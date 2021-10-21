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«Ситуация продолжает развиваться по худшему сценарию»: в Москве ввели нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября

21 октября 2021, 13:50  •  106 • В России
В Москве и Московской области дни с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. Об этом говорится в постановлениях глав субъектов. На 11 дней в столичном регионе запрещается проведение массовых мероприятий, приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха и развлечений. Не затрагивают ограничения только аптеки, магазины, занимающиеся продажей продуктов и товаров первой необходимости. Кроме того, объявляются каникулы в школах и детских садах.
 
РИА Новости © Мария Девахина
 

В Москве период с 28 октября по 7 ноября объявлен нерабочим, при этом с 8 ноября в городе вводится система обязательных QR-кодов для посещения мероприятий численностью более 500 человек. Об этом в своём блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В этот период (с 28 октября по 7 ноября. — RT) должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента Российской Федерации», — написал Собянин.

Также на 11 дней приостанавливается работа непродовольственных магазинов, кинотеатров, спортзалов, оказание госуслуг в центрах «Мои документы» и помещениях органов власти города, деятельность заведений общепита может быть организована только на вынос. При этом ограничение не затронет аптеки, продуктовые магазины и дистанционные сервисы будут работать. В то же время театры и музеи могут продолжать работу с условием 50% заполняемости зала и использованием QR-кодов. Вдобавок, запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, а также объявляются каникулы в школах и детских садах.

Помимо этого, с 8 ноября будет приостановлено действие бесплатных проездных для пожилых москвичей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан. Подчёркивается, что блокировка социальных карт не коснётся граждан, переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев или прошедших вакцинацию.

С того же числа на массовых мероприятиях с одновременным присутствием более 500 человек вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок. При этом театры и музеи могут работать на аналогичных условиях и максимальной 70%-ной заполняемостью помещений.

По словам Собянина, решение о вводе нерабочих дней с 28 октября принято в связи с тем, что эпидситуация «в Москве продолжает развиваться по худшему сценарию». Градоначальник ожидает, что в ближайшие дни будут достигнуты «исторические пики заболеваемости COVID-19».

«Как показывает опыт, нерабочие дни являются самым эффективным способом снижения заболеваемости и смертности от COVID-19, так как позволяют в короткие сроки разорвать максимальное количество цепочек распространения заболевания», — заявил Собянин.

Добавим, что аналогичные меры вводятся в Московской области.

  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Накануне Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября в России нерабочие дни с сохранением заработной платы. По словам президента, данная мера необходима для того, чтобы сбить пик новой волны COVID-19. При этом глава государства призвал власти субъектов РФ при необходимости установить дополнительные нерабочие дни — не дожидаясь завершения месяца.

21 октября СМИ со ссылкой на Министерство просвещения сообщили о подготовке документа с рекомендацией школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами, добавив их к каникулярным дням, идущим по графику.

«В регионах, где нерабочий период будет объявлен раньше 30 октября, Минпросвещения рекомендует и эти дни включить в каникулы. Школам при этом нужно будет предусмотреть корректировку образовательных программ», — говорится в сообщении.

Статистика COVID-19 в России

В России вновь обновился максимальный показатель по числу новых заболевших COVID-19. За прошедшие сутки было зафиксировано 36 339 случаев коронавирусной инфекции. Предыдущий антирекорд пришёлся на 18 октября и составлял 34 325.

Наибольшее число новых эпизодов коронавируса было зарегистрировано в Москве (7897), Санкт-Петербурге (3280) и Московской области (2318).

Общее число случаев COVID-19 достигло 8 131 164.

Также за минувшие 24 часа полностью выздоровели 25 895 человек. В общей сложности с начала пандемии были выписаны 7 091 607 человек.

На сегодняшний день в России от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний умерли 227 389 пациентов, из них за последние сутки — 1036 человек. Это суточный максимум с начала пандемии.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в стране проведено более 202,7 млн лабораторных исследований на наличие вируса. Под медицинским наблюдением остаются более 1,76 млн человек.

«Рост числа заболевших может продолжаться, пока не сформирован коллективный иммунитет, пока население не соблюдает рекомендации, препятствующие распространению инфекции. Какие-то сроки обозначить сложно. Очень надеемся увидеть результаты увеличения числа вакцинированных и введения ограничительных мер в ноябре», — заявила доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, чьи слова приводит ТАСС.

Новая мутация SARS-CoV-2 в России

 

В России выявлены случаи заболевания подвидом штамма «дельта» коронавирусной инфекции, обозначенным как AY.4.2. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Да, вариант AY.4.2 линии «дельта» уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых (помещаемых. — RT) в базу данных VGARus... AY.4.2 — одно из множества ответвлений линии «дельта», которое, вероятно, имеет ряд преимуществ перед исходной и остальными версиями патогена», — сказал Хафизов, чьи слова приводит ТАСС.

По его мнению, появление нового штамма может придать дополнительный толчок подъёму заболеваемости в России, как это было с изначальной версией штамма «дельта». Он заметил, что AY.4.2 отличается наличием двух характерных мутаций в гене S-белка: «Это потенциально лишь немного более заразный штамм».

«Единственное, что может помочь противостоять новому варианту, — только вакцинация, особенно тех лиц, кто ещё не заражался коронавирусной инфекцией», — указал учёный, подчеркнув, что все отечественные вакцины эффективны против новой версии вируса.

В свою очередь доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с RT напомнил, что дельта-штамм остаётся доминирующим в России.

«Конечно, ускорение темпов вакцинации поможет в данной ситуации, но вопрос в том, как их ускорить... Способы защиты всем хорошо известны — это ношение масок в местах массового скопления людей, особенно в общественном транспорте, соблюдение дистанции, работа в удалённом доступе, если есть такая возможность. То есть все меры, которые сводят контакты между людьми к минимуму», — пояснил вирусолог.

Также на russian.rt.com Превышает показатели зарубежных вакцин: определена эффективность «Спутника Лайт» против штамма «дельта»
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В России в настоящее время одобрены к применению пять вакцин от коронавирусной инфекции: «Спутник V» и «Спутник Лайт» центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» разработки новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова РАН.

Как сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, до конца 2021 года в стране планируется произвести свыше 300 млн доз всех вакцин. При этом к данному моменту запас препаратов сформирован не менее чем на два месяца.

«На сегодняшний день накопленным итогом уже введено в гражданский оборот порядка 95 миллионов доз всех вакцин с учётом «Спутника Лайт», — добавил министр. Его слова приводит РИА Новости.

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