса – умерла женщина, которой был 61 год. Течение болезни у неё осложнилось из-за хронических заболеваний, таких как диабет и гипертония.

По словам министра здравоохранения Молдовы Виорики Думбрэвяну, в настоящее время ещё два пациента с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии.

К среде в инфекционной больнице имени Тома Чорбэ в Кишинёве, куда привозили всех заболевших, не осталось свободных коек, сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Кристина Стратулат. По её словам, теперь все заразившиеся коронавирусом и те, у кого вирус подозревается, будут направляться в больницу Министерства здравоохранения, где подготовлено 280 коек. В Минздраве уверяют, что эта больница обеспечена всеми средствами защиты.

«Эта неделя – критическая для остановки эпидемии. Мы оставляем в силе все введённые ограничения, а, если понадобится, введём дополнительные. СИДИТЕ ДОМА!»,

– призвал граждан премьер-министр Молдовы Ион Кику.

Премьер признаёт, что эпидемия негативно отразится на молдавской экономике, поэтому правительство уже разрабатывает меры по поддержке малого и среднего бизнеса. Кику пообещал, что будет ослаблена кредитная политика и «отложены сроки оплаты процентов с доходов юридических лиц за первый триместр 2020 года».

«Остальные налоги нужно будет платить в сроки, предусмотренные законом», – предупредил глава правительства.

Однако смогут ли платить в срок налоги молдавские предприниматели – большой вопрос.

По мнению известного молдавского публициста и экономиста Думитру Барбалата, большинство политиков не понимают, чем грозит стране эта эпидемия.

«В связи с объявленным всеобщим карантином, в первую очередь, без работы остались люди так называемых свободных профессий и мелкие предприятия. Это: 3500 адвокатов, 300 нотариусов, около 200 медиаторов, 16,5 тыс патентников, 117 тыс работников 6,4 тыс малых предприятий, 111,7 тыс. работников 48 тыс. микропредприятий. Всего таковых бедолаг около 250 тыс. или около 40% от общего количества официально работающих, получающих свои зарплаты и платящие все категории налогов. И именно эти люди в нынешней ситуации с карантином, остаются без куска хлеба. Но если к 250 тыс. прибавить и членов их семей, то окажется, что в ближайшее время начнут бедствовать и голодать около 800 тыс. жителей страны»,

– написал эксперт на своей странице в социальной сети Facebook.

Он предлагает к этим 800 тысячам прибавить 700 тысяч пенсионеров, ведь цены на все продукты и товары первой необходимости каждый день растут.

Однако это только одна сторона проблемы. Вторая связана с тем, что резко уменьшится поступление денег в бюджет – тысячи мелких предпринимателей не смогут или не захотят заплатить налоги. По самым скромным подсчётам денег поступит в казну на 25% меньше, считает Барбалата и предлагает прибавить к этому уменьшение импорта и экспорта.

«А при уменьшении импорта, уменьшатся и поступления НДС/акцизов, что по расчётам составит около минус одного миллиарда лей дохода в госбюджет»,

– напоминает экономист.

По его мнению, необходимо срочно создавать кризисный штаб.

Причём кризисный штаб не только по противодействию эпидемии, но и по преодолению экономического кризиса. Однако в Молдове до сих пор не приняты меры по увеличению финансирования медицины, несмотря на то, что государственный бюджет 2020 года был рассчитан не для кризисной ситуации.

Также Думитру Барбалата предлагает не рассчитывать на обещанные гранты и кредиты, потому что у всех сейчас одна и та же беда, следовательно, Молдове придётся выбираться из грядущего экономического кризиса своими силами.