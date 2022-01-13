«Ситуация отличается от прошлогодней»: Мишустин заявил о сохранении рисков новых волн COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что нынешняя ситуация с COVID-19 кардинально отличается от прошлогодней, однако риски новых волн заболеваемости остаются. Глава кабмина также поручил членам Координационного совета подготовить предложения по борьбе с распространением на территории РФ штамма «омикрон». При этом Минздрав должен оценить готовность больниц к созданию резерва коек и увеличить объёмы тестирования на коронавирус. В свою очередь, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко подчеркнул, что Россия не сможет избежать нового подъёма заболеваемости.

Текущая ситуация с распространением коронавирусной инфекции кардинально отличается от прошлогодней, но риски формирования новых волн заболеваемости остаются. С такой оценкой выступил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеоприветствии участникам XIII Гайдаровского форума.

«В этом году форум снова пройдёт в онлайн-формате», — сказал Мишустин.

Как заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, в РФ в ближайшие недели ожидается значительный рост числа заболевших COVID-19, вызванного штаммом «омикрон», поскольку он заразнее варианта «дельта», а его инкубационный период короче.

«С учётом того, что сейчас происходит в зарубежных странах, когда в течение двух-трёх дней количество ежедневно выявляемых случаев удваивается, а заболеваемость бьёт рекорды прошлого года, превышая её в два-три раза, число ежедневных случаев в РФ может достичь шестизначных цифр», — цитирует её РИА Новости.

Между тем главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что вопрос ожидаемых цифр по заболеваемости не является принципиальным, поскольку России не удастся избежать новой волны пандемии.

«Видим степень распространения в США и Европе, и совершенно понятно, что все те процессы распространения вируса в предыдущие четыре волны говорят о том, что ни Москва, ни Россия этого не избежит (роста заболеваемости. — RT), поэтому подготовка системы началась ещё до Нового года, койки развёрнуты, мы готовы, а врачи находятся эти два года в режиме боевой готовности, в режиме нон-стоп», — заметил он.

Проценко также указал, что индекс контагиозности, распространения «омикрона» гораздо выше, чем при «дельте».

Накануне Владимир Путин указывал, что у России есть пара недель, чтобы подготовиться к новому витку пандемии COVID-19, который вызван распространением штамма «омикрон». При этом вице-премьер Татьяна Голикова добавила, что Москва и Подмосковье первыми столкнутся с ростом заболеваемости.

Также 13 января Михаил Мишустин поручил членам Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции «в кратчайшие сроки» представить в правительство дополнительные предложения по мероприятиям, направленным на предотвращение распространения коронавирусного штамма «омикрон» на территории РФ.

При этом властям регионов вместе с Министерством здравоохранения рекомендовано подготовиться к оказанию медицинской помощи в условиях распространения омикрон-штамма и увеличить объёмы тестирования населения. Кроме того, Минздраву поручено до 14 января оценить готовность больниц к созданию резерва коек для пациентов с COVID-19. Ещё одно поручение касается финансирования исследований интраназальной вакцины против коронавируса.

«Минздрав и Минфин до 21 января должны внести в правительство проект решения о выделении на эти цели 187,8 млн рублей. Средства пойдут на завершение в 2022 году первой и второй фаз исследований интраназальной вакцины для профилактики коронавируса», — говорится в сообщении.

Ранее замдиректора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов сообщал, что продолжается набор добровольцев на клиническое исследование назальной вакцины. Выпуск этой формы препарата против COVID-19 планируется в первой четверти 2022 года.

Поручения даны по итогам заседания президиума Координационного совета, состоявшегося 11 января.

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В России за минувшие сутки было выявлено 21 155 новых случаев коронавирусной инфекции. За это время в стране полностью выздоровели 25 984 человека, 740 пациентов умерли.

Наибольшее число новых случаев за прошедшие 24 часа зафиксировано в Москве (5409 — максимум с 11 ноября), Санкт-Петербурге (1839) и Московской области (1556).

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 10 723 305. С начала пандемии в России вылечились 9 784 348 человек, умерли 319 172 пациента.

Согласно данным Роспотребнадзора, в стране за время пандемии было проведено более 244,9 млн лабораторных исследований на выявление COVID-19.

Вакцина от COVID-19 для подростков

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи ожидает, что в период с 17 по 23 января произойдёт выпуск в гражданский оборот вакцины для подростков «Спутник М», которая будет применяться для профилактики COVID-19 в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Об этом заявил директор Центра Александр Гинцбург.

«Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а ещё ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот», — цитирует его РИА Новости.

Вакцину от коронавирусной инфекции для подростков «Спутник М» зарегистрировали 24 ноября. Как говорится в инструкции к препарату, клеточный иммунитет после прививки сформировался у 93,2% добровольцев. 24 декабря были выпущены первые партии препарата.

28 декабря Минздрав России выпустил обновлённую версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19, где в раздел «Этиотропное лечение» были добавлены данные о вакцине для подростков «Спутник М».

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не рассматривают возможность введения QR-кодов для подростков.