«Ситуация приближается к открытому конфликту»: как далеко может зайти противостояние между Ираном и Израилем

МИД России призывает Иран и Израиль к сдержанности. Соответствующие заявления прозвучали после того, как в ночь с 9 на 10 мая Тель-Авив нанёс ракетные удары по иранским военным объектам в Сирии, обвинив исламскую республику в том, что её силы атаковали израильские позиции на Голанских высотах. Дамаск и Тегеран, в свою очередь, обвиняют еврейское государство в вооружённой провокации. По мнению экспертов, конфликт грозит перейти в горячую фазу. О возможных последствиях нового обострения противостояния Израиля и Ирана — в материале RT.

«Враг России — само противостояние»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нарастание напряжённости между Ираном и Израилем необходимо решать дипломатическими методами.

«Что касается эскалации между Ираном и Израилем, мы считаем, что это весьма тревожная тенденция. Исходим из того, что все вопросы нужно решать через диалог», — подчеркнул Лавров 10 мая 2018 года на пресс-конференции по итогам переговоров со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

Ранее заместитель Лаврова Александр Богданов заявил, что Россия крайне обеспокоена взаимными ракетными ударами между Израилем и Ираном.

«У нас контакты налажены со всеми сторонами, действительно всех призываем к сдержанности», — подчеркнул представитель России.

К разрядке Тегеран и Тель-Авив призвал и глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

«Для России нет врага в ирано-израильском противостоянии, для неё враг — само это противостояние. И мы, в том числе по парламентской линии, готовы работать с каждой из сторон (а у нас неплохие рабочие отношения с коллегами и в Иране, и в Израиле) для уменьшения напряжённости и поиска взаимоприемлемых решений», — написал политик на своей странице в Facebook.

В ночь с 9 на 10 мая 2018 года Армия обороны Израиля нанесла ракетные удары по сирийской территории. Причиной атаки, по информации израильской стороны, стал пуск иранских ракет по оккупированным еврейским государством сирийским Голанским высотам. Как заявил представитель пресс-службы израильских войск Йонатан Конрикус, целями израильской контратаки стали позиции иранских сил «Аль-Кудс» — подразделения специального назначения Корпуса стражей исламской революции, названные в честь арабского наименования Иерусалима. По итогам военной операции Израиль рапортовал о поражении множества целей в Сирии и об эффективном отражении иранской ракетной атаки.

«Россия, конечно, может влиять на сдержанность Ирана и Израиля, Ирана в большей степени, — заявил в интервью RT старший научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Николай Бобкин. — В этой ситуации нам сложно встать на одну из сторон с дипломатической точки зрения».

Ракетный удар Израиля по Сирии

Reuters

Поссорить Россию с Ираном

Сирийские, ливанские и иранские СМИ предлагают версию событий, альтернативную той, что была озвучена израильскими и западными медиа. По информации иранского агентства Farsnews, Израиль первым атаковал сирийские цели, при этом погибли три человека. Сирийцы сбили большую часть выпущенных по САР ракет и в ответ нанесли удар по израильским базам на Голанах.

Farsnews также сообщает, что одновременно с израильскими авиаударами правительственные войска были атакованы террористами в районах городов Кунейтра и Даръа. Однако их наступление было успешно отбито. Ранее израильские ВВС неоднократно атаковали цели на территории Сирии.

«Иранский «Аль-Кудс» — это спецназ, зачем ему запускать ракеты в сторону Израиля?», — недоумевает Бобкин.

По словам эксперта, Тегерану сейчас невыгодно было бы атаковать Израиль, особенно после того, как президент США Дональд Трамп вышел из иранской ядерной программы, обосновав это агрессивным поведением исламской республики.

«Чего Иран может достичь ударом по Израилю? Только сплошного негатива, — отмечает политолог. — При этом накануне в Москву приезжал Нетаньяху. Я не исключаю, что всё это было организовано специально, чтобы оказать давление на Россию, показать перспективы войны Израиля и Ирана в Сирии, поссорить Россию с Ираном. Это заветная цель США и Израиля».

Израильская авиация в небе

globallookpress.com

© Yin Dongxun

«Иран непричастен ко вчерашнему ракетному удару по Израилю​​​. В Сирии нет иранских военных и нет баз. Израиль врёт. Вчера удар нанесла Сирия, и это ответ на многочисленные нападения на эту страну», — заявил РИА Новости заместитель председателя комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Бейги.

По информации, озвученной Министерством обороны России, в атаке против Сирии участвовали 28 израильских самолётов F-15 и F-16. Они выпустили около 60 ракет класса «воздух — земля». Кроме того, более десяти ракет класса «земля — земля» также были запущены по сирийским и иранским целям. Как утверждает российское военное ведомство, более половины выпущенных Израилем ракет было сбито сирийскими средствами ПВО.

Война и мир

Представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус заявил 10 мая 2018 года, что его страна не желает эскалации конфликта, но будет реагировать на все угрозы. В свою очередь, израильский министр обороны Авигдор Либерман подчеркнул, что готов жёстко ответить Ирану.

«Если у нас пройдёт дождь, у вас произойдёт потоп», — цитирует министра израильский «9-й канал».

Кроме того, Либерман предложил сформировать антииранский союз со странами Персидского залива.

«Кто поддержал решение Трампа выйти из соглашения по ядерной программе Ирана? Израиль, Саудовская Аравия и страны Персидского залива. Мне кажется, этим умеренным странам пора выйти из тени и прекратить молчать. Равно как существует ось зла, пришло время на Ближнем Востоке появиться оси умеренных стран», — заявил Либерман.

Несмотря на то что, по словам Либермана, ракетный удар израильских войск якобы поразил всю иранскую инфраструктуру на территории Сирии, израильское аналитическое агентство Debka, специализирующееся на разведывательной информации, утверждает, что это не так.

«Наши источники подтверждают, что власти и военное руководство Ирана полны решимости выдержать натиск Израиля и не намерены сдаваться. Таким образом, ЦАХАЛ предстоит немало работы, возможно, на несколько месяцев, пока Израиль не будет уверен, что Иран оставил попытки создать в Сирии базу как плацдарм для агрессии», — утверждает издание.

Заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции бригадный генерал Хоссейн Салами, в свою очередь, 10 мая предостерёг иностранные державы от попыток вести войну против Ирана.

«Сегодня мы смогли достичь современной конфигурации значительных сил на море, в небе и на земле, лишив противников возможности применить силовой вариант», — подчеркнул он, выступая 10 мая в городе Захедан.

Действия Израиля поддержали Соединённые Штаты, Великобритания, Германия и даже одно арабское государство Персидского залива — Бахрейн. Все эти страны возложили ответственность за эскалацию конфликта на Иран. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали Тель-Авив и Тегеран к деэскалации конфликта.

«Речь действительно идёт о войне и мире», — подчеркнула Меркель.

Иранские военные

© Wikimedia

Территориальный буфер

«То, что происходит в Сирии на фоне ирано-израильского противостояния, — это очень опасно, ситуация приближается к открытому конфликту, — заявил в интервью RT руководитель центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов. — Выпущенные по Голанским высотам ракеты — это ракеты из систем залпового огня, то есть идёт уже обмен артиллерийскими ударами».

По словам эксперта, от прямого конфликта проиранские силы и Израиль пока ограждает территориальный буфер — южный фронт Сирийской свободной армии.

Тель-Авив опасается, что после победы в гражданской войне официальный Дамаск и Тегеран выйдут к границам Израиля и могу атаковать еврейское государство, считает эксперт. Поэтому по мере новых побед сирийской армии столкновения с Израилем будут только усиливаться. Однако политолог считает, что в ближайшее время до прямой атаки на Иран дело вряд ли дойдёт.

«Если Иран открыто вступит в конфликт, это будет иметь необратимые последствия, в том числе может привести к подключению к антииранской операции США и других стран НАТО, это не в интересах самого Ирана, — отмечает Семёнов. — Что касается превентивных ударов Израиля по Ирану, то Израиль тоже вряд ли хотел бы обострять обстановку».

По мнению эксперта, Израиль пока ограничится территорией непосредственно Сирии, даже не вынося конфликт в Ливан.

«Можно, конечно, взять и разбомбить Исламскую Республику Иран, но тогда посыплется весь Ближний Восток, — отметил в интервью RT доцент РГГУ Сергей Серёгичев. — Рухнет Ливан, где Иран накачает деньгами «Хезболлу», следующей будет Иордания, где большие проблемы с «Братьями-мусульманами»* и безработица, дальше — Саудия, с учётом того, что в восточных провинциях там проживают миллионы шиитов».

По мнению Семёнова, единственным способом сдерживать конфликт и избежать втягивания в него России может быть чёткое разграничение зон военного присутствия и сохранение буферной зоны между проиранскими силами и Израилем.

«Там, где присутствуют российские войска, не должно быть иранцев, и наоборот», — отмечает он.

В то же время Бобкин отмечает, что Иран из Сирии, несмотря на всё желание Израиля его вытеснить, не уйдёт, а для России важно сохранить сотрудничество с исламской республикой.

«Потерять Иран — значит потерять Ближний Восток. У нас нет других столь же влиятельных союзников в регионе», — считает политолог.

Опасения экспертов вызывает и поведение главного союзника Израиля — Соединённых Штатов.

«Прогнозировать развитие ситуации пока сложно с учётом последних действий Трампа. Неясно, насколько США после выхода из ядерной сделки с Ираном будут готовы идти на дальнейшее обострение отношений с Ираном, — считает Семёнов. — Возможно, США решат присоединиться к тем или иным военным акциям Израиля».

* «Братья-мусульмане» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.